Με ποιες πληρωμές θα «κλείσει» ο Απρίλιος για τους αγρότες
Οικονομία 08 Απριλίου 2026, 12:20

Ποιες πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων προγραμματίζονται έως και τον Ιούνιο από την ΑΑΔΕ

Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Με την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης (παρέμβαση Π3-71 του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 27), η οποία αναμένεται το αργότερο μέχρι αύριο Μεγάλη Πέμπτη, θα συνεχιστούν οι πληρωμές ενισχύσεων και προγραμμάτων στους αγρότες από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΕΠ) της ΑΑΔΕ.

Στα 224. 232.785,68 ευρώ η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης

Ειδικότερα, μετά την πληρωμή των 201.977.212,74 ευρώ για πληρωμές εκκρεμοτήτων του έτους 2025 (βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική ενίσχυση, ενίσχυση νέων αγροτών), των συνδεδεμένων ενισχύσεων σκληρού και μαλακού σιταριού, κριθαριού καθώς και της ειδικής ενίσχυσης στο βαμβάκι, αναμένεται και η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης συνολικού ύψους 224. 232.785,68 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων) έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ancs.opekepe.gov.gr/p371/#/login

Η ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης έτους 2025 στην παρέμβαση Π.3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ειδικότερα αφορούν:

  • στη Δράση 1 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές»,
  • στη Δράση 2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και
  • στη Δράση 3 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2025»,

σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της 2ης κατάταξης κατόπιν του μηχανογραφικού διοικητικού ελέγχου.

Ποιες πληρωμές ακολουθούν από την ΑΑΔΕ

Επίσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό έως 30 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025 και ειδικότερα το πρόγραμμα ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013).

Ένα μήνα μετά, έως 30 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018) και αιτήσεις έτους 2025, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις (αραβόσιτος, ρύζι, σπόροι σποράς, πορτοκάλι χυμοποίησης, όσπρια, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, πρωτεινούχα κτηνοτροφικά, πρωτεινούχα σανοδοτικά, βιομηχανική ντομάτα, ζωικό αιγοπρόβατα, ζωικό βοοειδή) και τα οικολογικά σχήματα.

Οι πληρωμές του Ιουνίου

Έως τα τέλη του Ιουνίου προγραμματίζονται επίσης, πληρωμές για δράσεις και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και του ΠΑΑ.

Ειδικότερα, για τις αιτήσεις έτους 2024 αναμένονται πληρωμές στις δράσεις του ΠΑΑ δάσωση Μ8.1, ενστάσεις νιτρορύπανσης (ανειλημμένες), Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων (ανειλημμένες).

Για τις αιτήσεις έτους 2025 οι πληρωμές αφορούν:

  • ΠΑΑ – α) Μ8.1- Δάσωση, β) Μ10 Ενστάσεις Νιτρορύπανσης (ανειλημμένες)
  • Π3-70-1.3 ΣΣΚΑΠ-Κομφούζιο
  • Π1-32.4 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη Σηροτροφίας (Μεταξοσκώληκες)
  • Π3-71 ΣΣΚΑΠ – Εξισωτική Ενίσχυση
  • Π3-70-1.5 ΣΣΚΑΠ- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων
  • Π3-70-2.1 ΣΣΚΑΠ-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία)
  • ΠΑΑ- Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων – ανειλημμένες
  • Βασική Ενίσχυση
  • Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (χωρίς παράδοση)
  • Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (με παράδοση)
  • Π1-31 Οικολογικά Σχήματα
  • Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση
  • Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG)
  • Προγράμματα Μικρών Νησιών Αιγαίου (α) Δαμάσκηνα Σκοπέλου, β) Φασόλια και Βρώσιμο Λαθούρι, γ) Μελισσοκομία, δ) Αμπελοοινικός τομέας, ε) Μαστίχα Χίου, στ) Παραδοσιακοί Ελαιώνες, ζ) Γεώμηλα, η)  Τοματάκι Σαντορίνης, θ) Αγκινάρα Τήνου, ι) Εσπεριδοειδή, ια) Παραδοσιακά τυριά, ιβ) Κριθάρι Λήμνου (Ενίσχυση γάλακτος)

Πηγή: OT

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Σύνταξη
Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας σημειώνει στην έκθεσή του πως απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια

Γιάννης Αγουρίδης
Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Σύνταξη
Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Σύνταξη
Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε ο συνήγορος θυμάτων παρακολούθησης Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τη νέα έρευνα για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Σύνταξη
Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη και τον Πρέσβη να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Σύνταξη
«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Φροίξος Φυντανίδης
