Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας των «27» στις Βρυξέλλες. Η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur που σύναψε η Ευρώπη με χώρες της Νότιας Αμερικής έχει ανάψει προ πολλού το φυτίλι με το μπλοκ να μην κινείται με ενιαία γραμμή και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει το πολυπόθητο «ναι» χωρίς σοβαρές απώλειες.

Η εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με χώρες της Νότιας Αμερικής προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι παραγωγοί φοβούνται αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγωγές φθηνών προϊόντων

Με τους έλληνες και τους γάλλους αγρότες να βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και να αμφισβητούν τα «οφέλη» της εμπορικής συμφωνίας η άμμος στην κλεψύδρα δείχνει να αδειάζει.

Αδειάζει η κλεψύδρα – Προ των πυλών οι υπογραφές

Η Γαλλία συνεχίζει να αντιτίθεται σθεναρά καθώς δεν είναι ικανοποιημένη με τις παραχωρήσεις όμως, όπως όλα δείχνουν, ένας υπολογίσιμος σύμμαχος, η Ιταλία, αλλάζει γραμμή πλεύσης με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία.

Το Παρίσι αν και παραδέχεται ότι τους τελευταίους μήνες «υπήρξαν βελτιώσεις» αναζητεί μια μειοψηφία εντός της ΕΕ που θα μπλοκάρει την επισημοποίηση της συμφωνίας όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεσσάρων χωρών του εμπορικού μπλοκ Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη), αποτέλεσμα σχεδόν 25 ετών επίπονων διαπραγματεύσεων, αναμένεται να οριστικοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, μετά από συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ, πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου.

Πριν από αυτήν την υπογραφή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρειάζεται την έγκριση των ευρωπαϊκών κρατών με ειδική πλειοψηφία. Πρέπει να την υπερψηφίσουν τα 15 από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το 65 % του πληθυσμού της.

Κρίσιμος κρίκος η Ιταλία

Το ενωμένο μέτωπο που σχηματίστηκε από τους αντιπάλους της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου διήρκεσε μόνο όσο οι διακοπές. Οι ελπίδες της Γαλλίας να συγκροτήσει μια μειοψηφία που θα εμπόδιζε την υπογραφή της συμφωνίας γρήγορα εξανεμίστηκαν, καθώς η Ιταλία τελικά αποφάσισε να υποστηρίξει τη συμφωνία.

Χωρίς συμμάχους εκτός από την Πολωνία και την Ουγγαρία, η Γαλλία δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει τη συμφωνία με τη Mercosur, την οποία υποστηρίζουν η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και εσχάτως η Ιταλία.

Το μέτωπο των «αντί» που σχηματίστηκε διήρκησε μόνο για λίγες ημέρες, την περίοδο των εορτών, όταν και η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους ηγέτες των «27» πως «παγώνει» τις υπογραφές μέχρι τον Ιανουάριο.

Τον Δεκέμβριο, το Παρίσι εξασφάλισε χρόνο για να αμβλύνει την οργή ορισμένων Γάλλων αγροτών, οι οποίοι ανησυχούσαν για τις συνέπειες της συμφωνίας σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, ο χρόνος δεν κρίνεται επαρκής και μια διπλωματική ήττα για τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος είχε υποσχεθεί να μην υπογράψει τη συμφωνία, βρίσκεται προ των πυλών.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και το ελεύθερο εμπόριο. Προβλέπει τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς που θα καλύπτει περίπου 780 εκατομμύρια καταναλωτές, με σταδιακή κατάργηση των δασμών σε βασικά προϊόντα που θα διακινούνται μεταξύ των δύο μπλοκ.

Η ΕΕ ανοίγει την αγορά της για συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων από τη Νότια Αμερική με μειωμένους δασμούς (βόειο κρέας, πουλερικά, ζάχαρη και αιθανόλη).

Σε αντάλλαγμα, η Mercosur θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προϊόντα όπως το τυρί, το κρασί και το ελαιόλαδο

Η συμφωνία κατοχυρώνει την προστασία περίπου 350 ευρωπαϊκών προϊόντων από απομιμήσεις στις αγορές της Mercosur.

Περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών (ιδιαίτερα στον Αμαζόνιο).

Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Οι Ευρωπαίοι αγρότες (κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα της Νότιας Αμερικής παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα, γεγονός που τα καθιστά φθηνότερα οδηγώντας σε ένα άνισο ανταγωνισμό με τα ευρωπαϊκά.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αύξηση των εξαγωγών κρέατος από τη Βραζιλία θα εντείνει την αποψίλωση των δασών για τη δημιουργία βοσκοτόπων.

Υπάρχουν φόβοι για τη χρήση φυτοφαρμάκων στη Νότια Αμερική που είναι απαγορευμένα στην ΕΕ.