19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
Mercosur: Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν με τη συμφωνία
Οικονομία 19 Ιανουαρίου 2026 | 07:53

Mercosur: Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν με τη συμφωνία

Πώς επηρεάζει η συμφωνία ΕΕ με τις χώρες της Mercosur τις ελληνικές εξαγωγές, τους αγρότες, την κτηνοτροφία και τις ιχθυοκαλλιέργειες

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Υστερα από 26 και πλέον χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων και ένα ατελείωτο παζάρι, η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το μπλοκ της Mercosur πήρε… σάρκα και οστά. Από ένα μονόστηλο έγινε πρωτοσέλιδο και βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Οχι μόνο για το μέγεθός της – πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες παγκοσμίως με πάνω από 700 εκατομμύρια καταναλωτές –, αλλά κυρίως για τις έντονες αντιδράσεις αλλά και το ρήγμα που προκάλεσε στο εσωτερικό της Ευρώπης μέχρι την επικύρωσή της!

Αποκορύφωμα η απόφαση της Γαλλίας να την καταψηφίσει, με τον Εμανουέλ Μακρόν να μιλά ανοιχτά για απειλή απέναντι στους γάλλους αγρότες, καταγγέλλοντας άνισους όρους ανταγωνισμού.

Στον αντίποδα, η Γερμανία τάχθηκε σφόδρα υπέρ αφού περιμένει να καρπωθεί σημαντικά οφέλη. Και αυτό γιατί η βιομηχανία της θα έχει ευκολότερη πρόσβαση στους καταναλωτές της Λατινικής Αμερικής.

Οι χαμηλότεροι δασμοί σημαίνουν – εφόσον δεν υπάρξουν άλλες ανατροπές – περισσότερες πωλήσεις και αύξηση των κερδών για εταιρείες όπως η Volkswagen και η BMW.

Σε αναζήτηση πυξίδας

Ολα αυτά λαμβάνουν χώρα ίσως στη χειρότερη δυνατή στιγμή για τη Γηραιά Ηπειρο, η οποία όντας τραυματισμένη οικονομικά αναζητά νέα ερείσματα στο παγκόσμιο εμπόριο μετά το εμπορικό τείχος που ύψωσαν οι ΗΠΑ με την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές.

Και στην Ελλάδα, παρότι η χώρα μας ανήκει στη ομάδα των κρατών που υπερψήφισαν τη συμφωνία, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Παράλληλα με όσους τη θεωρούν μια μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς μεταξύ άλλων θα μειώσει το κόστος καταργώντας τους δασμούς και απλοποιώντας τις τελωνειακές διαδικασίες, υπάρχουν και εκείνοι που φοβούνται πως παράλληλα με τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις εξαγωγές μας, κρύβονται και μια σειρά από παγίδες που απειλούν να μετατρέψουν τη συμφωνία σε μπούμερανγκ για τα ελληνικά συμφέροντα.

Οι εξαγωγές

Ελληνες εξαγωγείς θεωρούν πως η Mercosur ανοίγει μια μεγάλη αλλά δύσκολη αγορά 270 εκατομμυρίων δυνητικών καταναλωτών αφού θα αρθούν ή θα μειωθούν δασμοί σε μια σειρά από ελληνικά προϊόντα που σήμερα κυμαίνονται από 20% έως 55%, καθιστώντας τα ακριβότερα πριν καν φτάσουν στο ράφι.

Σήμερα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες του μπλοκ μόλις ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αγγίζουν τα 600 εκατ., δημιουργώντας έλλειμμα σχεδόν μισού δισ. ευρώ.

Η σταδιακή άρση των δασμών εκτιμάται πως θα ευνοήσει προϊόντα-ναυαρχίδες, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, η φέτα, τα ροδάκινα και τα ακτινίδια. «Οσα διαθέτουν ποιότητα, branding και επαρκή παραγωγική βάση μπορούν να κερδίσουν έδαφος» σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιοι επισημαίνουν πως είναι προϊόντα που δεν απευθύνονται στη μάζα, αλλά σε ένα ανερχόμενο κοινό μεσαίων και ανώτερων εισοδημάτων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα των χωρών που απαρτίζουν τη Mercosur, δηλαδή Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Εκεί, η ελληνική προέλευση, η αυθεντικότητα και η πιστοποιημένη ποιότητα μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκριτικό πλεονέκτημα και όχι ως κόστος.

Στο στόχαστρο

Στον αντίποδα, ο μεγάλος χαμένος εκτιμάται πως θα είναι η ελληνική κτηνοτροφία. Σήμερα, οι δασμοί στο κρέας από τη Mercosur προς την ΕΕ φτάνουν το 40% και με τη συμφωνία πέφτουν στο 7%-7,5%. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα καλύπτει μόλις το 20% των αναγκών της σε βόειο κρέας, εισάγοντας το υπόλοιπο.

Οι τεράστιες κτηνοτροφικές μονάδες της Λατινικής Αμερικής, με χαμηλότερο κόστος και χαλαρότερα πρότυπα, μπορούν να διοχετεύσουν φθηνό κρέας στην ευρωπαϊκή αγορά. Με αποτέλεσμα η πίεση στα εισοδήματα των ελλήνων κτηνοτρόφων να αναμένεται έντονη, ειδικά σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται από το κόστος ενέργειας και ζωοτροφών. Ακόμη και η αιγοπρόβεια κτηνοτροφία, με την απορρύθμιση που θα υπάρξει εκτιμάται πως θα επηρεασθεί άμεσα.

Eπιτάχυνση συγκέντρωσης

Παράλληλα, οι πιέσεις αυτές ενδέχεται να μεταφραστούν σε επιτάχυνση της συγκέντρωσης του κλάδου, με τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις να βρίσκονται πιο εκτεθειμένες. Οσοι δεν καταφέρουν να διαφοροποιηθούν μέσω ποιότητας, πιστοποιήσεων και κάθετης οργάνωσης, κινδυνεύουν να χαθούν σε μια αγορά που θα ανταγωνίζεται πλέον κυρίως στο κόστος.

Και αυτό παρότι η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών – όπως λένε κυβερνητικές πηγές, είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο μέτρο περιλαμβάνεται σε συμφωνία της ΕΕ, ακόμη και για προϊόντα που ήδη υπόκεινται σε ποσόστωση.

Το ελληνικό κρασί

Υπάρχουν και κλάδοι που δεν βλέπουν τεράστιες ευκαιρίες από τη Mercosur. Ενδεικτικά, το ελληνικό κρασί, παρά την ονομαστική ένταξή του στους ωφελημένους, δεν φαίνεται να θεωρεί τη Λατινική Αμερική ως αγορά υψηλής προτεραιότητας. Ελλειψη κρίσιμου όγκου, έντονος παγκόσμιος ανταγωνισμός και πιέσεις από την κλιματική κρίση καθιστούν άλλες αγορές – όπως τις ΗΠΑ και τον Καναδά – πιο ελκυστικές.

Η ιχθυοκαλλιέργεια

Στο ίδιο μήκος και η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Και αυτό όχι από αδυναμία, αλλά από επιλογή. Ο κλάδος βρίσκεται σε ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας, με τις τιμές πώλησης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το λαβράκι διακινείται γύρω στα 7,5 ευρώ το κιλό και η τσιπούρα κοντά στα 6,70 ευρώ, επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή στις βασικές αγορές της Ευρώπης και της Μεσογείου, ενώ η παραγωγή είναι περιορισμένη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Σε αυτό το περιβάλλον, η αναζήτηση νέων, μακρινών αγορών χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως η Mercosur, δεν αποτελεί προτεραιότητα για έναν κλάδο που σήμερα «γράφει» κέρδη εκεί όπου ήδη βρίσκεται.

Οι «αστερίσκοι»

Το πιο κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, είναι τα πρότυπα ασφάλειας και η ιχνηλασιμότητα. Περίπου το 52% των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους παραγωγούς των χωρών της Mercosur, όπως λένε στελέχη των ελληνικών εξαγωγών δεν είναι εγκεκριμένα στην ΕΕ. Η συμφωνία προβλέπει δεκαετή περίοδο εναρμόνισης. Χωρίς αυστηρούς ελέγχους, όμως, οι ανησυχίες της ευρωπαϊκής – και ελληνικής – αγροτικής κοινότητας παραμένουν. Οι υπέρμαχοι της συμφωνίας βέβαια όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, διαβεβαιώνουν ότι τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της ΕΕ δεν θα τεθούν σε κίνδυνο με κανέναν τρόπο.

Το «μαξιλάρι»

Η Κομισιόν σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις ανησυχίες και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις έχει προαναγγείλει πακέτο στήριξης 45 δισ. ευρώ μέσω της νέας ΚΑΠ για τους αγρότες που θα πληγούν. Το στοίχημα, ωστόσο όπως λένε παράγοντες της αγοράς, δεν είναι μόνο το ύψος των κονδυλίων, αλλά η στόχευσή τους: αν θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα ή θα βοηθήσουν να αναπροσαρμόσουν τις καλλιέργειές τους σε πιο αποδοτικά προϊόντα. Κινήσεις που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
Φωτογραφίες 19.01.26

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Σύνταξη
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19.01.26

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
Κόσμος 19.01.26

Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
Κόσμος 19.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά στην Κολομβία

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

