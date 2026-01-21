Με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, μετά από πρόταση της Ευρωαριστεράς, η αμφιλεγόμενη συμφωνία Mercosur παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς υπερψηφίστηκε η πρόταση της «Left» να ζητηθεί η γνωμοδότηση του ΔΕΕ για τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις συνθήκες της Ένωσης.

Η νομική βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ – Mercosur και η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία θα επανεξεταστούν

Υπέρ της παραπομπής της Συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ ψήφισαν 334, κατά 324 και υπήρξαν 11 αποχές.

Κ. Αρβανίτης: Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς

Η νομική βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ – Mercosur και η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία θα επανεξεταστούν τώρα από το ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εξέταση των κειμένων, εν αναμονή της γνώμης του Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν το Κοινοβούλιο αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τη συμφωνία».

«Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς! Στέλνουμε τη συμφωνία Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», σχολιάζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης. Σημειώνει επίσης πως «η συμφωνία πρέπει να ανασταλεί όσο εξετάζεται η υπόθεση» και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να ακούσει επιτέλους το Κοινοβούλιο και να μην προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή της» καθώς είναι «είναι θέμα δημοκρατίας».

Τι ακολουθεί

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για εξέλιξη που θα μπορούσε να καθυστερήσει την υλοποίησή της έως και για δύο χρόνια ή ακόμη και να την «εκτροχιάσει».

Η παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μπλοκάρει την εφαρμογή της συμφωνίας για διάστημα πολλών μηνών.

Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά την συμφωνία αν το θελήσει.