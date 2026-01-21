newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Mercosur: Απογοήτευση στην Κομισιόν – Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο – Η επόμενη μέρα
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026

Mercosur: Απογοήτευση στην Κομισιόν – Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο – Η επόμενη μέρα

«Ήττα» για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί. Βαθιά διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

«Παγωμάρα» επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποία θα εξετάσει την νομιμότητά της.

Με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου η αμφιλεγόμενη συμφωνία παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου προβλέπει τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη).

Πολλές φωνές μιλούν για συμφωνία «ταφόπλακα»

Χαρακτηρίστηκε αμφιλεγόμενη και αρκετές χώρες του μπλοκ, με πρώτη τη Γαλλία, έχουν αντιταχθεί. Πολλές φωνές μιλούν για συμφωνία «ταφόπλακα» για τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο με μια μεγάλη μερίδα παραγωγών σε όλη την Ευρώπη να βρίσκεται στα «κάγκελα». Ανησυχούν για τις επιπτώσεις της εισροής φθηνών και χαμηλότερων προδιαγραφών τροφίμων από χώρες της Νότιας Αμερικής στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το κύριο επιχείρημα της κριτικής απέναντι στη συμφωνία δεν είναι ο προστατευτισμός, αλλά η έλλειψη αμοιβαιότητας.

Για τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, το διακύβευμα είναι μοιάζει ξεκάθαρο: φθηνά βιομηχανικά προϊόντα και αυτοκίνητα προς τη Λατινική Αμερική με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και φθηνά τρόφιμα.

Η συμφωνία, αφού ξεπέρασε σημαντικά πολιτικά εμπόδια δεκαετιών, πλέον κινδυνεύει να «εκτροχιαστεί».

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur

«Παγωμένη» η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν σημειώνει πως η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς της ΕΕ χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση σε νέες αγορές, και κατά την οποία η ΕΕ οφείλει να υλοποιήσει την ατζέντα διαφοροποίησής της και να αποδείξει ότι παραμένει αξιόπιστος και προβλέψιμος εμπορικός εταίρος.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα τρία ερωτήματα που τίθενται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου «είναι αβάσιμα και έχουν ήδη αντιμετωπιστεί εκτενώς στο παρελθόν, τόσο στο πλαίσιο των ίδιων των διαπραγματεύσεων όσο και σε προηγούμενες συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι η νομική αρχιτεκτονική των συμφωνιών ακολουθεί πλήρως τις προβλεπόμενες από τις Συνθήκες διαδικασίες, ότι οι οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου προέβλεπαν ρητά ενδιάμεση συμφωνία για θέματα αρμοδιότητας της ΕΕ και ότι τηρήθηκε πλήρης διαφάνεια και σεβασμός της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των θεσμών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν τον θεσμικό τους ρόλο σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις εσωτερικές διαδικασίες τους, όπως ακριβώς συνέβη και με τις συμφωνίες με τη Χιλή που ισχύουν από 1ης Φεβρουαρίου 2025.

Διχασμένο του Ευρωκοινοβούλιο

Η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο αποδείχθηκε αμφίρροπη, με 334 ευρωβουλευτές να τάσσονται υπέρ της παραπομπής στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ, 324 κατά και 11 να απέχουν. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Ευρωαριστεράς να ζητηθεί η γνωμοδότηση του ΔΕΕ για τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις συνθήκες της Ένωσης.

Οι ομάδες: Η Αριστερά, Renew Europe, Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία τάχθηκαν κατά της εμπορικής συμφωνίας και βρήκαν απροσδόκητους συμμάχους τους ακροδεξιούς Πατριώτες για την Ευρώπη που δεν δίστασαν να υπερψηφίσουν την πρόταση της Αριστεράς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ομάδας Ζορντάν Μπαρντελά.

Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές άφησαν ελεύθερη την ψήφο των μελών τους, γεγονός που οδήγησε σε διάσπαση: Πολωνοί και Γάλλοι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής (συντάχθηκαν με τις χώρες τους που καταψήφισαν τη συμφωνία), ενώ Ιταλοί, Τσέχοι, Βέλγοι και ευρωβουλευτές από τις χώρες της Βαλτικής καταψήφισαν.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (συμπεριλαμβανομένης της Νέας Δημοκρατίας) και οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, υπερασπίστηκαν τη συμφωνία και καταψήφισαν την παραπομπή στο δικαστήριο.

Πώς επηρεάζει η συμφωνία ΕΕ με τις χώρες της Mercosur

Υπέρ της παραπομπής οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Κόντρα στους Σοσιαλιστές οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, υπερψήφισαν το ψήφισμα, ζητώντας επίσημη γνωμοδότηση σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur.

«Η στήριξη της προσφυγής στο Δικαστήριο αποτελεί πράξη θεσμικής ευθύνης και δημοκρατικής εγρήγορσης. Η διαδικασία που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον τεχνητό διαχωρισμό της συμφωνίας σε δύο νομικά κείμενα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον σεβασμό των Συνθηκών, τον ρόλο των Eθνικών Kοινοβουλίων και τη θεσμική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τους «μη επαρκείς μηχανισμούς που παρουσιάστηκαν ως “δήθεν προστασία” των αγροτών, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur», όπως ανέφεραν.

«Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς! Στέλνουμε τη συμφωνία Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης. Σημείωσε επίσης πως «η συμφωνία πρέπει να ανασταλεί όσο εξετάζεται η υπόθεση» και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να ακούσει επιτέλους το Κοινοβούλιο και να μην προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή της» καθώς είναι «είναι θέμα δημοκρατίας».

Και τώρα, τι γίνεται;

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάσει πλέον κατά πόσο η συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παραπομπή που εγκρίθηκε αναστέλλει τη διαδικασία έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία επρόκειτο να οδηγηθεί σε τελική ψηφοφορία τους επόμενους μήνες. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ, σύμφωνα με το Euronews, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί και, στο μεταξύ, η έγκριση της συμφωνίας θα παραμείνει «παγωμένη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ακόμη να προχωρήσει σε προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, όσο εξετάζεται η προσφυγή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι σε αρκετά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σε ευρωβουλευτές και τα οποία είδε το Euronews είχε δεσμευτεί ότι θα απόσχει από μια τέτοια κίνηση.

Αυτό είναι τεχνικά εφικτό, όπως ξεκαθάρισε εκπρόσωπος της Επιτροπής, ωστόσο ενέχει τον κίνδυνο να οξύνει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
Δείτε βίντεο 21.01.26
Δείτε βίντεο 21.01.26

Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά σε δημοσιογράφους - Μίλησε ιδιαίτερα για τους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας

Σύνταξη
Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 21.01.26
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 21.01.26

Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ

Ο Χάουαρντ Λάτνικ είπε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως «με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη». Η εκδήλωση στο Νταβός έληξε πρόωρα, λόγω των αντιδράσεων των παρισταμένων.

Σύνταξη
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 21.01.26
Κόσμος 21.01.26

Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

H Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», διαμηνύει ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Πόλεμος στην Ουκρανία 21.01.26 Upd: 17:52
Πόλεμος στην Ουκρανία 21.01.26 Upd: 17:52

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Κίεβο, είχε πει ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο στην περίπτωση που θα γινόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων
Ζητούν απαντήσεις 21.01.26
Ζητούν απαντήσεις 21.01.26

Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε η ένωση μηχανοδηγών στην Ισπανία

Σύνταξη
Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» – «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη
Επιμένει 21.01.26 Upd: 17:00
Επιμένει 21.01.26 Upd: 17:00

Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» - «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη

«H Ευρώπη κινείται στη λάθος κατεύθυνση», είπε ο Τραμπ στο Νταβός - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο
Βόλεϊ 21.01.26
Βόλεϊ 21.01.26

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του CEV Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Ποδόσφαιρο 21.01.26
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.

Σύνταξη
Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί
Ποδόσφαιρο 21.01.26
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι πιο μπερδεμένος από ποτέ επειδή αμφισβητείται. Ομολογία αποτυχίας ο ορισμός τεσσάρων διεθνών στο Asteras Aktor-ΑΕΚ, έβαλε και ρέφερι που είχε καιρό να ορίσει

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε τη σημασία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων στον τομέα της ναυτιλίας, λέγοντας ότι στον Πειραιά λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις και χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό
Βουλή 21.01.26
Βουλή 21.01.26

Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό

«Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
On Field 21.01.26
On Field 21.01.26

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το αγροτικό, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο