Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Αγρότες: Το 2026 τους βρήκε στα μπλόκα – Τα βλέμματα στην κρίσιμη συνάντηση στα Μάλγαρα
02 Ιανουαρίου 2026 | 11:59

Αγρότες: Το 2026 τους βρήκε στα μπλόκα – Τα βλέμματα στην κρίσιμη συνάντηση στα Μάλγαρα

Οι αγρότες δίνουν μάχη, όπως λένε, για το παρόν και το μέλλον τους και επιμένουν ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν τους αντιμετωπίζει με σοβαρότητα

Spotlight

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων καθώς στη σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων την Κυριακή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε πολλούς από τους αγρότες στα μπλόκα με χαμηλές θερμοκρασίες και κόσμο που ήθελε να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους. Οι ζυμώσεις είναι συνεχείς καθώς ο προσανατολισμός για την Κυριακή είναι μία ενιαία απόφαση, για να στείλει το μήνυμα απέναντι στις απόπειρες διάσπασης του μετώπου, που θα ασκεί πίεση στην κυβέρνηση.

Οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν από την παραμονή στα μπλόκα μέχρι την κλιμάκωση με παρατεταμένο κλείσιμο εθνικών οδών ή κεντρικών σημείων. Το κλίμα πάντως δεν δείχνει ότι την Κυριακή υπάρχουν πιθανότητες να πέσουν τίτλοι τέλους στις κινητοποιήσεις καθώς μετά από ένα μήνα στον δρόμο και με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει ότι θα σκληρύνει τη στάση της με επιβολή προστίμων, η συνέχεια μοιάζει μονόδρομος.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα θα συναντηθούν για τρίτη φορά εκπρόσωποι πάνω από 50 μπλόκων που δηλώνουν ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους και δεν είναι διατεθειμένοι να φύγουν με άδεια χέρια.

Έτοιμοι για ουσιαστικό διάλογο

Η κυβέρνηση από την άλλη δεν έχει δείξει διάθεση υποχώρησης σε κανένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες παρά την περί του αντιθέτου ρητορική της. Αυτό τουλάχιστον εκλαμβάνουν οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τις προσπάθειες συκοφάντησης του αγώνα τους, στοχοποίησης αγροτοσυνδικαλιστών, και διάσπασης του μετώπου.

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας», αναφέρει η ανακοίνωση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και προσθέτει:

«Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη , οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης».

«Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!».

Οι απόπειρες διάσπασης των «18 μπλόκων» απέτυχαν, καθώς η κίνηση αυτή που προωθούσε τον διάλογο με την κυβέρνηση αντί να συσπειρώσει δυνάμεις άρχισε να φυλλοροεί πριν καν συσταθεί.

Το μεγάλο ζητούμενο της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα είναι με ποια βήματα θα πιέσουν την κυβέρνηση να κάτσει στο τραπέζι για ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο. Αυτό τόνισε από το μπλόκο της Νίκαιας ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενοι οι κινητοποιήσεις να κλιμακωθούν μετά την Κυριακή.

Επικοινωνιακοί χειρισμοί

Η κυβέρνηση από την άλλη αφού έχει αποτύχει σε κάθε προσπάθεια της να κάμψει τις κινητοποιήσεις, που για πρώτη φορά βρίσκονται σε εξέλιξη εν μέσω των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αποφεύγει να ασχοληθεί με τις αιτίες που έβγαλαν τους παραγωγούς στον δρόμο και επιμένει σε επικοινωνιακούς χειρισμούς που ρίχνουν περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μπλόκα κατά της κοινωνία», ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας αφού εξήρε τις «κυβερνητικές λύσεις» για την πρωτογενή παραγωγή είπε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των αγροτών, ενώ μία σειρά από κυβερνητικά στελέχη ανέλαβαν να «προειδοποιήσουν» αυτούς που κινητοποιούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Έχοντας αποδεχτεί, διά στόματος πρωθυπουργού, ότι έχει χάσει το στοίχημα των Φώτων η κυβέρνηση αναμένει και αυτή τη συνέλευση στα Μάλγαρα ελπίζοντας σε διαφοροποιήσεις και ποντάροντας στην κόπωση από τις παρατεταμένες κινητοποιήσεις.

Ωστόσο η έλευση της νέας χρονιάς φέρνει και άλλους κλάδους στους δρόμους. Η απεργία επ’ αόριστο που έχουν ανακοινώσει οι λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου σε συμπαράσταση με τους αγρότες αλλά και ενάντια στην ακρίβεια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συντονισμένης πίεσης που μπορεί να δεχτεί η κυβέρνηση όταν μετά την ανάπαυλα των γιορτών θα συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα «σκάσει» και δεύτερη δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στην οποία φέρεται επίσης να φιγουράρουν ονόματα «γαλάζιων» στελεχών.

googlenews

Stream newspaper
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
01.01.26
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
31.12.25
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
31.12.25
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
31.12.25
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
30.12.25
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
29.12.25
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
29.12.25
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
28.12.25
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
28.12.25
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
28.12.25
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
28.12.25
Αγανάκτηση 28.12.25

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
27.12.25
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
27.12.25
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02.01.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύνταξη
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Ρωσία: Παρέδωσε «αποδεικτικό υλικό» στον Τραμπ για την «απόπειρα ουκρανικής επίθεσης» στο σπίτι του Πούτιν
Κόσμος 02.01.26

Η Ρωσία παρέδωσε «στοιχεία» στις ΗΠΑ που «αποδεικνύουν» ότι στόχος της Ουκρανίας ήταν το σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε δεδομένα από τα ουκρανικά drone που κατέρριψε τα οποία αποδεικνύουν όπως ισχυρίζεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν μία από τις κατοικίες του Πούτιν

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 02.01.26

Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας

Παρά τις αντιδράσεις φοιτητών και άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε με πανηγυρικούς τόνους ότι διαγράφονται σε πρώτη φάση περισσότεροι από 308 χιλιάδες μη ενεργοί φοιτητές

Σύνταξη
Βόλος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια» στο λιμάνι
Τραγωδία 02.01.26

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Βόλου

Το άψυχο σώμα αντελήφθη πολίτης που διερχόταν από την περιοχή στο λιμάνι του Βόλου και ενημέρωσε τις Αρχές - Η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί, αναμένεται διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα που αγνοείται
Κόσμος 02.01.26

Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Σύνταξη
Σιάσος (ΕΚΠΑ): Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία – Ιστορικό βήμα το παράρτημα στην Κύπρο
Το μήνυμά του 02.01.26

Σιάσος (ΕΚΠΑ): Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία – Ιστορικό βήμα το παράρτημα στην Κύπρο

Όπως αναφέρει ο κ. Σιάσος, το ΕΚΠΑ «παραμένει το μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την επιτυχία του να αποδίδεται στη συλλογική προσπάθεια, το ήθος και την αφοσίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας»

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
