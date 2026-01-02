Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων καθώς στη σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων την Κυριακή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε πολλούς από τους αγρότες στα μπλόκα με χαμηλές θερμοκρασίες και κόσμο που ήθελε να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους. Οι ζυμώσεις είναι συνεχείς καθώς ο προσανατολισμός για την Κυριακή είναι μία ενιαία απόφαση, για να στείλει το μήνυμα απέναντι στις απόπειρες διάσπασης του μετώπου, που θα ασκεί πίεση στην κυβέρνηση.

Οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν από την παραμονή στα μπλόκα μέχρι την κλιμάκωση με παρατεταμένο κλείσιμο εθνικών οδών ή κεντρικών σημείων. Το κλίμα πάντως δεν δείχνει ότι την Κυριακή υπάρχουν πιθανότητες να πέσουν τίτλοι τέλους στις κινητοποιήσεις καθώς μετά από ένα μήνα στον δρόμο και με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει ότι θα σκληρύνει τη στάση της με επιβολή προστίμων, η συνέχεια μοιάζει μονόδρομος.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα θα συναντηθούν για τρίτη φορά εκπρόσωποι πάνω από 50 μπλόκων που δηλώνουν ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους και δεν είναι διατεθειμένοι να φύγουν με άδεια χέρια.

Έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο

Η κυβέρνηση από την άλλη δεν έχει δείξει διάθεση υποχώρησης σε κανένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες παρά την περί του αντιθέτου ρητορική της. Αυτό τουλάχιστον εκλαμβάνουν οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τις προσπάθειες συκοφάντησης του αγώνα τους, στοχοποίησης αγροτοσυνδικαλιστών, και διάσπασης του μετώπου.

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας», αναφέρει η ανακοίνωση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και προσθέτει:

«Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη , οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης».

«Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!».

Οι απόπειρες διάσπασης των «18 μπλόκων» απέτυχαν, καθώς η κίνηση αυτή που προωθούσε τον διάλογο με την κυβέρνηση αντί να συσπειρώσει δυνάμεις άρχισε να φυλλοροεί πριν καν συσταθεί.

Το μεγάλο ζητούμενο της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα είναι με ποια βήματα θα πιέσουν την κυβέρνηση να κάτσει στο τραπέζι για ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο. Αυτό τόνισε από το μπλόκο της Νίκαιας ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενοι οι κινητοποιήσεις να κλιμακωθούν μετά την Κυριακή.

Επικοινωνιακοί χειρισμοί

Η κυβέρνηση από την άλλη αφού έχει αποτύχει σε κάθε προσπάθεια της να κάμψει τις κινητοποιήσεις, που για πρώτη φορά βρίσκονται σε εξέλιξη εν μέσω των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αποφεύγει να ασχοληθεί με τις αιτίες που έβγαλαν τους παραγωγούς στον δρόμο και επιμένει σε επικοινωνιακούς χειρισμούς που ρίχνουν περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μπλόκα κατά της κοινωνία», ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας αφού εξήρε τις «κυβερνητικές λύσεις» για την πρωτογενή παραγωγή είπε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των αγροτών, ενώ μία σειρά από κυβερνητικά στελέχη ανέλαβαν να «προειδοποιήσουν» αυτούς που κινητοποιούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Έχοντας αποδεχτεί, διά στόματος πρωθυπουργού, ότι έχει χάσει το στοίχημα των Φώτων η κυβέρνηση αναμένει και αυτή τη συνέλευση στα Μάλγαρα ελπίζοντας σε διαφοροποιήσεις και ποντάροντας στην κόπωση από τις παρατεταμένες κινητοποιήσεις.

Ωστόσο η έλευση της νέας χρονιάς φέρνει και άλλους κλάδους στους δρόμους. Η απεργία επ’ αόριστο που έχουν ανακοινώσει οι λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου σε συμπαράσταση με τους αγρότες αλλά και ενάντια στην ακρίβεια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συντονισμένης πίεσης που μπορεί να δεχτεί η κυβέρνηση όταν μετά την ανάπαυλα των γιορτών θα συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα «σκάσει» και δεύτερη δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στην οποία φέρεται επίσης να φιγουράρουν ονόματα «γαλάζιων» στελεχών.