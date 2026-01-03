newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03 Ιανουαρίου 2026 | 19:19

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Spotlight

Συνεχίζεται το σκληρό «πόκερ» μεταξύ της κυβέρνησης και του αγροτικού κόσμου, με το διακύβευμα να είναι υψηλότερο από ποτέ. Μετά από μια ολιγοήμερη «εκεχειρία» λόγω των εορτών της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες άναψαν ξανά τις μηχανές των τρακτέρ, όχι για να επιστρέψουν στα χωράφια, αλλά για να ενισχύσουν τα μπλόκα.

Η ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα στο θεσσαλικό κάμπο και στα υπόλοιπα κομβικά σημεία της επικράτειας (Μάλγαρα, Βοιωτία, Πελοπόννησος) είναι ηλεκτρισμένη.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, απορρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί ικανοποίησης των αιτημάτων τους, και προετοιμάζονται για την αυριανή, κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Εκεί, την Κυριακή στις 12:00, αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μορφή του αγώνα για το επόμενο διάστημα.

«Δεν υπάρχει γυρισμός»

Το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψαν σήμερα οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, ιδιαίτερα από το κομβικό μπλόκο της Νίκαιας, είναι πως ο αγώνας είναι ζήτημα επιβίωσης.

Απόρριψη του κυβερνητικού διαλόγου «υπό όρους»: Οι αγρότες χαρακτήρισαν τις μέχρι τώρα εξαγγελίες της κυβέρνησης ως «ψίχουλα» που δεν απαντούν στο δομικό πρόβλημα του κόστους παραγωγής και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Η δήλωση «δεν υπάρχει γυρισμός» ακούστηκε δυνατά από τα χείλη των συνδικαλιστών στη Νίκαια, οι οποίοι πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα τη δική τους γενική συνέλευση για να καθορίσουν την πρόταση που θα καταθέσουν αύριο στα Μάλγαρα.

Η «κόκκινη γραμμή» της επιβίωσης: Παρά τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση (δια στόματος Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα) περί πληρωμών ύψους 3,82 δισ. ευρώ το 2025, οι αγρότες αντιτείνουν ότι η ακρίβεια στα εφόδια, το ενεργειακό κόστος και οι στρεβλώσεις της νέας ΚΑΠ έχουν εξανεμίσει κάθε εισόδημα.

Σεβασμός στους πολίτες, αλλά αποφασιστικότητα: Στις δηλώσεις τους σήμερα, τόνισαν πως στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών που επιστρέφουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων – εξ ου και η απόφαση να μην κλείσουν δρόμους σήμερα σε ώρες αιχμής. Ωστόσο, προειδοποίησαν πως αυτή η στάση καλής θέλησης λήγει με το πέρας των γιορτών.

Τι βρίσκεται στο «τραπέζι»

Το ερώτημα μοιάζει να μην είναι πλέον αν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά ποια μορφή θα λάβει. Σύμφωνα με τις σημερινές ζυμώσεις, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια που θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στα Μάλγαρα:

Το «σενάριο του ασφυκτικού κλοιού»: Μια ισχυρή μερίδα αγροτών προκρίνει το κλείσιμο όχι μόνο των εθνικών οδών, αλλά και των παραδρόμων (παρακαμπτήριων οδών) αμέσως μετά τα Θεοφάνεια. Μια τέτοια κίνηση θα παρέλυε ουσιαστικά την οδική συγκοινωνία της χώρας, ασκώντας μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση και στην αγορά, αλλά ρισκάροντας τη σύγκρουση με την αστυνομία. Ήδη αναφέρεται πως οι αγρότες της Θήβας και της Βοιωτίας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το «σενάριο της Αθήνας»: Η δεύτερη, και ίσως πιο δυναμική πολιτικά πρόταση, αφορά τη μαζική κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Αυτή η επιλογή, που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν, στοχεύει στη διεθνοποίηση του προβλήματος και στην άσκηση άμεσης πολιτικής πίεσης στο Μαξίμου, αποφεύγοντας τον μακροχρόνιο αποκλεισμό των δρόμων που φθείρει τους ίδιους τους αγρότες.

Η στάση της κυβέρνησης

Απέναντι στην αγωνιστική διάθεση των αγροτών, η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της. Οι σημερινές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών κινήθηκαν σε δύο άξονες: Αφενός, παρουσίασαν οικονομικά στοιχεία για να αποδομήσουν τα αιτήματα των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι «16 από τα 27 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί». Αφετέρου, άφησαν αιχμές για «ακατανόητη εμμονή» στα μπλόκα και άρνηση διαλόγου, προετοιμάζοντας το έδαφος για κοινωνικό αυτοματισμό σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει εντολές για αυξημένα μέτρα και εκτροπές κυκλοφορίας, δείχνοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται για σύγκρουση.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πιθανότητα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων θεωρείται αρκετά μεγάλη. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι:

Η μαζικότητα της αυριανής σύσκεψης: Στα Μάλγαρα αναμένεται να βρεθούν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα. Μια τέτοια συμμετοχή μοιάζει να γίνεται για να αποφασιστεί αποχώρηση από τα μπλόκα, αλλά για να συντονιστεί μια κλιμάκωση.

Το αδιέξοδο στον διάλογο: Οι αγρότες νιώθουν ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια συζήτησης με τα τοπικά κλιμάκια και ζητούν δεσμεύσεις σε πρωθυπουργικό επίπεδο, κάτι που η κυβέρνηση προς το παρόν αρνείται να πράξει υπό καθεστώς πίεσης.

Η χρονική συγκυρία: Ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά ο μήνας των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς οι αγροτικές εργασίες είναι περιορισμένες, επιτρέποντας την παραμονή στα μπλόκα. Δήλωση μερίδας αγροτών ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν «Πάσχα στα μπλόκα», δείχνει αντοχή και στρατηγικό σχεδιασμό.

Η αυριανή ημέρα στα Μάλγαρα θα είναι καθοριστική. Ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι μια απόφαση για κλιμάκωση σε δύο φάσεις: αρχικά με αποκλεισμούς δρόμων μετά τα Φώτα για να «μετρήσουν» τις αντοχές της κυβέρνησης και, αν δεν υποχωρήσει, την οργάνωση της καθόδου στην Αθήνα προς τα τέλη του μήνα. Οι αγρότες δείχνουν να έχουν κάψει τις γέφυρες της υπομονής και το 2026 μοιάζει να ξεκινά με εκρηκτικό τρόπο για τον ελληνικό κάμπο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Η σύλληψη Μαδούρο προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και την παγκόσμια πολιτική σκηνή

Βενεζουέλα: Η σύλληψη Μαδούρο προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και την παγκόσμια πολιτική σκηνή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»
Αγροτικά μπλόκα 02.01.26

Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε μια προσπάθεια να κατευνάσει εκ νέου τις αντιδράσεις, βάζει στο κάδρο τους «αγροτοσυνδικαλιστές» - Παραβλέπει τους πραγματικούς λόγους που κρατούν τους αγρότες στον δρόμο

Σύνταξη
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά
Εισαγγελική ανακοίνωση 03.01.26

Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, οι διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Σύνταξη
Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Η σημασία 03.01.26

Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Το κοράνι που χρησιμοποίησε για την τελετή ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0: Επιστροφή στις νίκες με ασίστ του Κωστούλα – Βαθιά «ανάσα» για την Γουλβς (3-0)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασίστ ο Κωστούλας, επιστροφή στις νίκες η Μπράιτον (2-0) - «Ανάσανε» η Γουλβς (3-0)

Στο πρώτο του ματς ως βασικός στην Premier League, ο Κωστούλας είχε ασίστ στη νίκη της Μπράιτον με 2-0 επί της Μπέρνλι για την 20η αγωνιστική - Πρώτη νίκη για τη Γουλβς με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία στη Βενεζουέλα»
Ορκίστηκε η Ροντρίγκες 03.01.26 Upd: 20:22

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία στη Βενεζουέλα»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μιλά για την επόμενη μέρα στην ηγεσία της. Καλεί τον αντίπαλο του Μαδούρο στις εκλογές «να επιστρέψει» για να αναλάβει καθήκοντα. Άλλα τα σχέδια του Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Άρσεναλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο