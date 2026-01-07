Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης με την εξειδίκευση των μέτρων στα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων μετά από περισσότερο από έναν μήνα κινητοποιήσεων.

Δίνοντας μια πρώτη αντίδραση στις ανακοινώσεις ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας λέει στο in τα εξής: «Οσον αφορά στα πιο επιμέρους και άμεσα μέτρα, όπως αυτά για το ρεύμα και το πετρέλαιο, φαίνεται πως μπαίνει μια βάση συζήτησης, αν και για παράδειγμα ο αστερίσκος για τη μείωση στο ρεύμα μόνο σε όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι προβληματικός. Ξέρετε πόσος κόσμος χρωστάει;»

»Η μεγάλη εικόνα όμως είναι πως παρά τα όμορφα λόγια που μας είπαν ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Τσιάρας, δεν θέλουν στην κυβέρνηση να σώσουν τον πρωτογενή τομέα στη χώρα και να του επιτρέψουν να είναι αυτόνομος. Θα εξαφανιστούμε αν συνεχίσουν έτσι. Θέλουν να μας εξαφανίσουν, αυτό καταλαβαίνουμε».

Σύμφωνα με τον κ. Τζέλλα, σε λίγη ώρα ξεκινούν συσκέψεις σε κάθε μπλόκο της χώρας για να ληφθούν συλλογικά οι αποφάσεις για το αν θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με τον 48ωρο αποκλεισμό στρατηγικών σημείων όπως έχει ανακοινωθεί ή αν θα ξεκινήσει η συζήτηση με την κυβέρνηση. Στην Καρδίτσα η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 18.30

Για εμπαιγμό κάνουν λόγο οι αγρότες

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του Σωκράτη Αλειφτήρα στο in.

Οπως σημειώνει ο ίδιος: «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν ακούσαμε σήμερα τίποτα καινούργιο. Ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα είναι εμπαιγμός όταν η πλειονότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων χρωστάει αυτή τη στιγμή. Ούτε όμως και το πετρέλαιο είναι τελικά πλήρως αφορολόγητο.

Τα δε 80 εκατ. ευρώ για τους αγρότες –από τα 160 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν για αγρότες και κτηνοτρόφους- δεν μπορούν να σώσουν και να ανατάξουν παρά ελάχιστα στις καλλιέργειες του βαμβακιού και του σίτου. Είναι ψίχουλα».

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα, το μπλόκο της Νίκαιας θα συνεδριάσει σήμερα στις 18.00 για να συζητηθούν οι επίμονες κινήσεις. Οπως σημειώνει ο κ. Αλειφτήρας: «Θα αποφασίσουμε αν τελικά θα προχωρήσουμε ή όχι στον 48ωρο αποκλεισμό ο οποίος άλλωστε έχει ήδη οργανωθεί πλήρως αυτή τη στιγμή».

«Δεν φεύγουμε από τα μπλόκα χωρίς εμβόλιο για την ευλογιά»

Ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων περιγράφει μια σκληρή στάση εκ μέρους των κτηνοτρόφων. Οπως δηλώνει ο ίδιος στο in: «Χωρίς εμβολιο για την ευλογιά των προβάτων δεν φεύγουμε από τα μπλόκα».

Για απογοήτευση κάνει λόγο και ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων.

Μιλώντας στο in αναφέρει τα εξής: «Τίποτα δεν λύνεται με όσα μας ανακοίνωσαν σήμερα. Οι ανακοινώσεις δεν ευχαρίστησαν κανέναν αγρότη και κτηνοτρόφο».

Ο ίδιος θέτει και την εξής ερώτηση: «Θέλουν αγρότες δύο ταχυτήτων; Γιατί αυτό θα συμβαίνει αν ο ένας καλλιεργεί και εκτρέφει ζώα με 15 λεπτά τιμή ρεύματος και ο άλλος με 8,5».

Οπως συνεχίζει ο κ. Μόσχος: «Στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο κ. Τσιάρας μέσα σε δύο λεπτά αναίρεσε τον εαυτό του σε όσα μας υπόσχεται τόσο καιρό».

»Σκανδαλώδη βρίσκουμε και την απάντηση για τις κατώτατες εγγυημένες τιμές. Στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που διαθέτουμε, η κυβέρνηση δεν πτοείται αν οι τιμές κατρακυλούν προς τα κάτω αλλά στο ρεύμα μας ενδιαφέρει να μην βγούμε εκτός ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός ισχύει για κάποιους αλλά όχι για εμάς;».

Οσο για τα 160 εκ. ευρώ που θα δοθούν επιπλέον σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ο κ. Μόσχος λέει το εξής: «Τα ήδη δικά μας δεσμευμένα χρήματα μας δίνουν πίσω. Μετά από λίγο διάστημα θα ψάχνουν πάλι να μας τα αποδώσουν».