Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»
Σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου Ε-65 επιθυμούν να προχωρήσουν οι αγρότες της Καρδίτσας, διαμαρτυρόμενοι για τις ανεκπλήρωτες, όπως υποστηρίζουν, κυβερνητικές υποσχέσεις μετά τα μεγάλα μπλόκα των περασμένων μηνών.
Η κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαβίβασης δικογραφιών στο ελληνικό κοινοβούλιο για βουλευτές της ΝΔ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η αστυνομία έχει στήσει φραγμό, με σκοπό να αποκλείσει την είσοδο των αγροτών στον κόμβο. Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες». Βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την αστυνομία σε κόμβο δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο.
Σημειώνεται ότι οι αγρότες κινητοποιούνται ζητώντας, μεταξύ άλλων, την άμεση καταβολή εκκρεμών πληρωμών, τη διασφάλιση τιμών που να καλύπτουν το αυξημένο κόστος, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε καύσιμα, ενέργεια και αγροτικά εφόδια. Όπως λένε, η αύξηση στην τιμή του αγροτικού πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος καθιστά την καλλιέργεια οικονομικά ασύμφορη για τους περισσότερους.
