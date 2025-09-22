ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την αδρανή στάση της.
«Πάνω από 275.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, λόγω της ευλογιάς»
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά σε δήλωσή της τονίζει ότι: «Η κτηνοτροφία καταρρέει και η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη. Πάνω από 275.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, λόγω της ευλογιάς. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, χωρίς προστασία, χωρίς στήριξη, χωρίς σχέδιο και προοπτική.
Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και με επιστολή του καταγγέλλει στον κ. Πιερρακάκη ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει τους ανθρώπους της παραγωγής».
Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ
Η κ. Γκαρά προσθέτει ακόμη ότι:
«Μπροστά στην ανεξέλεγκτη επέκταση της ευλογιάς και τον κίνδυνο αφανισμού της κτηνοτροφίας, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από τη Θεσσαλία κατέθεσαν ξεκάθαρες προτάσεις:
- άμεση και πλήρη αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώνεται,
- προκαταβολές κι ενίσχυση για να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι,
- αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων,
- κάλυψη των ζωοτροφών για να μη διαλυθούν τα κοπάδια,
- ενίσχυση και στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών,
- δημιουργία εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ζωονόσων, με επιστημονική τεκμηρίωση και διαφάνεια».
«Επικοινωνιακές ασκήσεις» από τη Νέα Δημοκρατία
«Αντί για όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές ασκήσεις και αφήνει την περιφέρεια της χώρας και την αγροτική παραγωγή να καταρρεύσουν. Αυτή δεν είναι διαχείριση κρίσης – είναι εγκληματική αδιαφορία από μία ανίκανη κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους. Δεν θα επιτρέψουμε να μπει η ταφόπλακα στην ελληνική κτηνοτροφία. Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα. Διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της», καταλήγει η Νατάσα Γκαρά.
