Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Απόβαση με τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη την πρώτη ημέρα της 31ης Agrotica στις 12 Μαρτίου στη ΔΕΘ δρομολογούν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, με στόχο, όπως λένε, να μην επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Σίνδο και η συγκέντρωση προσδιορίζεται προσώρας στις 17:00 στο νότιο τόξο της ΔΕΘ, σύμφωνα με το voria.gr.

Αγρότες από τη γύρω περιοχή θα καταφθάσουν στην πόλη με τα τρακτέρ τους τα οποία, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα παραταχθούν στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Οι κατά τόπους επιτροπές μπλόκων θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες συνελεύσεις για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να οργανώσουν περαιτέρω την κινητοποίηση.

«Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι πλέον χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται και πως δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη στις υποσχέσεις και τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση.

«Ο αγρότης αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι να καλλιεργήσει, δεν υπάρχει καμία τιμή σε κανένα προϊόν» αναφέρει στο voria.gr ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προσθέτοντας και τη δυσκολία που παρατηρείται στη ρευστότητα. «Δεν υπάρχουν χρήματα οπότε αυτό σαφέστατα δυσκολεύει τον παραγωγό και στην αγορά σπόρων, μέσων, εφοδίων και πετρελαίου. Οι περισσότεροι πλέον χρωστάνε», υπογραμμίζει.

Στόχος της κινητοποίησης, όπως τονίζει ο κ. Μαρούδας, θα είναι η περαιτέρω ικανοποίηση των αιτημάτων, προκειμένου να υπάρξει μία ανάσα και μία προοπτική στον αγροτικό κόσμο. «Είχαμε κάποιες κατακτήσεις για το πετρέλαιο στην αντλία, αλλά αυτό θα είναι από τον Νοέμβριο και μετά. Είχαμε πάρει κάποιες υποσχέσεις για ρεύμα, για έργα υποδομής, δεν έχει προχωρήσει κάποια από αυτά. Στο κομμάτι των επιδοτήσεων, είχαν πει για το Πάσχα ότι θα καταβληθούν οι συνδεδεμένες και κάποια άλλα που χρωστάνε, αλλά το βλέπω δύσκολο να το καταφέρουν τότε» σχολιάζει, αναφέροντας πως τα αιτήματα είναι δίκαια και πως η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να τα ικανοποιήσει.

Όσον αφορά τον ρόλο της έκθεσης στη ΔΕΘ σημειώνει ότι «εμείς είμαστε υπέρ των μηχανημάτων και της ευφυούς γεωργίας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο στο τρακτέρ αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι χρησιμότητα έχει μια Agrotica όταν δεν υπάρχει προοπτική στον αγροτικό τομέα».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος του μπλόκου των Μαλγάρων και της Πανελλαδικής Επιτροπής, επισημαίνει ότι «δεν έχουν πληρωθεί ακόμη ούτε τα χωράφια που έχουν πάρει τις επιδοτήσεις, ούτε λύθηκε το θέμα με το ΑΤΑΚ και με το ΚΑΕΚ. Γίνονται αιτήσεις, πληρωμές δεν γίνονται. Tα προβλήματα παραμένουν προβλήματα, οι παραγωγές απούλητες και ο κόσμος είναι απελπισμένος». Ο ίδιος μάλιστα υπογραμμίζει: «Θα απαγορεύσουμε στον υπουργό να κάνει εγκαίνια, όπως κάναμε το 2016».

Η Agrotica είχε αναβληθεί ήδη μια φορά

Υπενθυμίζεται πως η 31η διοργάνωση της Agrotica ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Ιανουαρίου με 1 Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο είχε αναβληθεί στον απόηχο των μαζικών αγροτικών κινητοποιήσεων αλλά και των ακυρώσεων συμμετοχής από εκθέτες που δήλωναν τη συμπαράστασή τους στον αγροτικό κόσμο.

Η νέα ημερομηνία της έκθεσης είναι από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου, με τη ΔΕΘ-Helexpo να έχει ανακοινώσει ήδη από τις αρχές του Φεβρουαρίου sold out στους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους της Έκθεσης.