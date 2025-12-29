newspaper
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Confidential

Eμπιστευτικά
 29 Δεκεμβρίου 2025 | 07:38

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, αφενός να ευχηθώ χρόνια πολλά γι’ άλλη μια φορά καθώς διανύουμε τις τελευταίες μέρες του χρόνου. Οσονούπω λέμε αντίο στο 2025 και αναμένουμε με ενδιαφέρον τη νέα χρονιά για όσα προτίθεται να φέρει. Και δεν είναι λίγα όπως φαίνεται. Ωστόσο, πριν φτάσουμε εκεί καλό είναι να δούμε πριν πως βγαίνει η χρονιά και η αλήθεια είναι πως ειδικά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά.

Σιχτίρια

Για παράδειγμα χθες, όσοι βρέθηκαν στην εθνική οδό Λαμίας Αθήνας εκεί κοντά στο Θεολόγο και τη Μαλακάσα σιχτίρισαν ως εκεί που δεν παίρνει την κυβέρνηση. Μιλώ για όσους επέστρεφαν από τις διακοπές των Χριστουγέννων και βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, παρντόν βρέθηκαν ακινητοποιημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα κι αυτό λόγω των παρεμβάσεων της Τροχαίας. Όπως ανέφεραν δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες το πρόβλημα δεν προερχόταν από τους αγρότες, καθώς τα τρακτέρ δεν είχαν αποκλείσει τον δρόμο, παρ’ όλα αυτά η κίνηση γινόταν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι δημόσιες συνεδριάσεις…

Με όλα αυτά ενόψει και τα θέματα της τρέχουσας συγκυρίας, τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου «τα έχουν παίξει»! Πάρτε για παράδειγμα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δημόσια μετάδοση των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής έχει πλήξει αφόρητα το εναπομείναν κύρος της κυβέρνησης και φυσικά του πρωθυπουργού Κυριάκου – έχει αποτυπωθεί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και τι σκοπεύουν να κάνουν;

… πλήττουν το κύρος της κυβέρνησης

Ανέθεσαν στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώσει πως προτίθεται – αφού συγκαλέσει την σύσκεψη των προέδρων – να αναστείλει την δημόσια μετάδοση των συνεδριάσεων! Γιατί, λέει, μόνο ο μισός χρόνος των συνεδριάσεων αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπόλοιπος χρόνος δαπανάται σε αλλότρια θέματα! Κι όλο αυτό από που προέκυψε; Από το γεγονός ότι η κατάθεση του «Φραπέ» έσπασε όλα τα … ταμεία! Κι οι συνεδριάσεις αυτές λειτουργούν ως … χαίνουσα πληγή για την κυβέρνηση. Εντάξει, οι άνθρωποι αν το εννούν, που όπως φαίνεται το εννοούν, έχουν χάσει κάθε μέτρο κι έχουν ξεφύγει εντελώς.

Σχεδιασμός για τα … πανηγύρια

Πάμε τώρα στο θέμα των ημερών – των σημερινών, προηγούμενων και των επόμενων για να παραφράσω τον Λουκιανό Κηλαηδόνη – που δεν είναι άλλο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα στους εθνικούς δρόμους. Οτι σχεδιασμός έχουν κάνει τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου έχουν πέσει στα … βράχια! Με την έξοδο των Αθηναίων για τα Χριστούγεννα, η αστυνομία με εντολή του υπουργού της κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έκανε … φιλοτίμως ότι μπορούσε για προκαλέσει εκδηλώσεις «κοινωνικού αυτοματισμού». Το σχέδιο κατέρρευσε διότι οι αγρότες κινήθηκαν με «στρατηγική ευφυία»! Κι έτσι τον … «μουτζούρη» τον πήρε η κυβέρνηση! Αυτό συνέβη τόσο στην έξοδο όσο και στην επιστροφή.

Τους πιάσανε τους … «εγκληματίες»

Ενα άλλο μέρος του σχεδίου είναι η χρησιμοποίηση από το Μέγαρο Μαξίμου της ΑΑΔΕ – με την συμμετοχή του δικαστικού σώματος και της αστυνομίας. Μάλιστα για να δώσουν και εντυπωσιακές διαστάσεις έχουν βάλει το «ελληνικό FBI» στο κόλπο – για να προκαλέσουν και τις δέουσες εντυπώσεις…. Εχουν «χτυπήσει» δύο περιπτώσεις αγροτοσυνδικαλιστών από το μπλόκο των Μαλγάρων – και μάλιστα «γαλάζιων».

Ολόκληρο σχέδιο

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει μία «χρονική σύμπτωση» μεταξύ της διαπόμπευσης των δύο αγροτοσυνδικαλιστών και της κοινής ανακοίνωσης των 18 μπλόκων που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση. Ούτε φυσικά ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των μπλόκων προέρχονται από την Μακεδονία και γενικότερα την Βόρειο Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους που ανήκουν – ή ανήκαν! – στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το δεξιό τμήμα της αγροτικής κινητοποίησης. Ολες αυτές τις μέρες έχουν πέσει πάνω σ΄ αυτούς του ανθρώπους «λυτοί και δεμένοι» έχουν γίνει ταξίματα και εκφοβισμοί, που θα τους ζήλευε κι ο … παλιός «στρατηγός» του Κώστα Σημίτη – «μα να σας ζητάει ο πρωθουργός συνάντηση κι εσείς να την αρνείστε;» είναι η μόνιμη επωδός αυτών των πιέσεων.

Τα Μάλγαρα τους «πονάνε»;

Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι «χτυπάνε» ιδιαίτερα τα Μάλγαρα – η συγκεκριμένη περιοχή ένα ιστορικό σταθερής συμμετοχής στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το βέβαιο είναι πάντως ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και ο καινούργιος χρόνος θα αλλάξει στα … μπλόκα! Το επιβεβαίωσε η συντριπτική πλειοψηφία όσων είναι στους δρόμους.

Πήγαν στον … «κουβά»

Από την πλευρά της η κυβέρνηση επιχειρεί – μαζί με την χρησιμοποίηση των κρατικών μηχανισμών – να αντιπαραθέσει της Νέα Δημοκρατία της Αττικής στη Νέα Δημοκρατία του κάμπου. Υπάρχει «πληθωρισμός» τέτοιων φαιδρών σκέψεων, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πλήξουμε στο επόμενο διάστημα. Να σας επισημάνω πάντως ότι όποιος σχεδιασμός εκπονήθηκε από την … dream team του Μαξίμου, από τον Σεπτέμβριο – για να μην πάω μακριά – μέχρι τώρα, πήγε … άκλαυτος.

Οι κκ Σκέρτσος και Μαρινάκης

Ακόμη δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια, αλλά λέγεται πως οι … «δεξαμενές σκέψης» της νέας τακτικής – η οποία συμπληρώνεται και με τον εκφοβισμό για πρόστιμα ιδιοκτήτες των τρακτέρ που βρίσκονται στις εθνικές οδούς! – είναι οι κκ Ακης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας, και ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος και πολιτευτής των Βορείων Προαστίων. Αν όντως συμβαίνει αυτό, τους εύχομαι καλή τύχη – γιατί θα την χρειαστούν….

Παντού Αριστεροί

Άδωνις και Θάνος Πλεύρης ζήλεψαν τη δόξα του Τραμπ και δεν το κρύβουν. Δεν εξηγείται αλλιώς η εθνικιστική έξαρση αφενός, αφετέρου το γεγονός ότι βλέπουν παντού… Αριστερούς. Σαν τον Αμερικανό πρόεδρο που μιλά για… ριζοσπάστες Αριστερούς στις ΗΠΑ και γελάνε και τα τσιμέντα από τη σκέψη και μόνο ότι ο Τραμπ βλέπει… ακροαριστερούς στη χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τον υπουργό Άδωνι που θεωρεί ότι τόσο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αλλά και η Διεθνής Αμνηστία είναι… αριστερές φωλιές. Μιλάμε ότι η ανοησία των στελεχών αυτής της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο. Από κοντά και ο Θάνος που ζήλεψε τη δόξα του δημάρχου Φλώρινας και την απαγόρευση ενός τραγουδιού στη ντόπια διάλεκτο, σε άλλο σημείο εθνικιστικού παροξυσμού. Ειλικρινά σας λέω αγαπημένοι μου, δεν μπορώ τόση ανοησία μαζεμένη…

