Μήνυμα σε πολλαπλές κατευθύνσεις επιχειρεί να στείλει ο πρωθυπουργός εν μέσω νέων κινητοποιήσεων των αγροτών. Η «πάσα» που έλαβε η κυβέρνησή του από τα «μπλόκα των προθύμων» και η ξαφνική ζέση να κάτσουν μαζί του στο τραπέζι του διαλόγου αξιοποιήθηκε επικοινωνιακά στο έπακρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναγνωρίζοντας ότι στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση και κάποιοι τους «τραμπουκίζουν» για «να μη σπάσει το μέτωπο».

«Πως κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν έρχονται να συζητήσουν με την κυβέρνηση;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός

Η επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» με τη συνδρομή ημετέρων παίρνει σάρκα και οστά με τον πρωθυπουργό να ανοίγει τα χαρτιά του ενόψει της σύγκρουσης που τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθεί.

Βήμα… διάσπασης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Action 24, άνοιξε τα χαρτιά του και έδειξε τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Αφού αρχικά αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν οι παραγωγοί του πρωτογενή τομέα παραγωγής να κλείνουν δρόμους και να ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν έρχονται να συζητήσουν με την κυβέρνηση χτύπησε κατευθείαν στο… «ψαχνό».

Είπε πως «η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι στα μπλόκα και έκανε αντιπαραβολές τύπου: 400.000 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα.

Έχοντας στο μυαλό του την «κίνηση των 18» που αποδείχτηκε μικρότερη τόνισε πως «στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους ‘τραμπουκίζουν’ για ‘να μη σπάσει το μέτωπο’» φτιάχνοντας ένα κλίμα που εξυπηρετεί την κυβέρνησή του: της διάσπασης του αγροτικού μετώπου.

Αφού έστρωσε τον δρόμο τόνισε πως «η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο».

Με χρονικό ορίζοντα τα Φώτα

Ζήτησε από τους εκδρομείς να δείξουν «κατανόηση μέχρι τα Φώτα» προεξοφλώντας πως δεν θα υπάρχει άμεσα αποκλιμάκωση και μίλησε για αντιστροφή της πραγματικότητα όταν λέγεται πως «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία». Είπε πως «η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια» και έφτιαξε το επιθυμητό αφήγημα, δηλαδή: «Όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

Οι αγρότες, ανυποχώρητοι, ακολουθώντας «μοντέλο Χριστουγέννων» θα ανοίξουν τους δρόμους ενόψει Πρωτοχρονιάς προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, αλλά στη συνέχεια διαμηνύουν ότι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση, όπως εξάλλου είχαν αποφασίσει στην τελευταία συνάντηση της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Αυξανόμενες αβεβαιότητες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν την έλευση του νέου χρόνου, μίλησε για ολοένα περισσότερες αυξανόμενες αβεβαιότητες που «αυτό κάνει την γρήγορη αντιμετώπιση κρίσεων αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της καλής ηγεσίας».

Σε ερώτηση αν ανησυχεί για έναν πόλεμο έδειξε καθησυχαστικός. «Όχι, δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και κρίση» σημείωσε και δράττοντας την ευκαιρία σημείωσε πως η για αυτό επενδύει στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, σε καινούργια αμυντικά συστήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Είπε ακόμα πως κανείς τρίτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας και πως «εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» εξηγώντας πως «η επένδυση στην άμυνα είναι επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, είναι στους σημερινούς καιρούς απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια».

Ανασχηματισμός, εκλογές

Ο πρωθυπουργός, σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, τόνισε πως δεν είναι στις προθέσεις του κανείς ανασχηματισμός. «Όταν γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις καλύτερες επιλογές για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες της στιγμής», είπε.

Μίλησε ακόμα για πολλές σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις το 2026 και πως δεν σκέφτεται από τώρα τις εκλογές του 2027. Για τις εκλογές και την ώρα του «ταμείου» είπε πως τότε οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν να μας ανανεώσουν το συμβόλαιο πρόσληψης ή όχι. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά; Η χώρα πάει μπροστά ή πάει πίσω; Η ατομική ευημερία των πολιτών, παρά τα προβλήματα της ακρίβειας τα οποία υπάρχουν αναντίρρητα, τελικά η ζωή τους έχει προοδεύσει; Βλέπουν καλύτερη προοπτική με μία κυβέρνηση ή κάνουν μια άλλη επιλογή;

Δέκα χρόνια μετά την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είπε πως η «γαλάζια» παράταξη παραμένει «κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική».

Μπύρα με τον Ν. Ανδρουλάκη

Στο «πικάντικο» ερώτημα «με ποιον θα πίνατε μία μπύρα αν είχατε ένα ελεύθερο απόγευμα;» ο πρωθυπουργός απάντησε με με τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο (…)», σημείωσε.