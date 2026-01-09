Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής για τα αγροτικά προϊόντα, γνωστή ως Mercosur, εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των μελών της Ένωσης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε.

Πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, έλαβαν επίσης την έγκριση των πρεσβευτών της ΕΕ, ανέφεραν οι διπλωμάτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις πριν από ένα χρόνο, και χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία υποστηρίζουν ότι αποτελεί ζωτικό μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να απελευθερώσει νέες αγορές για να αντισταθμίσει τις απώλειες επιχειρήσεων από τους δασμούς των ΗΠΑ και να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά.

Οι αντίπαλοι, με επικεφαλής τη Γαλλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε ότι η συμφωνία θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του βοείου κρέατος, των πουλερικών και της ζάχαρης, υποτιμώντας τους εγχώριους αγρότες. Οι αγρότες έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες σε όλη την ΕΕ, μπλοκάροντας γαλλικούς και βελγικούς αυτοκινητόδρομους και πραγματοποιώντας πορείες στην Πολωνία την Παρασκευή.

Τα επόμενα βήματα

Οι πρέσβεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δήλωσαν τις θέσεις των κυβερνήσεών τους την Παρασκευή, με τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης να ψηφίζουν υπέρ, όπως απαιτείται για την έγκριση, ανέφεραν πηγές και διπλωμάτες της ΕΕ.

Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 5 μ.μ. ώρα Βρυξελλών (6μ.μ, ώρα Ελλάδας) για να παράσχουν γραπτή επιβεβαίωση των ψήφων τους. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπογράψει τη συμφωνία με τους εταίρους της Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη – πιθανώς ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να εγκρίνει τη συμφωνία πριν τεθεί σε ισχύ.