Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Συνεχίζεται το σκληρό «πόκερ» μεταξύ της κυβέρνησης και του αγροτικού κόσμου, με το διακύβευμα να είναι υψηλότερο από ποτέ. Μετά από μια ολιγοήμερη «εκεχειρία» λόγω των εορτών της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες άναψαν ξανά τις μηχανές των τρακτέρ, όχι για να επιστρέψουν στα χωράφια, αλλά για να ενισχύσουν τα μπλόκα.

Η ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα στο θεσσαλικό κάμπο και στα υπόλοιπα κομβικά σημεία της επικράτειας (Μάλγαρα, Βοιωτία, Πελοπόννησος) είναι ηλεκτρισμένη.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, απορρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί ικανοποίησης των αιτημάτων τους, και προετοιμάζονται για την αυριανή, κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Εκεί, την Κυριακή στις 12:00, αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μορφή του αγώνα για το επόμενο διάστημα.

«Δεν υπάρχει γυρισμός»

Το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψαν σήμερα οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, ιδιαίτερα από το κομβικό μπλόκο της Νίκαιας, είναι πως ο αγώνας είναι ζήτημα επιβίωσης.

Απόρριψη του κυβερνητικού διαλόγου «υπό όρους»: Οι αγρότες χαρακτήρισαν τις μέχρι τώρα εξαγγελίες της κυβέρνησης ως «ψίχουλα» που δεν απαντούν στο δομικό πρόβλημα του κόστους παραγωγής και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Η δήλωση «δεν υπάρχει γυρισμός» ακούστηκε δυνατά από τα χείλη των συνδικαλιστών στη Νίκαια, οι οποίοι πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα τη δική τους γενική συνέλευση για να καθορίσουν την πρόταση που θα καταθέσουν αύριο στα Μάλγαρα.

Η «κόκκινη γραμμή» της επιβίωσης: Παρά τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση (δια στόματος Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα) περί πληρωμών ύψους 3,82 δισ. ευρώ το 2025, οι αγρότες αντιτείνουν ότι η ακρίβεια στα εφόδια, το ενεργειακό κόστος και οι στρεβλώσεις της νέας ΚΑΠ έχουν εξανεμίσει κάθε εισόδημα.

Σεβασμός στους πολίτες, αλλά αποφασιστικότητα: Στις δηλώσεις τους σήμερα, τόνισαν πως στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών που επιστρέφουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων – εξ ου και η απόφαση να μην κλείσουν δρόμους σήμερα σε ώρες αιχμής. Ωστόσο, προειδοποίησαν πως αυτή η στάση καλής θέλησης λήγει με το πέρας των γιορτών.

Τι βρίσκεται στο «τραπέζι»

Το ερώτημα μοιάζει να μην είναι πλέον αν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά ποια μορφή θα λάβει. Σύμφωνα με τις σημερινές ζυμώσεις, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια που θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στα Μάλγαρα:

Το «σενάριο του ασφυκτικού κλοιού»: Μια ισχυρή μερίδα αγροτών προκρίνει το κλείσιμο όχι μόνο των εθνικών οδών, αλλά και των παραδρόμων (παρακαμπτήριων οδών) αμέσως μετά τα Θεοφάνεια. Μια τέτοια κίνηση θα παρέλυε ουσιαστικά την οδική συγκοινωνία της χώρας, ασκώντας μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση και στην αγορά, αλλά ρισκάροντας τη σύγκρουση με την αστυνομία. Ήδη αναφέρεται πως οι αγρότες της Θήβας και της Βοιωτίας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το «σενάριο της Αθήνας»: Η δεύτερη, και ίσως πιο δυναμική πολιτικά πρόταση, αφορά τη μαζική κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Αυτή η επιλογή, που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν, στοχεύει στη διεθνοποίηση του προβλήματος και στην άσκηση άμεσης πολιτικής πίεσης στο Μαξίμου, αποφεύγοντας τον μακροχρόνιο αποκλεισμό των δρόμων που φθείρει τους ίδιους τους αγρότες.

Η στάση της κυβέρνησης

Απέναντι στην αγωνιστική διάθεση των αγροτών, η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της. Οι σημερινές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών κινήθηκαν σε δύο άξονες: Αφενός, παρουσίασαν οικονομικά στοιχεία για να αποδομήσουν τα αιτήματα των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι «16 από τα 27 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί». Αφετέρου, άφησαν αιχμές για «ακατανόητη εμμονή» στα μπλόκα και άρνηση διαλόγου, προετοιμάζοντας το έδαφος για κοινωνικό αυτοματισμό σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει εντολές για αυξημένα μέτρα και εκτροπές κυκλοφορίας, δείχνοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται για σύγκρουση.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πιθανότητα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων θεωρείται αρκετά μεγάλη. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι:

Η μαζικότητα της αυριανής σύσκεψης: Στα Μάλγαρα αναμένεται να βρεθούν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα. Μια τέτοια συμμετοχή μοιάζει να γίνεται για να αποφασιστεί αποχώρηση από τα μπλόκα, αλλά για να συντονιστεί μια κλιμάκωση.

Το αδιέξοδο στον διάλογο: Οι αγρότες νιώθουν ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια συζήτησης με τα τοπικά κλιμάκια και ζητούν δεσμεύσεις σε πρωθυπουργικό επίπεδο, κάτι που η κυβέρνηση προς το παρόν αρνείται να πράξει υπό καθεστώς πίεσης.

Η χρονική συγκυρία: Ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά ο μήνας των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς οι αγροτικές εργασίες είναι περιορισμένες, επιτρέποντας την παραμονή στα μπλόκα. Δήλωση μερίδας αγροτών ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν «Πάσχα στα μπλόκα», δείχνει αντοχή και στρατηγικό σχεδιασμό.

Η αυριανή ημέρα στα Μάλγαρα θα είναι καθοριστική. Ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι μια απόφαση για κλιμάκωση σε δύο φάσεις: αρχικά με αποκλεισμούς δρόμων μετά τα Φώτα για να «μετρήσουν» τις αντοχές της κυβέρνησης και, αν δεν υποχωρήσει, την οργάνωση της καθόδου στην Αθήνα προς τα τέλη του μήνα. Οι αγρότες δείχνουν να έχουν κάψει τις γέφυρες της υπομονής και το 2026 μοιάζει να ξεκινά με εκρηκτικό τρόπο για τον ελληνικό κάμπο.