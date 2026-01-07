newspaper
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026

Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Spotlight

Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας των «27» στις Βρυξέλλες. Η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur που σύναψε η Ευρώπη με χώρες της Νότιας Αμερικής έχει ανάψει προ πολλού το φυτίλι με το μπλοκ να μην κινείται με ενιαία γραμμή και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει το πολυπόθητο «ναι» χωρίς σοβαρές απώλειες.

Η εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με χώρες της Νότιας Αμερικής προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι παραγωγοί φοβούνται αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγωγές φθηνών προϊόντων

Με τους έλληνες και τους γάλλους αγρότες να βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και να αμφισβητούν τα «οφέλη» της εμπορικής συμφωνίας η άμμος στην κλεψύδρα δείχνει να αδειάζει.

Αδειάζει η κλεψύδρα – Προ των πυλών οι υπογραφές

Η Γαλλία συνεχίζει να αντιτίθεται σθεναρά καθώς δεν είναι ικανοποιημένη με τις παραχωρήσεις όμως, όπως όλα δείχνουν, ένας υπολογίσιμος σύμμαχος, η Ιταλία, αλλάζει γραμμή πλεύσης με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία.

Το Παρίσι αν και παραδέχεται ότι τους τελευταίους μήνες «υπήρξαν βελτιώσεις» αναζητεί μια μειοψηφία εντός της ΕΕ που θα μπλοκάρει την επισημοποίηση της συμφωνίας όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεσσάρων χωρών του εμπορικού μπλοκ Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη), αποτέλεσμα σχεδόν 25 ετών επίπονων διαπραγματεύσεων, αναμένεται να οριστικοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, μετά από συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ, πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου.

Πριν από αυτήν την υπογραφή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρειάζεται την έγκριση των ευρωπαϊκών κρατών με ειδική πλειοψηφία. Πρέπει να την υπερψηφίσουν τα 15 από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το 65 % του πληθυσμού της.

Κρίσιμος κρίκος η Ιταλία

Το ενωμένο μέτωπο που σχηματίστηκε από τους αντιπάλους της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου διήρκεσε μόνο όσο οι διακοπές. Οι ελπίδες της Γαλλίας να συγκροτήσει μια μειοψηφία που θα εμπόδιζε την υπογραφή της συμφωνίας γρήγορα εξανεμίστηκαν, καθώς η Ιταλία τελικά αποφάσισε να υποστηρίξει τη συμφωνία.

Χωρίς συμμάχους εκτός από την Πολωνία και την Ουγγαρία, η Γαλλία δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει τη συμφωνία με τη Mercosur, την οποία υποστηρίζουν η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και εσχάτως η Ιταλία.

Το μέτωπο των «αντί» που σχηματίστηκε διήρκησε μόνο για λίγες ημέρες, την περίοδο των εορτών, όταν και η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους ηγέτες των «27» πως «παγώνει» τις υπογραφές μέχρι τον Ιανουάριο.

Τον Δεκέμβριο, το Παρίσι εξασφάλισε χρόνο για να αμβλύνει την οργή ορισμένων Γάλλων αγροτών, οι οποίοι ανησυχούσαν για τις συνέπειες της συμφωνίας σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, ο χρόνος δεν κρίνεται επαρκής και μια διπλωματική ήττα για τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος είχε υποσχεθεί να μην υπογράψει τη συμφωνία, βρίσκεται προ των πυλών.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και το ελεύθερο εμπόριο. Προβλέπει τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς που θα καλύπτει περίπου 780 εκατομμύρια καταναλωτές, με σταδιακή κατάργηση των δασμών σε βασικά προϊόντα που θα διακινούνται μεταξύ των δύο μπλοκ.

Η ΕΕ ανοίγει την αγορά της για συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων από τη Νότια Αμερική με μειωμένους δασμούς (βόειο κρέας, πουλερικά, ζάχαρη και αιθανόλη).

Σε αντάλλαγμα, η Mercosur θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προϊόντα όπως το τυρί, το κρασί και το ελαιόλαδο

Η συμφωνία κατοχυρώνει την προστασία περίπου 350 ευρωπαϊκών προϊόντων από απομιμήσεις στις αγορές της Mercosur.

Περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών (ιδιαίτερα στον Αμαζόνιο).

Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Οι Ευρωπαίοι αγρότες (κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα της Νότιας Αμερικής παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα, γεγονός που τα καθιστά φθηνότερα οδηγώντας σε ένα άνισο ανταγωνισμό με τα ευρωπαϊκά.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αύξηση των εξαγωγών κρέατος από τη Βραζιλία θα εντείνει την αποψίλωση των δασών για τη δημιουργία βοσκοτόπων.

Υπάρχουν φόβοι για τη χρήση φυτοφαρμάκων στη Νότια Αμερική που είναι απαγορευμένα στην ΕΕ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

Vita.gr
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

World
ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδίκευσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες παραμένουν σε θέση μάχης και προχωρούν σε συνελεύσεις για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Απειλές-συμβουλές 07.01.26 Upd: 19:12

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, υποστήριξε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
«Βρίσκονται σε αδιέξοδο» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Σύνταξη
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Έρχεται κακοκαιρία 07.01.26

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύνταξη
Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Marinera 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό
«Μηχανισμός αδιαφάνειας» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό

Τις νέες αποκαλύψεις του in, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση «να λογοδοτήσει»

Σύνταξη
«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς
Πλήρης εξευτελισμός 07.01.26

«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανάγκασε τον Εμανουέλ Μακρόν να συμφωνήσει σε υψηλότερες τιμές φαρμάκων στη Γαλλία απειλώντας με δασμούς, ισχυριζόμενος ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τους τέσσερις αγώνες να ορίζονται την Τετάρτη 14/1 - Οι ώρες των ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης.

Σύνταξη
«Στόχοι του Παναθηναϊκού Γιαμπουσέλε και Χέις-Ντέιβις» (vids)
Μπάσκετ 07.01.26

«Οι δύο στόχοι του Παναθηναϊκού από το NBA»

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει μία μεγάλη μεταγραφή από το NBA και όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρεται για τους Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
