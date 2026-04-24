Σέρρες: Για μπλόκο στον Προμαχώνα ετοιμάζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι
Με ανακοίνωση τους οι Αδέσμευτοι Αγροτικοί Σύλλογοι Σερρών-μπλόκο Προμαχώνα τονίζουν ότι «η επιστροφή στους δρόμους είναι μονόδρομος».
Αποφασισμένοι να ξαναβγούνε στους δρόμους και να δημιουργήσουν και πάλι το μπλόκο του Προμαχώνα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι στις Σέρρες.
Τρεις μήνες μετά την αποχώρηση τους από το μπλόκο του Προμαχώνα, από τα πιο δυναμικά στη χώρα λόγω της θέσης του και στο οποίο είχαν παραμείνει για 54 μέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι συμμετείχαν σε σύσκεψη όπου αποφάσισαν να ξεκινήσουν να ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους αφού τις πρώτες μέρες του Μαΐου θα ξαναβρεθούνε στο μεθοριακό σταθμό.
Η απόφαση
Η απόφαση αυτή πάρθηκε, αφού όπως λένε, δεν έχει δοθεί λύση στα προβλήματα τους, που αφορούν τα ΑΤΑΚ στα αγροτεμάχια, το ιδιοκτησιακό, τις ανύπαρκτες, όπως υπογραμμίζουν, πληρωμές από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις κ.α.
Με ανακοίνωση τους οι Αδέσμευτοι Αγροτικοί Σύλλογοι Σερρών-μπλόκο Προμαχώνα τονίζουν ότι «οι οικονομίες στα αντίστοιχα νοικοκυριά είναι σχεδόν κατεστραμμένες. Δεν υπάρχει άλλη ανοχή πλέον από τους Σερραίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Η επιστροφή στους δρόμους είναι μονόδρομος».
