newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Confidential

Eμπιστευτικά
 18 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους στην κυβέρνηση στο θέμα των αγροτών. Απ' τη μια αδειάζουν τις τσέπες των αγροτών και απ' την άλλη απαιτούν να σπάσουν τα μπλόκα. Η επιμονή του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πρέπει να έχει τεράστιο θράσος αυτή η κυβέρνηση για να δουλεύει έτσι τους αγρότες την ώρα που βρίσκονται στα μπλόκα. Τη μεγαλύτερη ευθύνη βέβαια την έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος.

Οι ευθύνες

Δηλαδή δεν μπορεί απ’ τη μια να μας λες ότι θα πληρωθούν οι αγρότες, κατά συνέπεια δεν έχουν λόγους να βρίσκονται στα μπλόκα απ’ τη στιγμή που θα πάρουν ζεστό χρήμα και απ’ την άλλη να έρχεται ο ΕΛΓΑ και να αποσύρει χρήματα με το έτσι θέλω από τους λογαριασμούς τους. Αντιλαμβάνεστε τί έγινε; Ο ΕΛΓΑ πήρε τις κρατήσεις των αγροτών πριν τους βάλει τα ποσά αποζημιώσεων. Μιλάμε πως οι άνθρωποι που το εμπνεύστηκαν γι’ αυτό είναι τουλάχιστον αστείοι. Και ποιοι είναι αυτοί σύμφωνα με το υπουργείο; Μα ο τεχνικός σύμβουλος, ήτοι η εταιρεία Neuropublic, συμφερόντων της οικογένειας Γαργαλάκου, αυτοί έκαναν το «τεχνικό» λάθος.

Χάος

Ποια ήταν η κατάληξη; Οι αγρότες να μένουν ταπί – αλλά ουδόλως ψύχραιμοι… – το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης με επικεφαλής τον κ. Κώστα Τσιάρα, να είναι με τα … υπογλώσσια! Αντε μετά να πείσουν τους αγρότες ότι δεν είναι … ελέφαντες! Αυτό βέβαια που επικράτησε χθες το πρωί στην κεφαλή της κυβέρνησης δεν περιγράφεται – όλοι οι … άγιοι ήταν επί γης! Απειλούσαν θεούς και δαίμονες. Κι υπήρχε και διακύμανση του κλίματος, μεταξύ πανικού και … απόγνωσης! Το επιτελικό κράτος στα καλύτερα του…. Και φυσικά τα … μαρσαρίσματα των τρακτέρ να ακούγονται ως την Ηρώδου του Αττικού.

Πιέζουν, πιέζουν, πιέζουν…

Και μέσα σε όλο αυτό το χάος ο κ. Μητσοτάκης ήταν … αισιόδοξος. Ελεγε πως η Παρασκευή θα είναι μία καλή μέρα. Στους Βορειοελλαδίτες αγρότες – και ιδιαίτερα στους αγροτοσυνδικαλιστές – έχουν ασκηθεί το τελευταίο διάστημα απίστευτες πιέσεις από τον κομματικό μηχανισμό, τους τοπικούς βουλευτές και διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να αρχίσουν να δείχνουν πιο διαλλακτικοί, μπας και σπάσει το μέτωπο. Απ’ την άλλη βέβαια και μετά από τέτοιο φιάσκο ο πρωθυπουργός είχε το θράσος να αποδίδει ευθύνες στους αγρότες και να υποστηρίζει πως δεν μπορεί να «παγώσει» η Οικονομία με τις κινητοποιήσεις τους. Τη μέρα ακριβώς που αποδείχθηκε ότι το επιτελικό κράτος κοροϊδεύει χιλιάδες αγρότες μες στα μούτρα τους!

Κρίσιμη μέρα

Επ αφορμή των συναντήσεων των αγροτών θα σας υπενθυμίσω ότι ενώ στην Κεντρική Ελλάδα τα μπλόκα επηρεάζονται από το ΚΚΕ – συμμετέχουν όμως και πολλοί δεξιοί αγρότες και κτηνοτρόφοι – στην Βόρειο Ελλάδα η σύνθεση και η επιρροή είναι αντίστροφη. Εκεί τον πρώτο λόγο τον έχουν οι δεξιοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι δυνάμεις του ΚΚΕ είναι πολύ περιορισμένες. Σήμερα, λοιπόν, είναι μία κρίσιμη μέρα και θα δοκιμαστεί η συνοχή των αγροτικών μπλόκων. Και θα φανεί αν θα υπάρξει κλιμάκωση ή εκτόνωση.

Οι «χαμουτζήδες» κι οι μακεδόνες

Εξάλλου, στην εκτόνωση αποσκοπούσε κι η σημερινή πληρωμή – που την «έφαγε» ο ΕΛΓΑ. Να έχουν, δηλαδή, οι δεξιοί αγροτοσυνδικαλιστές κάτι στα χέρια τους για να μπορέσουν να φανούν πιο διαλλακτικοί. Ως εκ τούτου στη σύσκεψη που πρόκειται να γίνει σήμερα θα αποφασιστεί το τι μέλλει γενέσθαι. Πάντως καλού κακού στη σύσκεψη που έγινε στη Νίκαια της Λάρισας, αποφασίστηκε η συνέχιση και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κι αυτό επειδή οι «χαμουτζήδες» το φοβούνται το κακό! Μ΄ αυτή τη θέση πηγαίνει η «Νίκαια» στις Σέρρες. Και τα καρδιοχτύπια του Μαξίμου έχουν … «ξεκουφάνει» όλη τη γειτονιά – και δεν είναι και όποια κι όποια γειτονιά…

Επιμονή

Πάμε λίγο στη Βουλή και στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου χθες κατέθεσαν δύο στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Ειδικά ο δεύτερος είχε πολύ πλάκα, όταν επανειλημμένα προσπαθούσε να πείσει άπαντες ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν γνωρίζει τον Ξυλούρη ή Φραπέ. «Σας το έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης;», τον ρώτησε κάποιος απ’ τους βουλευτές της εξεταστικής. «Επιμένω δεν τον γνωρίζει, επιμένω», χτυπιόταν ο κ. Μυλωνάκης, άγνωστο για ποιο λόγο με τέτοια θέρμη…

Περί βελόνας

Θυμάστε που ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση του με τους βουλευτές στο εντευκτήριο της Βουλής τους είχε πει ότι «ευτυχώς η δική μας βελόνα μένει ακούνητη» – εννοώντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερότητα; Τι ήταν να το πει. Η τελευταία δημοσκόπηση της MRB ήταν κόλαφος – όπως και οι προηγούμενες το τελευταίο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχασε κι άλλο – 1,1 μονάδες – και έχει «προσγειωθεί» στο 22,6%. Τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του….

Τον υπονομεύουν…

Στο ΠΑΣΟΚ πάλι έχουν άλλα ζόρια. Είδαμε ότι ξαφνικά – εντάξει όχι και τόσο ξαφνικά – η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου έθεσε και θέμα προέδρου, εφόσον το κόμμα δεν πάει καλά στις εκλογές – σου λέει γιατί οι άλλοι να το λένε, μπορώ κι εγώ. Και φυσικά για μία ακόμη φορά στη Χαριλάου Τρικούπη έγιναν … «πύραυλοι»! Ετσι συμβαίνει συνήθως η φτώχεια φέρνει γκρίνια…. Οι άνθρωποι πέριξ του Ανδρουλάκη πάντως τονίζουν δοθείσης ευκαιρίας ότι «δεν τον αφήνουν ν΄ αγιάσει» – τον υπονομεύουν συνεχώς! Ξέρετε οι διάφοροι διεκδικητές της ηγεσίας του κόμματος….

Τυχερός ο κ. Κασσελάκης;

Εν τω μεταξύ θα είδατε το χθεσινό περιστατικό με τον – πρώην πλέον – ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκο Παππά. Εγώ να σας ενημερώσω ότι από καιρό ο κ. Παππάς δεν … νιώθει και τόσο καλά στην ομάδα της Αριστεράς. Οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον κ. Στέφανο Κασσελάκη διατηρούνταν σε καλό επίπεδο και περίπου ήταν με «το ένα πόδι έξω». Λέτε μετά από λίγους μήνες το Κίνημα Δημοκρατίας να αποκτήσει και εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

World
ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί
in Confidential 12.12.25

Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Ο ορισμός της παρακμής χθες στην εξεταστική με την υποτίθεται μαρτυρία του Φραπέ και με τεράστια ευθύνη του γαλάζιου προεδρείου. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι θεσμοί ευτελίζονται με ευθύνη της ΝΔ. Τα μπλόκα των αγροτών μένουν σταθερά θυμίζοντας την αποτυχία της κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους
in Confidential 11.12.25

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών
in Confidential 09.12.25

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά
in Confidential 08.12.25

Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Τα μπλόκα των αγροτών και οι απειλές για γιορτές στις εθνικές οδούς. Γιατί ο αγροτικός κόσμος δεν πρέπει να βάλει απέναντί του την υπόλοιπη κοινωνία. Τα επίδικά για κεντροαριστερά και αριστερά και το νέο δόγμα Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Στου ΟΠΕΚΕΠΕ την Εξεταστική μαζευτήκανε πολλοί γαλάζιοι αγρότες τυχεροί, οι υπόλοιποι οι ατυχείς δίνουν στα μπλόκα αγώνα επιβίωσης και ζωής.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς
in Confidential 04.12.25

Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση ενός νέου κινήματος που θα κληθεί να βρεθεί απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια
in Confidential 27.11.25

Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Το σόου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέναντι σ' εκείνο της Ζωής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα εργασιακά και ο απλός κόσμος απορεί. Οι περιδινήσεις συνεχίζονται από την «Ιθάκη» του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης
in Confidential 26.11.25

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, την ώρα που η Ινδία διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι για το «μπάζωμα»
Ελλάδα 18.12.25

Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι για το «μπάζωμα»

Ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Κατηγορίες για διαφθορά 18.12.25

Ένταση στην αλβανική Βουλή - Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία

Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο