# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026

Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την παραπομπή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλώντας «παγωμάρα» στην Κομισιόν και αντιδράσεις στη Γερμανία που την έχει υποστηρίξει με θέρμη.

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί

Η συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου προβλέπει τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη).

Η συμφωνία, αφού ξεπέρασε σημαντικά πολιτικά εμπόδια δεκαετιών, πλέον κινδυνεύει να «εκτροχιαστεί».

Ο κρίσιμος Μάρτιος

Μια ημέρα μετά το «μπλόκο» του Ευρωκοινοβουλίου και με όλα τα σενάρια στο τραπέζι ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters θέλει πιθανότατα η συμφωνία να εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο.

«Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις την επικυρώσει η πρώτη χώρα της Mercosur», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. «Αυτό πιθανότατα θα γίνει με την Παραγουάη τον Μάρτιο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Απογοητευμένος ο καγκελάριος Μερτς

Η ΕΕ υπέγραψε την εμπορική συμφωνία το Σάββατο μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων με το «φρένο» που πάει να μπει να έχει προκαλέσει απογοήτευση σε πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Η καθυστέρηση υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θέτει σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και την ευημερία», δήλωσε ο Τόμπιας Μάγιερ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου logistics DHL, στο Reuters.

Ο καγκελάριος Μερτς, από το Νταβός, εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά είπε: «να είστε σίγουροι: δεν θα μας σταματήσουν. Η συμφωνία είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αν θέλουμε να έχουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη».

Οι υποστηρικτές της συμφωνία υποστηρίζουν πως είναι σημαντική για να αντισταθμίσει τις απώλειες των επιχειρήσεων εξαιτίας των αμερικανικών δασμών και να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα. Οι επικριτές, με επικεφαλής τη Γαλλία, λένε ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνού βοδινού κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών και θα πλήξει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της ΕΕ.

World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

