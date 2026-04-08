Με ποιες πληρωμές θα «κλείσει» ο Απρίλιος για τους αγρότες

Με την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης (παρέμβαση Π3-71 του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 27), η οποία αναμένεται το αργότερο μέχρι αύριο Μεγάλη Πέμπτη, θα συνεχιστούν οι πληρωμές ενισχύσεων και προγραμμάτων στους αγρότες από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΕΠ) της ΑΑΔΕ.

Στα 224. 232.785,68 ευρώ η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης

Ειδικότερα, μετά την πληρωμή των 201.977.212,74 ευρώ για πληρωμές εκκρεμοτήτων του έτους 2025 (βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική ενίσχυση, ενίσχυση νέων αγροτών), των συνδεδεμένων ενισχύσεων σκληρού και μαλακού σιταριού, κριθαριού καθώς και της ειδικής ενίσχυσης στο βαμβάκι, αναμένεται και η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης συνολικού ύψους 224. 232.785,68 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων) έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ancs.opekepe.gov.gr/p371/#/login

Η ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης έτους 2025 στην παρέμβαση Π.3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ειδικότερα αφορούν:

στη Δράση 1 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές»,

στη Δράση 2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και

στη Δράση 3 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2025»,

σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της 2ης κατάταξης κατόπιν του μηχανογραφικού διοικητικού ελέγχου.

Ποιες πληρωμές ακολουθούν από την ΑΑΔΕ

Επίσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό έως 30 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025 και ειδικότερα το πρόγραμμα ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013).

Ένα μήνα μετά, έως 30 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018) και αιτήσεις έτους 2025, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις (αραβόσιτος, ρύζι, σπόροι σποράς, πορτοκάλι χυμοποίησης, όσπρια, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, πρωτεινούχα κτηνοτροφικά, πρωτεινούχα σανοδοτικά, βιομηχανική ντομάτα, ζωικό αιγοπρόβατα, ζωικό βοοειδή) και τα οικολογικά σχήματα.

Οι πληρωμές του Ιουνίου

Έως τα τέλη του Ιουνίου προγραμματίζονται επίσης, πληρωμές για δράσεις και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και του ΠΑΑ.

Ειδικότερα, για τις αιτήσεις έτους 2024 αναμένονται πληρωμές στις δράσεις του ΠΑΑ δάσωση Μ8.1, ενστάσεις νιτρορύπανσης (ανειλημμένες), Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων (ανειλημμένες).

Για τις αιτήσεις έτους 2025 οι πληρωμές αφορούν:

ΠΑΑ – α) Μ8.1- Δάσωση, β) Μ10 Ενστάσεις Νιτρορύπανσης (ανειλημμένες)

Π3-70-1.3 ΣΣΚΑΠ-Κομφούζιο

Π1-32.4 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη Σηροτροφίας (Μεταξοσκώληκες)

Π3-71 ΣΣΚΑΠ – Εξισωτική Ενίσχυση

Π3-70-1.5 ΣΣΚΑΠ- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων

Π3-70-2.1 ΣΣΚΑΠ-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία)

ΠΑΑ- Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων – ανειλημμένες

Βασική Ενίσχυση

Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (χωρίς παράδοση)

Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (με παράδοση)

Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG)

Προγράμματα Μικρών Νησιών Αιγαίου (α) Δαμάσκηνα Σκοπέλου, β) Φασόλια και Βρώσιμο Λαθούρι, γ) Μελισσοκομία, δ) Αμπελοοινικός τομέας, ε) Μαστίχα Χίου, στ) Παραδοσιακοί Ελαιώνες, ζ) Γεώμηλα, η) Τοματάκι Σαντορίνης, θ) Αγκινάρα Τήνου, ι) Εσπεριδοειδή, ια) Παραδοσιακά τυριά, ιβ) Κριθάρι Λήμνου (Ενίσχυση γάλακτος)

Πηγή: OT