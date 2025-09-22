Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την αδρανή στάση της.

«Πάνω από 275.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, λόγω της ευλογιάς»

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά σε δήλωσή της τονίζει ότι: «Η κτηνοτροφία καταρρέει και η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη. Πάνω από 275.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, λόγω της ευλογιάς. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, χωρίς προστασία, χωρίς στήριξη, χωρίς σχέδιο και προοπτική.

Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και με επιστολή του καταγγέλλει στον κ. Πιερρακάκη ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει τους ανθρώπους της παραγωγής».

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η κ. Γκαρά προσθέτει ακόμη ότι:

«Μπροστά στην ανεξέλεγκτη επέκταση της ευλογιάς και τον κίνδυνο αφανισμού της κτηνοτροφίας, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από τη Θεσσαλία κατέθεσαν ξεκάθαρες προτάσεις:

άμεση και πλήρη αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώνεται,

προκαταβολές κι ενίσχυση για να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι,

αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων,

κάλυψη των ζωοτροφών για να μη διαλυθούν τα κοπάδια,

ενίσχυση και στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών,

δημιουργία εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ζωονόσων, με επιστημονική τεκμηρίωση και διαφάνεια».

«Επικοινωνιακές ασκήσεις» από τη Νέα Δημοκρατία

«Αντί για όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές ασκήσεις και αφήνει την περιφέρεια της χώρας και την αγροτική παραγωγή να καταρρεύσουν. Αυτή δεν είναι διαχείριση κρίσης – είναι εγκληματική αδιαφορία από μία ανίκανη κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους. Δεν θα επιτρέψουμε να μπει η ταφόπλακα στην ελληνική κτηνοτροφία. Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα. Διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της», καταλήγει η Νατάσα Γκαρά.