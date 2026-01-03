«Να σφίξει όλη η Ελλάδα»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

Τη διεξαγωγή 48ωρου πανελλαδικού μπλακ άουτ απ’ όλα τα μπλόκα της χώρας, αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, αποφάσισαν να προτείνουν στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, επιχειρώντας να σφίξουν περισσότερο τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του το Σάββατο το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος, «η απόφαση που πάρθηκε χθες και θα ανακοινωθεί και στη γενική συνέλευση σήμερα είναι να περάσουν όλοι οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, να γυρίσουν όλος ο κόσμος σπίτια τους. Δεν τους είχαμε κλείσει ποτέ, ούτε θέλουμε να το κάνουμε, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Αλλά μετά τα Φώτα, 48ώρες μπλακ άουτ, σφίγγει όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η πρότασή μας αύριο πάνω στα Μάλγαρα, από τον μπλόκο της Νίκαιας. Από κει και πέρα… θα αποφασιστεί αύριο στα Μάλγαρα».

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές»

Συνέχισε λέγοντας πως «θέλουμε τον διάλογο με τον πρωθυπουργό, αλλά με δεσμεύσεις και υπογραφές. Πέρσι, 11 Μαρτίου, έξυσε τον πάτο του βαρελιού για να μας δώσει τι; Τα ίδια πράγματα. Με τα ίδια πράγματα δεν καθόμαστε σε τραπέζι διαλόγου… Θα πω κάτι για τον αγαπητό κ. Τσιάρα. Το προσδόκιμο του κάθε υπουργού σε αυτή την καρέκλα, την ηλεκτρική, είναι ένα έτος. Πέντε χρόνια, πέντε υπουργοί. Δεν ξέρουμε ότι αύριο, μεθαύριο θα είναι ο κ. Τσιάρας στη θέση του και οι υφυπουργοί στη θέση τους. Εμείς όμως είμαστε εδώ, είμαστε μια ζωή εδώ και θα παραμείνουμε εδώ».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το εάν υπάρχει και σκέψη για «απόβαση» στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, είπε ότι «όλα είναι μέσα στο τραπέζι των προτάσεων και αυτό θα ισχύσει, αλλά πρώτα, πριν πάμε εκεί, θα θέλαμε να κάνουμε τη συνάντηση, γιατί αν η συνάντηση δεν φέρει αποτελέσματα, η κλιμάκωση είναι δεδομένη και θα περιμένουμε μια καινούργια συνάντηση μέχρι που πραγματικά να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε».

Σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, αναμένεται να λάβει χώρα και γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Τι είχε πει ο Δημήτρης Μόσχος στο in για το ενδεχόμενο ολικού μπλακ άουτ

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μιλώντας στο in, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων Δημήτρης Μόσχος, είχε αναφερθεί στη συγκεκριμένη πρόταση για ολικό μπλακ άουτ.

«Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που συζητούν αυτή τη στιγμή μεταξύ τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Μια πρόταση που συζητείται πολύ καιρό είναι από τις 7 Ιανουαρίου να προχωρήσουμε σε ολικό μπλακ άουτ όλων των οδικών αρτηριών με αποκλεισμούς για όλα τα οχήματα τα φορτηγά και να μην περνάει δηλαδή τίποτα. Συζητείται επίσης ο αποκλεισμός των εμπορικών λιμανιών σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηγουμενίτσα. Συζητάμε και κάθοδο τρακτέρ στο Σύνταγμα αλλά αυτό είναι λιγότερο πιθανό σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.