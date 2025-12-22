newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Confidential

Eμπιστευτικά
 22 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Θυμωμένος ο Κυριάκος για το «παράλογο» κάποιων απαιτήσεων των αγροτών, εξοργισμένος ο λαός γιατί σε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη το «παράλογο» έχει γίνει αρχηγός μαζί και ο εμπαιγμός και ο ευτελισμός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι ξεμένει ο Κυριάκος από «όπλα» εναντίον των αγροτών και κάνει αποκοτιές. Το τακτ με ολίγη πονηριά για να μην καρφωνόμαστε έχουν πλέον γίνει είδη προς εξαφάνιση… αμα λέω εγώ προσβάλει την παράδοση της δεξιάς. Τι ερασιτεχνισμοί είναι αυτοί; Δεν διαλύετε τα μπλόκα; Θα συκοφαντήσω για κλέφτη τον αγροτοσυνδικαλιστή. Τσ, τσ, τσ, τι είστε στην α’ δημοτικού; Η δεξιά έχει ιστορία κύριε στην προπαγάνδα και σε τέτοιους (παρακρατικούς τους λένε οι κακές φαρμακερές γλώσσες) μηχανισμούς, δεν θα έρθει ένας Κυριάκος να μας κάνει ρεζίλι. Έξαλλη είμαι…

Το πήραν αλλιώς…

Έχουν μαλώσει με κείνη την Ομάδα Α(να)ληθειας; Να αναλάβουν να κάνουν ένα βίντεο για τα… εγκλήματα των αγροτών; Ας πουν στο κάτω κάτω ότι από πίσω βρίσκεται η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς και το γνωστό παραμύθι… να βγει ο Αδωνις να το ποστάρει να πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους βρε παιδί μου… Τώρα βοά το γεγονός ότι «χάσανε τη μπάλα». Δεν έφταναν όσα εξευτελιστικά για την παράταξη που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε συμβαίνουν στη δίκη για τις υποκλοπές, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν να αντιμετωπίσουν και δυο νέα πολύ σοβαρά προβλήματα: πρώτον, οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν την αποδοχή του 80% της ελληνικής κοινωνίας, γεγονός που τους δένει τα χέρια στο ενδεχόμενο της καταστολής και δεύτερον, οι αγρότες τους γύρισαν την πλάτη στις συναντήσεις που τους κάλεσε ως πολιτικά αναξιόπιστους! Οπότε τα παιδιά του Μεγάρου, εκεί στην Ηρώδου του Αττικού, σκέφτηκαν πως ήρθε η ώρα να… το πάρουν αλλιώς!

Στον τάκο!

Πρέπει σώνει και καλά – κι επ΄ αυτού έχουν δίκιο… – να «ξεφουσκώσουν» την κοινωνική αποδοχή των αγροτών. Με ποιο τρόπο; Μα με το να τους διασύρουν! Οτι δηλαδή πρόκειται για λωποδύτες, κλέφτες και άρπαγες των κοινοτικών επιδοτήσεων. Εβαλαν την ΑΑΔΕ να τους «ξεσκονίζει» έναν – έναν. Τους κάθισε και στραβά, που ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων κ. Κώστας Ανεστίδης μίλησε κατ΄ επανάληψη ανευλαβώς για την κυβέρνηση! Εγινε, λοιπόν, διαρροή πως τα «χαρτιά» του εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστή δεν είναι και … «τόσο σόι» – και τόσα λεφτά εισέπραξε από το 2019 και πάει λέγοντας. Μάλιστα ο έλεγχος έγινε κατά προτεραιότητα!

Κι είναι και δεξιός

Δεν γνωρίζω αν όντως συμβαίνει κάτι με τα όσα έχει δηλώσει ο κ. Ανεστίδης. Αν όντως συμβαίνει βεβαίως και να τιμωρηθεί – ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι είναι «καθαρός σαν αστραπή». Το πρόβλημα όμως είναι πολιτικό. Διότι χρησιμοποιείται ένας ελεγκτικός μηχανισμός για να διαβάλει τις αγροτικές κινητοποιήσεις – τις οποίες ως τώρα δεν έχει κατορθώσει να αποκλιμακώσει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι με την δημοσιότητα που έχει δοθεί στέλνεται και το μήνυμα προς άλλους, που είναι επίσης στα μπλόκα, «έρχεται η σειρά σας»! Παρεμπιπτόντως ο κ. Ανεστίδης είναι δεξιός….

Και η σειρά της κυρίας Καρυστιανού

Ομως φαίνεται πως ο κ. Γιώργος Πιτσιλής έχει πιάσει δουλειά για τα καλά. Διότι εκτός από τον κ. Ανεστίδη που τον «κρέμασαν στα μανταλάκια», ήρθε και η σειρά της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού! Ετσι, λένε ότι μετά από καταγγελία που έγινε. οι άνθρωποι του κ. Πιτσιλή εισέβαλαν στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών 2023 την περασμένη Παρασκευή.

Αποτελεί κίνδυνο

Το timing στην προκειμένη περίπτωση έχει ενδιαφέρον. Η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου έχει αποστασιοποιηθεί από τις πολιτικές επιλογές της κυρίας Καρυστιανού – κυκλοφορεί μάλιστα ότι δεν αποκλείεται ακόμη και να την οδηγήσουν σε παραίτηση από τη θέση της προέδρου. Ως εκ τούτου τώρα, έκριναν, ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Εκτιμούν ότι αποτελεί κίνδυνο.

Καθάρισε ο ΣΔΟΕ

Και η δυνητική ψήφος – κατά τις δημοσκοπήσεις – υπερβαίνει σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Οπως αντιλαμβάνεστε έχει γίνει ένας από τους εφιάλτες του Μεγάρου Μαξίμου. Χθες όμως σε ανάρτηση της η κυρία Καρυστιανού σημείωσε μεταξύ των άλλων «Νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό». Και πρόσθεσε «να μας πει όμως το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο».

Εκαναν έλεγχο και στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας;

Θέλω όμως να συμπληρώσω τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Σε ανακοίνωση της η Κουμουνδούρου ερωτά αν ερεύνησε ποτέ η ΑΑΔΕ τη … Νέα Δημοκρατία και την «Ομάδα Αλήθειας»! Εντάξει ρε παιδιά, «τα άγια τοις κυσί» Ελεος…. Και η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ότι δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές βρίσκονται στην υπηρεσία της κυβέρνησης!

Ποιητής εκ του προχείρου…

Στη χθεσινή εκπομπή του «Ράδιο Κυριάκος» ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»! Είδατε που κάνει και ρίμα – διάλογο και παράλογο; Ο συντάκτης του κειμένου φαίνεται πως έχει … καλλιτεχνικές ανησυχίες – φυλλομετρά τα παλιά ημερολόγια με τα στιχάκια στο οπισθόφυλλο.

Σε δουλειά να βρισκόμαστε

Εν τω μεταξύ υπάρχει μία … υπόκωφη συζήτηση – εντός εκτός και πέριξ της Νέας Δημοκρατίας – πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος κι αν είναι δυνατή η «αλλαγή εν πλω» του κ. Μητσοτάκη. Ο ίδιος θέλει να πάει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη θεσμική ημερομηνία – η ταχύτητα με την οποία καταρρέουν τα ποσοστά του κόμματος, θα του το επιτρέψει; Αν δεν είχε συνέπειες η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα την είχε κάνει … χθες! Τώρα όμως;

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
