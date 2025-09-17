newspaper
17.09.2025 | 13:37
Φωτιά στο Καματερό – Στη μάχη και εναέριες δυνάμεις
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα – «Ελλιπή τα μέτρα – Σταματήστε τις θανατώσεις»
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:52

Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα – «Ελλιπή τα μέτρα – Σταματήστε τις θανατώσεις»

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα με φόντο τα «καθυστερημένα και ελλιπή μέτρα» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά των προβάτων

Spotlight

Με κινητοποιήσεις απαντούν οι κτηνοτρόφοι στο 10ημερο σχέδιο δράσης που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι τα μέτρα ελήφθησαν με μεγάλη καθυστέρηση και δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν την ευλογιά των προβάτων.

Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών, να πάψουν οι μαζικές θανατώσεις, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και να αποζημιωθούν οι πληγέντες.

Με δεδομένο ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί περίπου 263.000 αιγοπρόβατα, πολλοί είναι οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει όλο ή μέρος του κοπαδιού τους, ενώ από αυτούς αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να αρχίσουν πάλι από την αρχή.

Κτηνοτρόφος ανέφερε στην ΕΡΤ ότι είχε 1.200 ζώα τα οποία αναγκάστηκε να θανατώσει.

Εκτός από το θέμα της οικονομικής τους επιβίωσης θέτουν και θέμα συναισθηματικού και ψυχολογικού κόστους από τη μαζική θανάτωση των ζώων.

Να γλιτώσουμε τα πρόβατα

Ο πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων, Γιάννης Γκουρομπίνος ανέφερε στο larissanet.gr ότι πρέπει «να σταματήσουν οι θανατώσεις. Εμείς θέλουμε να γλιτώσουμε τα πρόβατα. Τα εμβόλια είναι μονόδρομος και αυτά ζητάμε όλοι εδώ σήμερα.

Εμείς να ακολουθήσουμε τις αυστηρές οδηγίες για δέκα μέρες, αλλά ας μας πει και η Πολιτεία τι κάνει εδώ και 14 μήνες. Παλεύουμε με τη ζωή μας, το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα».

YouTube thumbnail

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Γιώργος Τερζάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου ανέφερε πως «Η κατάσταση χειροτερεύει και στα ζώα και οικονομικά για τους κτηνοτρόφους. Η ζημιά φτάνει πια μέχρι τον καταναλωτή, καθώς οι τιμές στο κρέας ανεβαίνουν συνεχώς», επισημαίνοντας ότι πολλά χωριά όπως ο Ριζόμυλος και το Στεφανοβίκειο έχουν μείνει χωρίς ζώα.

«Το πρωτόκολλο δεν εφαρμόστηκε σωστά. Πήραν μόνο τα πρόβατα και τα γίδια για θανάτωση, αλλά άφησαν πίσω ζωοτροφές και άλλα ζώα που θα έπρεπε να καταστραφούν ή να απολυμανθούν. Έτσι το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει», υποστήριξε, ασκώντας κριτική στο Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι εξαπλώνεται επικίνδυνα η ευλογιά των προβάτων πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για ολικό lockdown, αν δεν αποδώσει το κατεπείγον σχέδιο δράσης των «δέκα ημερών», για την αντιμετώπιση της νόσου.

Πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε για πολλούς μήνες να λάβει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία ακόμα και τώρα είναι αποσπασματικά.

Business
CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Business
Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Champions League
inTown
Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της
4 χρόνια από τη δολοφονία 17.09.25

Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά - Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για την εγγονή του.

Σύνταξη
Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 17.09.25

Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας

Ενα βήμα πριν το lockdown η ελληνική κτηνοτροφία- Οι συστάσεις που αγνοήθηκαν και το θέμα του εμβολίου- Μιλούν στο in: Περιφερειάρχες, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι και καθηγητής Παθολογίας Μηρυκαστικών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»
Ελλάδα 17.09.25

Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»

«Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;» σημείωσε ο πατέρας της Μάρθης.

Σύνταξη
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
Τουρκία: Νέα NAVTEX μετά την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για ασκήσεις στο Αιγαίο – Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών
Πάγια τακτική 17.09.25

Νέα NAVTEX από Τουρκία μετά την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για ασκήσεις στο Αιγαίο - Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών

Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Σύνταξη
Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της
4 χρόνια από τη δολοφονία 17.09.25

Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά - Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για την εγγονή του.

Σύνταξη
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως
Culture Live 17.09.25

Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19
Youth League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την πρεμιέρα της Κ19 του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League, κόντρα στην Πάφο Κ19. τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram
Μπάσκετ 17.09.25

Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram

Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το αισχρό, απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.

Σύνταξη
Οι αντιδράσεις κομμάτων για την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25

«Ο Μητσοτάκης πάει για εκλογές»: Πώς σχολιάζει η αντιπολίτευση τη μετακίνηση Λοβέρδου - Τι λέει η ΝΔ

Κώστας Γκιουλέκας (ΝΔ), Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ), κατέθεσαν τις προσεγγίσεις των κομμάτων τους για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
Επικίνδυνη προχειρότητα 17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 17.09.25

Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας

Ενα βήμα πριν το lockdown η ελληνική κτηνοτροφία- Οι συστάσεις που αγνοήθηκαν και το θέμα του εμβολίου- Μιλούν στο in: Περιφερειάρχες, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι και καθηγητής Παθολογίας Μηρυκαστικών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο