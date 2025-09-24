Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος από τη βήμα της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ολομέλεια της Βουλής

Ο επικεφαλής του κόμματος της Κουμουνδούρου άσκησε εφ’ όλης της ύλης κριτική στο κυβερνών κόμμα από την εξωτερική πολιτική μέχρι την καθημερινότητα του πολίτη και την ακρίβεια που έχει γονατίσει τα νοικοκυριά.

«Είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη»

«Βλέπουμε τα τρόφιμα πάνω από 30%, η ενέργεια περίπου 60%, τα ενοίκια πάνω από 50%. Και το ερώτημα είναι, κύριε υπουργέ, υπάρχει ήδη αύξηση στο εισόδημα; Όχι. Άρα τι έχετε πετύχει; Να φτωχαίνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι σύμπτωμα, είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης βάζει πλάτη στα καρτέλ και στα υπερκέρδη τους, δεν θέλει να ελέγξει την αγορά. Να πούμε την αλήθεια, όμως, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δεν είναι θέμα διαθεσιμότητας εργαλείων. Υπάρχει λύση και για τον έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς, ευρωπαϊκότατη. Υπάρχει λύση για τη μείωση των ευρωπαϊκών φόρων. Το προτείνει εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εσείς δεν ακούτε ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαίτησε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση των έμμεσων φόρων με αντίμετρο τη φορολόγηση των δισεκατομμυρίων των υπερκερδών, ταμείο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα…

«Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που θα σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων»

Αφού κατέθεσε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας, σημείωσε πως η πολιτική της κυβέρνησης «αποτυγχάνει παντού και με πολύ μεγάλο θόρυβο, αλλά και με κόστος στην ελληνική κοινωνία (…)» και τόνισε πως η «Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση, που θα σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων και δίπλα στην κοινωνία. Όχι μια κυβέρνηση που γυρίζει την πλάτη στους πολίτες».

Στο σημείο αυτό τόνισε πως «αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτή η κοινωνία δεν αντέχει άλλο» και υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ για να στηρίξει μια Προοδευτική Ελλάδα».