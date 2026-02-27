Η ΕΕ θα εφαρμόσει προσωρινά την εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ, Mercosur, ανακοίνωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια κίνηση που είναι πιθανό να προκαλέσει έντονη αντίδραση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τους ευρωβουλευτές που αντιτίθενται στη συμφωνία.

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία, για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και κράτη της Λατινικής Αμερικής δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς θεωρείται αμφιλεγόμενη και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν τον περασμένο μήνα να παραπέμψουν τη συμφωνία για έλεγχο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά παγώνοντας την τελική της επικύρωση για έως και δύο χρόνια.

« Η συμφωνία δίνει επίσης στην Ευρώπη το στρατηγικό πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού. Αλλά ένα πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης πρέπει να υλοποιηθεί», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Προσωρινή εφαρμογή»

«Τις τελευταίες εβδομάδες, το έχω συζητήσει εντατικά με τα κράτη μέλη και με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», πρόσθεσε. «Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή».

Η απόφαση αυτή που αγνοεί ουσιαστικά την πλειοψηφία όπως διαμορφώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που έχει προκαλέσει την αντίδραση αρκετών κρατών όπως η Γαλλία και η Πολωνία ενδεχομένως προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ρισκάροντας την πλήρη κατάρρευση της συμφωνίας όταν έρθει η ώρα για μία τελική ψηφοφορία το επόμενο διάστημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το πράσινο φως από τις χώρες της ΕΕ τον Ιανουάριο για να εφαρμόσει τη συμφωνία μόλις οι χώρες της Mercosur ολοκληρώσουν τις δικές τους εγκρίσεις. Τόσο η Αργεντινή όσο και η Ουρουγουάη επικύρωσαν τη συμφωνία την Πέμπτη.

Ικανοποίηση στην Ιταλία

«Μπράβο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που αποφάσισες για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας της Mercosur. Είναι μια θετική ώθηση για τις εξαγωγές μας, οι οποίες συνεχίζουν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ιταλίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, στο X.

Η Κομισιόν δεν έχει προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών χωρίς να δώσει την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του για περισσότερο από μια δεκαετία. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της συμφωνίας πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει τώρα, ενώ ανταγωνιστικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα επιδιώκουν όλο και περισσότερο να αναπτύξουν σχέσεις με τη Λατινική Αμερική.

«Κάποιοι από εσάς λέτε ότι στερούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το δικαίωμα ψήφου. Όχι, δεν ήμασταν εμείς που παραπέμψαμε τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα μπορούσατε να ψηφίσετε επί της συμφωνίας αυτής. Αποφασίσατε να το παραπέμψετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάτι που σέβομαι απόλυτα», δήλωσε ο υπεύθυνος εμπορίου της ΕΕ, Maroš Šefčovič, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.