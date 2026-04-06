Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.
- Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;
- Οι παγίδες για τα ενοίκια - Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
- Χειροπέδες σε εφοριακό στη Θεσσαλονίκη επειδή ενημέρωνε καταστηματάρχες ενόψει ελέγχων
- Μαρούσι: Πώς βρέθηκε στο κενό η 27χρονη – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Την ανάδειξη των ανεκπλήρωτων -όπως υποστηρίζουν- δεσμεύσεων της κυβέρνησης θα επιχειρήσουν οι αγρότες της Καρδίτσας προχωρώντας σε κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Επανέρχεται το ζήτημα των αγροτών σε μια περίοδο που οι πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση είναι ασφυκτικές
Η κινητοποίηση φανερώνει πως τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν «καυτά» και η πίεση του κόστους παραγωγής και οι εκκρεμότητες με τις αποζημιώσεις δεν αφήνουν περιθώρια για εορταστική ανάπαυλα.
«Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης δεν έχουν υλοποιηθεί»
Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υποστηρίζει (OPEN TV) ότι οι υποσχέσεις της κυβέρνησης δεν έχουν υλοποιηθεί και οι υποχρεώσεις εκκρεμούν.
Με αφορμή την αυριανή κινητοποίηση (στις 12.00 στον Ε-65) ο κ. Τζέλλας λέει ότι ο αγώνας δεν σταματάει, τονίζοντας ότι σε πρώτο χρόνο οι διαμαρτυρίες είναι συμβολικές, επισημαίνοντας ότι μεγάλη Πέμπτη αν δεν δούνε χρήματα στον λογαριασμό τους οι αγρότες όλα είναι πιθανά.
Συμβολική κινητοποίηση
Η κινητοποίηση είναι συμβολική και δεν πρόκειται να διαταράξει την έξοδο των εκδρομέων για το Πάσχα με τους αγρότες να προσανατολίζονται σε δίωρο αποκλεισμό. Ζητούν την άμεση καταβολή εκκρεμών πληρωμών, τη διασφάλιση τιμών που να καλύπτουν το αυξημένο κόστος, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε καύσιμα, ενέργεια και αγροτικά εφόδια.
Η αύξηση στην τιμή του αγροτικού πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος καθιστά την καλλιέργεια οικονομικά ασύμφορη για πολλούς.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 07.04.2026]
- Νάπολι – Μίλαν 1-0: Ο Πολιτάνο ανέβασε τους γηπεδούχους στη δεύτερη θέση
- Κρίση πετρελαίου: Κίνδυνο ελλείψεων σε καύσιμα αντιμετωπίζει η Ιαπωνία
- Τέμπη: Αυτό είναι το υλικό που είχαν «κρυφό» οι δικαστικοί πραγματογνώμονες
- Η στέγαση «τρώει» πάνω από το 40% του εισοδήματος των Ελλήνων
- Ηλιούπολη – Ολυμπιακός 8-20: Άνετα οι «ερυθρόλευκες» και τώρα το μυαλό στη Σαμπαντέλ
- Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
- Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει από τη Μ. Τρίτη τις άδειες οδήγησης – Ποιοι εξαιρούνται
