Με κινητοποιήσεις απαντούν οι κτηνοτρόφοι στο 10ημερο σχέδιο δράσης που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι τα μέτρα ελήφθησαν με μεγάλη καθυστέρηση και δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν την ευλογιά των προβάτων.

Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών, να πάψουν οι μαζικές θανατώσεις, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και να αποζημιωθούν οι πληγέντες.

Με δεδομένο ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί περίπου 263.000 αιγοπρόβατα, πολλοί είναι οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει όλο ή μέρος του κοπαδιού τους, ενώ από αυτούς αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να αρχίσουν πάλι από την αρχή.

Κτηνοτρόφος ανέφερε στην ΕΡΤ ότι είχε 1.200 ζώα τα οποία αναγκάστηκε να θανατώσει.

Εκτός από το θέμα της οικονομικής τους επιβίωσης θέτουν και θέμα συναισθηματικού και ψυχολογικού κόστους από τη μαζική θανάτωση των ζώων.

Να γλιτώσουμε τα πρόβατα

Ο πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων, Γιάννης Γκουρομπίνος ανέφερε στο larissanet.gr ότι πρέπει «να σταματήσουν οι θανατώσεις. Εμείς θέλουμε να γλιτώσουμε τα πρόβατα. Τα εμβόλια είναι μονόδρομος και αυτά ζητάμε όλοι εδώ σήμερα.

Εμείς να ακολουθήσουμε τις αυστηρές οδηγίες για δέκα μέρες, αλλά ας μας πει και η Πολιτεία τι κάνει εδώ και 14 μήνες. Παλεύουμε με τη ζωή μας, το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Γιώργος Τερζάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου ανέφερε πως «Η κατάσταση χειροτερεύει και στα ζώα και οικονομικά για τους κτηνοτρόφους. Η ζημιά φτάνει πια μέχρι τον καταναλωτή, καθώς οι τιμές στο κρέας ανεβαίνουν συνεχώς», επισημαίνοντας ότι πολλά χωριά όπως ο Ριζόμυλος και το Στεφανοβίκειο έχουν μείνει χωρίς ζώα.

«Το πρωτόκολλο δεν εφαρμόστηκε σωστά. Πήραν μόνο τα πρόβατα και τα γίδια για θανάτωση, αλλά άφησαν πίσω ζωοτροφές και άλλα ζώα που θα έπρεπε να καταστραφούν ή να απολυμανθούν. Έτσι το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει», υποστήριξε, ασκώντας κριτική στο Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι εξαπλώνεται επικίνδυνα η ευλογιά των προβάτων πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για ολικό lockdown, αν δεν αποδώσει το κατεπείγον σχέδιο δράσης των «δέκα ημερών», για την αντιμετώπιση της νόσου.

Πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε για πολλούς μήνες να λάβει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία ακόμα και τώρα είναι αποσπασματικά.