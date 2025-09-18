Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά του αρνίσιου κρέατος, δεν χρειάζεται να συζητάμε για κάτι τέτοιο» υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο MEGA, σχετικά με την ευλογιά των προβάτων. Παράλληλα χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις ανατιμήσεις στο κρέας.

Ο κ. Τσιάρας απέρριψε τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων λέγοντας πως δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο

«Πέρυσι για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε μία εκτεταμένη σε επίδραση ζώα νόσο που ήταν η πανώλη. Περί τα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα της ευλογιάς. Ενώ ο ιός της πανώλης ζει μόλις 21 ημέρες, ο ιός της ευλογιάς ζει περίπου 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα της μετάδοσης του ιού ακόμα και σε μια ήρεμη κατάσταση. Αυτό μας έφερε ενώπιον ενός πολύ περίεργου επιδημιολογικού μοντέλου. Ήταν σαν να πήγαινε από τον ένα νομό στον άλλον ο ιός και ψάχναμε να βρούμε τι φταίει. Όλα αυτά τα νοσήματα αντιμετωπίζονται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, όπου προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε χώρα κράτος – μέλος όταν βρεθεί αντιμέτωπη με μία τέτοια νόσο», πρόσθεσε, ενώ σε άλλο σημείο είπε:

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία».

Το μπαλάκι στους κτηνοτρόφους

Ο κ. Τσιάρας δεν παρέλειψε να επιρρίψει ευθύνες στους ίδιους τους κτηνοτρόφους υποστηρίζοντας ότι κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς και έτσι εξαπλώνεται η νόσος. «Όταν αυτό είναι μια παραδοχή από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό», είπε και ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Πρόσθεσε δε ότι «στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα».

Ερωτηθείς, δε, για το εμβόλιο για την ευλογιά, είπε πως δεν υπάρχει κάποιο επιστημονικά τεκμηριωμένο και αδειοδοτημένο στην ΕΕ.

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ζητούν παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου, εμβολιασμό των αιγοπροβάτων χωρίς καμία καθυστέρηση, άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά και άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κος Τσιάρας, υποστήριξε πως βούληση της κυβέρνησης είναι να κλείσει το κεφάλαιο της επιστροφής των χρημάτων.

«Ήδη μετά από έλεγχο σε 2.000 αγρότες που έχουν πάρει υψηλές επιδοτήσεις, βρέθηκε ότι πήραν πάνω από 22 εκατ. ευρώ που δεν δικαιούταν. Καλούνται να τα επιστρέψουν και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία», είπε.