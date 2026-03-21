Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ο «αόρατος κίνδυνος» που απειλεί την αγροτική παραγωγή
Agro-in 21 Μαρτίου 2026, 19:45

Τι αναφέρει για τις επιπτώσεις του πολέμου στα λιπάσματα ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ

Ανθή Γεωργίου
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Σοβαρούς κλυδωνισμούς στην παραγωγή και διακίνηση βασικών αγροτικών εισροών, όπως τα λιπάσματα, με άμεσες συνέπειες τόσο για τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή όσο και για την επισιτιστική ασφάλεια φέρνει η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η εκτόξευση των τιμών των λιπασμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές αλλά πιο κρίσιμες συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς για τους αγρότες σημαίνει επιπρόσθετο βάρος από την αύξηση του κόστους παραγωγής και για την οικονομία, νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η αγορά των λιπασμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς τάσεις της ενέργειας και των πρώτων υλών

Αν και προς το παρόν, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των περισσότερων παραγωγών ανόργανων λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Fertilizers Europe, δεν υπάρχουν προβλήματα με τη διαθεσιμότητα λιπασμάτων στην αγορά της ΕΕ, δεδομένης της σχετικά υψηλής παραγωγής των Ευρωπαίων παραγωγών και των πολύ υψηλών επιπέδων εισαγωγών στο 4ο τρίμηνο του 2025, ωστόσο «επειδή οι αγορές λιπασμάτων είναι παγκόσμιες, οι διαταραχές οπουδήποτε στο σύστημα μπορούν γρήγορα να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος των εισροών».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος

Λιπάσματα: Πώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά

Κομβικό ρόλο στην κρίση παίζουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται έως και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων και σημαντικό ποσοστό φυσικού αερίου — βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων . Οι επιθέσεις και η αστάθεια στην περιοχή έχουν περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας καθυστερήσεις ή και πλήρη διακοπή εξαγωγών.

«Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας και πίεσης τόσο στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων, όσο και στον κλάδο των λιπασμάτων», τονίζει στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος.

Η Μέση Ανατολή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο λιπασμάτων. Όπως εξηγεί στον ΟΤ ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, το 2024, το Ιράν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν αντιπροσώπευαν από κοινού το 23% του παγκόσμιου εμπορίου αμμωνίας, το 34% της ουρίας και το 18% των φωσφορικών λιπασμάτων. Αντίστοιχα χώρες του Κόλπου διαθέτουν πολύ μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα, ιδίως στην ουρία, και σημαντικό μέρος των εξαγωγών διέρχεται από κρίσιμες θαλάσσιες οδούς όπως τα Στενά του Ορμούζ.

«Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία του IFA, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάλυψε σχεδόν το 30% των παγκόσμιων εξαγωγών βασικών λιπασμάτων. Πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μπορούν να περιορίσουν τη ροή προϊόντων και να προκαλέσουν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές», σημειώνει ο κ. Ωραιόπουλος.

Αντίστοιχα η αγορά των λιπασμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς τάσεις της ενέργειας και των πρώτων υλών. «Ειδικά το κόστος παραγωγής των αζωτούχων λιπασμάτων, εξαρτάται κατά 70-80% από το κόστος της ενέργειας, ενώ η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς και εφοδιασμού», τονίζει.

Προς το παρόν, δεν καταγράφονται προβλήματα στη διαθεσιμότητα λιπασμάτων ούτε στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Fertilizers Europe, ούτε στη χώρα μας

Επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής

Για τους αγρότες, τα λιπάσματα αποτελούν έως και το 25% του συνολικού κόστους παραγωγής . Η αύξηση των τιμών συνεπάγεται άμεση πίεση στις τιμές και απώλεια εισοδήματος, ειδικά σε μια περίοδο όπου πολλές εκμεταλλεύσεις ήδη δοκιμάζονται από αυξημένα ενεργειακά και μεταφορικά κόστη.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αγρότες αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τα πλάνα τους και μειώνουν τη χρήση λιπασμάτων, στρέφονται σε λιγότερο απαιτητικές καλλιέργειες, ή εγκαταλείπουν μέρος της παραγωγής τους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτών, τέτοιες προσαρμογές μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερες αποδόσεις και αλλαγές στη διάρθρωση της γεωργίας. Ήδη, σε ορισμένες αγορές, καταγράφεται στροφή από καλλιέργειες υψηλής έντασης (όπως το καλαμπόκι) προς πιο «φθηνές» επιλογές όπως η σόγια.

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, αν η σύγκρουση παραταθεί, οι αποδόσεις σε βασικές καλλιέργειες θα μπορούσαν να μειωθούν δραματικά, που μπορεί να φτάσουν έως 50% σε ακραία σενάρια.

Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος έλλειψης για λιπάσματα στην Ελλάδα;

«Προς το παρόν, δεν καταγράφονται προβλήματα στη διαθεσιμότητα λιπασμάτων ούτε στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Fertilizers Europe, ούτε στη χώρα μας», εξηγεί ο κ. Ωραιόπουλος.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, σε περίπτωση που η κατάσταση παραταθεί ή επιδεινωθεί, καθίσταται αναγκαία η έγκαιρη ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης. «Όπως έχει ήδη προτείνει ο ΣΠΕΛ, απαιτείται η έγκριση στοχευμένων έκτακτων μέτρων ενίσχυσης των αγροτών από την ΕΕ, συνδεδεμένων με τη χρήση λιπασμάτων, ακολουθώντας το πρότυπο των παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για τη στήριξη των αγροτών της ΕΕ.  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η παραγωγική δυναμική της γεωργίας και περιορίζονται οι επιπτώσεις από πιθανές αναταράξεις στην αγορά», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ.

Η αγορά είναι προετοιμασμένη για ένα παρατεταμένο σοκ;

Πόσο όμως είναι προετοιμασμένη η αγορά σε ένα παρατεταμένο σοκ; Όπως αναφέρει στον ΟΤ, ο κ. Ωραιόπουλος, δεν είναι η πρώτη φορά που η αγροτική παραγωγή και, κατ’ επέκταση, ο κλάδος των λιπασμάτων αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτές τις συνθήκες είναι οι αγρότες να περιορίσουν τις λιπάνσεις των καλλιεργειών τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής και την υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων, επηρεάζοντας τόσο το εισόδημά τους όσο και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας», υπογραμμίζει.

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής σε περιόδους διεθνών πιέσεων είναι κρίσιμη. «Aυτή τη φορά η ΕΕ και η χώρα μας είναι πιο προετοιμασμένες και διαθέτουν κατάλληλα εργαλεία που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα για την αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ.

Μάλιστα, ως ΣΠΕΛ έχουν ήδη προτείνει την άμεση ενεργοποίηση μηχανισμών της ΕΕ, με την έγκριση δέσμης έκτακτων μέτρων στήριξης των αγροτών συνδεδεμένων με τη χρήση λιπασμάτων και μέτρα ενίσχυσης για τους Έλληνες αγρότες για την προμήθεια λιπασμάτων, όπως η εφαρμογή κουπονιών συνδεδεμένων με τη χρήση λιπασμάτων (fertilizer pass).

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Αβεβαιότητσ 12.03.26

Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Συναγερμός 06.03.26

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκι και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

