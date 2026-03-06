Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Νέους κανόνες για την καταπολέμηση των διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην ΕΕ ενέκρινε το Συμβούλιο.

Θεσπίζονται κανόνες για τη διασυνοριακή συνεργασία κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Αυτοί οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών της ΕΕ που είναι υπεύθυνες για την επιβολή κανόνων σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Όπως αναφέρεται, αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να υποστηρίξει τους αγρότες στην αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως διασφαλίζοντας μια δίκαιη κατανομή του εισοδήματος.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 18 μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη ο χρόνος να προετοιμάσουν την εφαρμογή αυτού του νέου νομικού πλαισίου.

Να σημειωθεί ότι το 2019, τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με στόχο την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, στόχος της ήταν η προστασία των αγροτών που, για παράδειγμα, πωλούν τα προϊόντα τους σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων.

Κύρια στοιχεία του κανονισμού

Ο κανονισμός θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων για τη διασυνοριακή συνεργασία κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων εντός της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Ενισχύει τη διακρατική συνεργασία σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Εισάγει επίσης έναν μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής , ο οποίος θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή να συνεργάζονται σε έρευνες που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Το πλαίσιο θα διευκολύνει την εκτέλεση αποφάσεων σχετικά με πρόστιμα ή ποινές που επιβάλλονται σε άλλο κράτος μέλος, θα υποστηρίζει τον συντονισμό των μέτρων επιβολής του νόμου και θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να κοινοποιούν αποφάσεις που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Επιπλέον, η νέα νομοθεσία εισάγει κανόνες σχετικά με την κατανομή του κόστους σε περιπτώσεις αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και κανόνες για την προστασία των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες και οι προμηθευτές παραμένουν ασφαλείς από πιθανά αντίποινα.

Καθιερώνει επίσης έναν μηχανισμό συντονισμένης δράσης σε περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεγάλης κλίμακας που αφορούν τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ορίζεται ένας συντονιστής για να διευκολύνει την αντιμετώπιση.

Ο κανονισμός περιέχει κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από αγοραστές εκτός ΕΕ , με σκοπό την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων αγροτών.

«Οι αγρότες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των συστημάτων τροφίμων μας, εργαζόμενοι ακούραστα για να μας θρέψουν όλους. Η διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης και της προστασίας των αγροτών εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι απαραίτητη. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών σε διαφορετικά κράτη μέλη και θα τους δώσουν ισχυρότερη φωνή στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων», επισήμανε σχετικά η Μαρία Παναγιώτου, υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΟΤ