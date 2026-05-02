Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα
Όπως τονίζουν οι αγρότες τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.
Στους δρόμους βγήκαν εκ νέου οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ τους στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα.
Οι αγρότες βγαίνουν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής καθώς όπως επισημαίνουν, το κόστος των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί από τα 600 ευρώ τον τόνο στα περίπου 1.000 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,5 ευρώ έχει φτάσει στα 2 ευρώ το λίτρο.
Όπως τονίζουν τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.
Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό και αφήνοντάς τα εκεί επ’ αόριστον, κλιμακώνοντας έτσι την πίεση.
Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των αγροτών περιλαμβάνονται η οικονομική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις αθρόες εισαγωγές, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές σε καλλιέργειες, με ιδιαίτερη αναφορά στους ορυζώνες.
Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία των Μαλγάρων και στην συνέχεια κινήθηκαν με τα τρακτέρ προς την εθνική οδό, με σκοπό τον συμβολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις