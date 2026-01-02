Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη

Οι αγρότες έκαναν «ποδαρικό» στα μπλόκα, τηρώντας την απόφασή τους να παραμείνουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των εορτών, αλλά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται πλέον στην ερχόμενη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Σήμερα συνεδριάζουν τοπικά συντονιστικά όργανα (όπως αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα) για να διαμορφώσουν τις προτάσεις που θα κατατεθούν στην πανελλαδική συνάντηση. Η σημερινή μέρα είναι ουσιαστικά «γέφυρα» για την επόμενη μεγάλη απόφαση.

Η τάση που επικρατεί στα περισσότερα μπλόκα είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη εβδομάδα.

«Tα μπλόκα της Θεσσαλίας είναι τα πιο θετικά προσκείμενα στην ιδέα της καθόδου»

Μιλώντας στο in, ο Δημήτρης Μόσχος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, αναφέρει: Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που συζητούν αυτή τη στιγμή μεταξύ τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

«Μια πρόταση που συζητείται πολύ καιρό είναι από τις 7 Ιανουαρίου να προχωρήσουμε σε ολικό black out όλων των οδικών αρτηριών με αποκλεισμούς για όλα τα οχήματα τα φορτηγά και να μην περνάει δηλαδή τίποτα. Συζητείται επίσης ο αποκλεισμός των εμπορικών λιμανιών σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηγουμενίτσα. Συζητάμε και κάθοδο τρακτέρ στο Σύνταγμα αλλά αυτό είναι λιγότερο πιθανό σενάριο», προσθέτει ο ίδιος.

«Όλα είναι ανοιχτά και τις αποφάσεις θα τις λάβουμε όλοι μαζί στη σύσκεψη. Αναμένεται μα συμμετάσχουν πάνω από 50 μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε το κοινό ανήμερα των Φώτων», καταλήγει ο κ. Μόσχος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αναφέρει στο in: «Η τάση είναι η κλιμάκωση, δεν έχουμε άλλη επιλογή, εκτός αν μέχρι την Κυριακή η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματα μας, με δεσμεύσεις και όχι με με αόριστες προτάσεις και με διάθεση επικοινωνιακής διαχείρισης των κινητοποιήσεων μας».

Στο in μίλησε και ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ο οποίος ανέφερε: «Τα μπλόκα της Θεσσαλίας είναι τα πιο θετικά προσκείμενα στην ιδέα της καθόδου με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο».

«Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι θα περάσουν από μακρά συζήτηση μιας και στα μπλόκα συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι κι ακούγονται πολλές και διαφορές προτάσεις κλιμάκωσης», προσέθεσε.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Μπλόκων:

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Η κυβέρνηση, από την άλλη, αφού έχει αποτύχει σε κάθε προσπάθεια της να κάμψει τις κινητοποιήσεις, που για πρώτη φορά βρίσκονται σε εξέλιξη εν μέσω των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αποφεύγει να ασχοληθεί με τις αιτίες που έβγαλαν τους παραγωγούς στον δρόμο και επιμένει σε επικοινωνιακούς χειρισμούς που ρίχνουν περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μπλόκα κατά της κοινωνία», ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας αφού εξήρε τις «κυβερνητικές λύσεις» για την πρωτογενή παραγωγή είπε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των αγροτών, ενώ μία σειρά από κυβερνητικά στελέχη ανέλαβαν να «προειδοποιήσουν» αυτούς που κινητοποιούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Έχοντας αποδεχτεί, διά στόματος πρωθυπουργού, ότι έχει χάσει το στοίχημα των Φώτων η κυβέρνηση αναμένει και αυτή τη συνέλευση στα Μάλγαρα ελπίζοντας σε διαφοροποιήσεις και ποντάροντας στην κόπωση από τις παρατεταμένες κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, δηλώνουν ότι «δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν», καθώς το κόστος παραγωγής έχει καταστήσει την καλλιέργεια της γης ασύμφορη. Η Κυριακή στα Μάλγαρα θα δείξει αν θα οδηγηθούμε σε μια μετωπική σύγκρουση διαρκείας ή αν θα υπάρξει χαραμάδα διαλόγου.