# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 30 Δεκεμβρίου 2025 | 09:23

Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων σε «ένα δεύτερο στάδιο»

Σύνταξη
Spotlight

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τη νόμιμη βία εναντίον των αγροτών», είπε σε συνέντευξή του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αν και μία από τις πρώτες τακτικές που δοκίμασε η κυβέρνηση για να κάμψει τις κινητοποιήσεις ήταν η καταστολή, η οποία αντί να αποδώσει έριξε λάδι στη φωτιά.

Στο πνεύμα των κυβερνητικών στελεχών και του ίδιου του πρωθυπουργού, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και αυτός τους αγρότες να προσέλθουν στον διάλογο ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ικανοποιήσει περισσότερα αιτήματα από αυτά που έχει ήδη πει, κάτι που διαψεύδουν οι παραγωγοί σημειώνοντας ότι οι ανακοινώσεις απέχουν πολύ από τις πραγματικές ανάγκες.

Αν και ο κ. Χρυσοχοΐδης θέλησε να προβάλει τον διάλογο ως προτεραιότητα της κυβέρνησης, ανέφερε ωστόσο ότι η υπάρχουσα νομοθεσία για τα μπλόκα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ή ακόμα και να προστεθούν νέες διατάξεις στον νόμο.

Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου

Αρνούμενος ότι η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε:

«Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιο πολιτικό κόστος επιπλέον για μας. Πιστεύω ότι πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις, όπως είναι η κατάληψη του δρόμου, ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες λόγω του ότι περιορίζεται ο αυτοκινητόδρομος.

Ναι, απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τη νόμιμη βία για την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από τους δρόμους. Και έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους παραγωγούς, τους αγρότες, προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Σε αυτό δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει απάντηση».

Και πρόσθεσε: «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, μια σειρά από διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

«Αντικοινωνικές συμπεριφορές»

Ενόψει της Πρωτοχρονιάς ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ουσιαστικά την ίδια τακτική από πλευράς Τροχαίας με αυτή των Χριστουγέννων, και κατηγόρησε τους αγρότες ότι ταλαιπωρούν τους πολίτες κάνοντας ακόμα λόγο για ακραίες ενέργειες και αντικοινωνικές συμπεριφορές.

«Το επόμενο ζήτημα είναι να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για αυτούς που ταξιδεύουν, γιατί ακούγεται πως η Τροχαία βασανίζει τους πολίτες, καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και διάφορα άλλα. Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η Τροχαία έχει να κάνει μια δουλειά.

Ο πολίτης που φεύγει από ένα σημείο για να πάει σε ένα άλλο, να πάει με ασφάλεια. Και τα μέτρα ασφαλείας τα αποφασίζουν οι τροχονόμοι, που είναι στο δρόμο και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων. Να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της».

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αγροτών είπε «να μην κάνουν τόσες ακραίες ενέργειες, όπως είδαμε το βράδυ της Κυριακής στο Κάστρο. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Για ποιο λόγο;», και χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες αντικοινωνική συμπεριφορά ενώ υποστήριξε πως πρόκειται για «κατάχρηση δικαιώματος».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
