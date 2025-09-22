Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό «για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που πλήττουν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις» κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Φάμελλος, «παρά τις αυξήσεις σε ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα και τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης, η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση μέσω άδικων έμμεσων φόρων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας».

Σημειώνει, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την ανακοπή της ακρίβειας, καλώντας την κυβέρνηση να τις υιοθετήσει.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος ερωτά τον πρωθυπουργό:

«Προς τον κ. Πρωθυπουργό

Θέμα: Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια προκαλούν οικονομική ασφυξία στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η κυβέρνηση εμμένει στην άδικη πολιτική της

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης είναι συστηματικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για δώδεκα συνεχόμενους μήνες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο τρίπτυχο ρεύμα, ενοίκια, τρόφιμα.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά πρωταθλήτρια στην Ευρωζώνη στις αυξήσεις των ενοικίων (10,9% τον Αύγουστο έναντι ετήσιας αύξησης 2,9% στην Ευρωζώνη). Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών των κατοικιών καθιστά την απόκτηση στέγης άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία των πολιτών.

Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν κατά 7,7%, ενώ στην Ευρωζώνη καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός της ενέργειας, με μείωση κατά 0,5%.

Ενώ παράλληλα ο πληθωρισμός τροφίμων τρέχει κάνοντας επικίνδυνη κάθε επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ, κάτι που προβλέπεται να επιδεινωθεί εφόσον ο δείκτης τιμών εισαγόμενων τροφίμων τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 6,9%.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat συνεχίζει να βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην ΕΕ (30% λιγότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) μόνο πάνω από τη Βουλγαρία.

Ενώ η ακρίβεια μαστίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα υπερκέρδη των τραπεζών (ρεκόρ εσόδων το 2023 και το 2024), των διυλιστηρίων, των εταιρειών ενέργειας και των μεγάλων αλυσίδων της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Όμως, η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση των πολιτών, κυρίως από άδικους έμμεσους φόρους, συγκεντρώνοντας υπερπλεονάσματα, χωρίς να ακουμπά τα καρτέλ.

«Η ακρίβεια και οι υψηλοί συντελεστές έμμεσων φόρων πλήττουν τους ευάλωτους»

Κύριε πρωθυπουργέ στην ομιλία σας στην ΔΕΘ δεν αναφερθήκατε καθόλου στο εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας, μείωσης της αγοραστικής δύναμης και υπερφορολόγησης που υφίστανται τα νοικοκυριά. Αρνηθήκατε να μειώσετε τους κοινωνικά άδικους έμμεσους φόρους, που σε συνθήκες πληθωρισμού και ακρίβειας οδηγούν σε υπερβολικά πλεονάσματα και υπεραμυνθήκατε αυτή σας την επιλογή λέγοντας ότι η μείωση των έμμεσων φόρων θα ευνοήσει τους πλουσίους. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ με Οδηγία της, όχι μόνο επιτρέπει, αλλά προτρέπει τα κράτη μέλη να μειώσουν τους φόρους αυτούς.

Σε πρόσφατη, μάλιστα, τηλεοπτική σας συνέντευξη, δηλώσατε ότι δεν μπορείτε να δώσετε παροχές στους πολίτες, ούτε να αγγίξετε τα υπερκέρδη όσων θησαυρίζουν εις βάρος της κοινωνίας επικαλούμενος τον «φιλελευθερισμό» σας.

Αυτή η στάση δεν είναι απλώς ιδεολογική εμμονή, αλλά μια ξεκάθαρη επιλογή που προστατεύει τους λίγους ισχυρούς και επιβαρύνει τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Η ακρίβεια και οι υψηλοί συντελεστές έμμεσων φόρων πλήττουν περισσότερο τους ευάλωτους συμπολίτες μας, που βιώνουν οικονομική ασφυξία και δεν βγάζουν το μήνα, την ίδια στιγμή που υπερκέρδη συσσωρεύονται σε μεγάλες εταιρείες και τα άδικα υπερπλεονάσματα πιέζουν ακόμη περισσότερο τα αποδυναμωμένα νοικοκυριά.

Απαιτείται άμεση παρέμβαση της πολιτείας για ανάσχεση του κύματος ακρίβειας στην χώρα μας με στοχευμένα μέτρα και πάταξη των φαινόμενων αισχροκέρδειας.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. πρωθυπουργός:

1. Γιατί δεν υιοθετεί τις κοστολογημένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους; Δηλαδή τη μείωση -ακόμα και την αναστολή για κάποιο διάστημα- του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα με βάση και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο ελάχιστο της Ευρώπης;

2. Γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας που θα μπορούσαν να δώσουν οικονομικά περιθώρια και για την ελάφρυνση των καταναλωτών και για τη χρηματοδότηση νέας, καινοτόμας και αποκεντρωμένης επιχειρηματικότητας; Γιατί δεν παρεμβαίνει αποφασιστικά στον έλεγχο και στη ρύθμιση της αγοράς, αλλά και στην πάταξη της αισχροκέρδειας;».