Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν τις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν μια εμπορική συμφωνία με τις οικονομίες της Νότιας Αμερικής (Mercosur). Ζητούν να ξεπεραστεί η καθυστέρηση που προκάλεσαν οι ευρωβουλευτές, που ψήφισαν την Τρίτη για την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ για να ελεγχθεί η νομιμότητά της.
Θα μπορούσε να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να δώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη νομική του γνωμοδότηση. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα η ΕΕ να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία, εν αναμονή της απόφασης.
Το σύμφωνο με τη Mercosur (αποτελείται από τις Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη) θα καταργήσει σχεδόν όλους τους δασμούς σε μια αγορά 700 εκατομμυρίων καταναλωτών. Εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσει στις εταιρείες της ΕΕ περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Οι υποστηρικτές της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής βιομηχανίας, τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πτώση των εξαγωγών προς την Κίνα.
Ερωτηθείς εάν οι Βρυξέλλες θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σύμφωνο Mercosur, ο Ντικ Σοφ, πρωθυπουργός της Ολλανδίας, δήλωσε: «Νομίζω ότι θα πρέπει απλώς να συνεχίσουν».
Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε ότι «από όσο είμαι ενημερωμένος» είναι «συνήθης πρακτική» να εφαρμόζεται προσωρινά μια συμφωνία.
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο Γερμανός καγκελάριος, απαίτησε την εφαρμογή της συμφωνίας, η διαπραγμάτευση της οποίας διήρκεσε 25 χρόνια. Η Γερμανία, που βασίζει την οικονομία της στις εξαγωγές, αναμένεται να συγκεντρώσει την υποστήριξη άλλων ηγετών της ΕΕ.
Πιθανόν τον Μάρτιο
Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο διπλωμάτη, που μίλησε στους Financial Times, «η ουσία της συμφωνίας είναι υπέρ της ΕΕ. Έχουμε πει ότι δεδομένης της κατάστασης του εμπορίου με τις ΗΠΑ και την Κίνα, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας. Αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό με αυτήν την αγορά στη Λατινική Αμερική».
Η ευκαιρία για προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας με τη Mercosur θα μπορούσε να έρθει μέχρι τον Μάρτιο. Τότε η Παραγουάη αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα στο μπλοκ των χωρών της Λατινικής Αμερικής που θα επικυρώσει τη συμφωνία.
Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσαν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν νόμιμη. Ωστόσο, οι ευρωομάδες που αντιτίθενται υποστηρίζουν ότι θα ήταν αντιδημοκρατικό να εφαρμοστεί μια συμφωνία η οποία δεν έχει επικυρωθεί.
Πίεση από τους αγρότες
Η συμφωνία με τη Mercosur έχει βρει ισχυρή αντίσταση στην κοινωνία και κυρίως από τους Ευρωπαίους αγρότες. Πραγματοποίησαν μεγάλες κινητοποιήσεις, τόσο στις χώρες τους όσο και στις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι οι φθηνότερες εισαγωγές από το μπλοκ της Mercosur θα κατέστρεφαν τα μέσα διαβίωσής τους. Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται με χαμηλότερα στάνταρ και κανόνες σε σύγκριση με της ΕΕ, συνεπώς δεν θα είναι ίδιας ποιότητας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι διαθέτει ισχυρές δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών σε ευαίσθητους τομείς, όπως το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο και η ζάχαρη.
