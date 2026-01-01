newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό
Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό

Σκληραίνει τη γραμμή του απέναντι στον αγροτικό κόσμο η κυβέρνηση, απειλώντας με κυρώσεις και πρόστιμα και εξαπολύοντας κατά μέτωπο επιθέσεις. Τα τέσσερα σημεία της τακτικής του Μαξίμου και οι νέες προσπάθειες διχασμού των αγροτών και σπασίματος των κινητοποιήσεων. Γιατί «παγώνει» ο ανασχηματισμός

Γιάννης Μπασκάκης
Με την κυβέρνηση να φθείρεται καθημερινά από το μέτωπο με τον αγροτικό κόσμο, το μέγαρο Μαξίμου επιστρατεύει πλέον, με τον χαρακτηρισμό του «Plan B», την απειλή κυρώσεων και προστίμων σε βάρος των εξεγερμένων αγροτών, ενώ κεντρικά κυβερνητικά στελέχη εξαπολύουν μετωπικές επιθέσεις εναντίον των τελευταίων, με τους ενδοκυβερνητικούς οπαδούς της σκλήρυνσης της γραμμής εντέλει να εμφανίζονται να επικρατούν έναντι εκείνων μέσα στην κυβέρνηση που προβλέπουν ότι η περαιτέρω όξυνση του μετώπου με τους αγρότες μόνο σε αδιέξοδο για το μέγαρο Μαξίμου μπορεί να οδηγήσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι υπάρχει «στο συρτάρι της κυβέρνησης και ένα plan Β», προσθέτοντας ότι υπάρχουν «εισηγήσεις για διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των τρακτέρ που παρακωλύουν τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές», αν και λέγοντας ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά οι εναλλακτικές στο συρτάρι της κυβέρνησης υπάρχουν, εφόσον παρατείνεται το φαινόμενο».

Με την απειλή αυτή να αφήνουν στην κυβέρνηση να πλανάται πάνω από τις κινητοποιήσεις των αγροτών για το διάστημα μετά το κλείσιμο των γιορτών με τον εορτασμό των Φώτων.

«Κυρώσεις»

Στο ίδιο πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε (parapolitika.gr) ότι «το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο».

Για να προσθέσει: «Σίγουρα, όπως συνέβη με τα διόδια που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη Δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουνε τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές/αστικές ευθύνες θα πρέπει να δούμε εφόσον παρατείνεται αυτό το φαινόμενο, δεν είμαστε ακόμα εκεί, τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που για παραπάνω από μία, δυο, τρεις βδομάδες, δεν ξέρω αυτό θα το αξιολογήσει και το αρμόδιο υπουργείο, ο κόσμος δυσκολεύεται».

Κοινωνικός αυτοματισμός

Το δεύτερο, στο οποίο το Μαξίμου εξακολουθεί να επενδύει είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός και η προσπάθεια να στρέψει κατά των αγροτών την κοινωνία, η οποία βέβαια όλο αυτό το διάστημα, όπως έχει αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις, βρίσκεται στο πλευρό τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του έφτασε να κάνει λόγο για «μπλόκα κατά της κοινωνίας», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε (parapolitika.gr) ότι «εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών. […] Είμαστε κυβέρνηση και ενός οικογενειάρχη που ξεκίνησε αυτές τις μέρες, τις προηγούμενες μέρες, μεταξύ Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, για να πάει από την Αθήνα στη Λάρισα, από το Βόλο στα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα, από την Πάτρα για να πάει στα Γιάννενα, να πάει να δει κάποιος τη μαμά του, τον μπαμπά του, τον παππού του, τη γιαγιά του. Είμαστε όλοι με τους αγρότες όπως και οι άνθρωποι αυτοί; Είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι φορολογούμενοι, πληρώνουν φόρους για να έχουν ελεύθερους δρόμους».

Ο χρόνος και η επιχείρηση διάσπασης

Το τρίτο στο οποίο στην κυβέρνηση ποντάρουν για την εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, είναι ο χρόνος, καθώς ελπίζουν ότι θα υπάρξει κόπωση στους ίδιους τους αγρότες, ενώ το τέταρτο είναι η συνεχιζόμενη προσπάθεια του μεγάρου Μαξίμου να διασπάσει τον αγροτικό κόσμο και να υποβαθμίσει το μέγεθος των κινητοποιήσεών του.

Εξ ου και ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλησε να υποστηρίξει (Action24) ότι «έχουμε σχεδόν 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα. Άρα, εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα όμως έχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν».

Για να υποστηρίξει, έχοντας την ίδια στόχευση, ότι «και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους «τραμπουκίζουν», σε μία λογική «να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση»».

Κλιμάκωση επιθέσεων

Την παραπάνω συνολική τακτική της κυβέρνησης και τη σύγκρουσή της με τους αγρότες ανέλαβε να κλιμακώσει ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπέλυσε μετωπική επίθεση εναντίον τους, υποστηρίζοντας (Alpha Radio 9.89)  ότι «δεν είναι οι αγρότες τα μπλόκα. Αυτό είναι ορισμένοι. Ένα πολύ μικρό κλάσμα» και φτάνοντας στο σημείο να πει ότι «είναι κάποιοι κομμουνιστές και ακροδεξιοί […] ακραίοι σε κάθε περίπτωση, οι οποίοι δυστυχώς εκβιάζουν την Ελλάδα και προκαλούν ζημιά στους συμπολίτες τους», ότι «η ζημιά που έχουν
προκαλέσει τα μπλόκα στις τοπικές οικονομίες είναι αδιανόητου μεγέθους» και ότι «καθόμαστε τώρα και τους χαϊδεύουμε, τα μπλόκα, και λέμε οι κακόμοιροι και έχουνε δίκιο, χαζομάρες να πούμε. Έχουν καταστρέψει τους συμπολίτες τους, τους συμπατριώτες τους και δεν ντρέπονται».

Το χειρότερο είναι ότι στην προσπάθειά του να συκοφαντήσει συλλήβδην τους αγρότες που μετέχουν στις κινητοποιήσεις, ο Αδ. Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να κάνει διαφήμιση και να προσφέρει ένα πρώτης τάξεως ξέπλυμα στον, πρωτόδικα καταδικασμένο ως διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, Κασιδιάρη, επιχειρώντας μάλιστα και μια χυδαία ταύτισή του με την Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Καταστρέφουν τους συμπολίτες τους και δεν ντρέπονται και το παίζουν και επαναστάτες και πάει και ο Κασιδιάρης εκεί τους χαϊδεύει και η
Καριστιανού και δεν ξέρω ποιος άλλος και δεν ντρέπονται».

Πάγωμα ανασχηματισμού

Αλλά την ώρα που το Μαξίμου κλιμακώνει τη σύγκρουσή του με τους αγρότες, «γαλάζιοι» βουλευτές αναγνωρίζουν ότι το κυβερνητικό μέτωπο με τον αγροτικό κόσμο δεν θα αφήσει ανέγγιχτη την κυβέρνηση.

Μάλιστα επηρεάζει και άλλες κινήσεις του πρωθυπουργού, όπως ο ανασχηματισμός, τον οποίο κυβερνητικά στελέχη τοποθετούσαν στο διάστημα μετά τις γιορτές, αλλά αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να έχει «παγώσει».

Στην τελευταία του συνέντευξη (Action24) ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός», ενώ καλά ενημερωμένα κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι δε μπορεί να υπάρξει ανασχηματισμός με το αγροτικό μέτωπο ανοιχτό.

Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν επίσης πως ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση του ανασχηματισμού αποτελεί και το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα ακόμα αναμένει την έλευση νέας δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμώντας ότι ο πρωθυπουργός θα περιμένει να δει πρώτα το περιεχόμενό της, προτού προχωρήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Προσθέστε εδώ και την απροθυμία που θα συναντήσει σε «γαλάζιους» βουλευτές να αναλάβουν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε σχέση με το οποίο σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν ότι στην 7ετή θητεία της κυβέρνησης δεν έχει υπάρξει μακροπρόθεσμη στρατηγική για το αγροτικό και επομένως γνωρίζουν ότι όποιος κληθεί να το αναλάβει τώρα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, απλώς θα κληθεί να κάνει διαχείριση κρίσης.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της ΝΔ, εκφράζονται ανησυχίες για άνοιγμα και άλλων μετώπων με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, πέραν των αγροτών, τα οποία εφόσον έρθουν τώρα, εκτιμούν ότι θα δημιουργήσουν ένα αντικυβερνητικό κύμα.

