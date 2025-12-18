Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πρέπει να έχει τεράστιο θράσος αυτή η κυβέρνηση για να δουλεύει έτσι τους αγρότες την ώρα που βρίσκονται στα μπλόκα. Τη μεγαλύτερη ευθύνη βέβαια την έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος.

Οι ευθύνες

Δηλαδή δεν μπορεί απ’ τη μια να μας λες ότι θα πληρωθούν οι αγρότες, κατά συνέπεια δεν έχουν λόγους να βρίσκονται στα μπλόκα απ’ τη στιγμή που θα πάρουν ζεστό χρήμα και απ’ την άλλη να έρχεται ο ΕΛΓΑ και να αποσύρει χρήματα με το έτσι θέλω από τους λογαριασμούς τους. Αντιλαμβάνεστε τί έγινε; Ο ΕΛΓΑ πήρε τις κρατήσεις των αγροτών πριν τους βάλει τα ποσά αποζημιώσεων. Μιλάμε πως οι άνθρωποι που το εμπνεύστηκαν γι’ αυτό είναι τουλάχιστον αστείοι. Και ποιοι είναι αυτοί σύμφωνα με το υπουργείο; Μα ο τεχνικός σύμβουλος, ήτοι η εταιρεία Neuropublic, συμφερόντων της οικογένειας Γαργαλάκου, αυτοί έκαναν το «τεχνικό» λάθος.

Χάος

Ποια ήταν η κατάληξη; Οι αγρότες να μένουν ταπί – αλλά ουδόλως ψύχραιμοι… – το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης με επικεφαλής τον κ. Κώστα Τσιάρα, να είναι με τα … υπογλώσσια! Αντε μετά να πείσουν τους αγρότες ότι δεν είναι … ελέφαντες! Αυτό βέβαια που επικράτησε χθες το πρωί στην κεφαλή της κυβέρνησης δεν περιγράφεται – όλοι οι … άγιοι ήταν επί γης! Απειλούσαν θεούς και δαίμονες. Κι υπήρχε και διακύμανση του κλίματος, μεταξύ πανικού και … απόγνωσης! Το επιτελικό κράτος στα καλύτερα του…. Και φυσικά τα … μαρσαρίσματα των τρακτέρ να ακούγονται ως την Ηρώδου του Αττικού.

Πιέζουν, πιέζουν, πιέζουν…

Και μέσα σε όλο αυτό το χάος ο κ. Μητσοτάκης ήταν … αισιόδοξος. Ελεγε πως η Παρασκευή θα είναι μία καλή μέρα. Στους Βορειοελλαδίτες αγρότες – και ιδιαίτερα στους αγροτοσυνδικαλιστές – έχουν ασκηθεί το τελευταίο διάστημα απίστευτες πιέσεις από τον κομματικό μηχανισμό, τους τοπικούς βουλευτές και διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να αρχίσουν να δείχνουν πιο διαλλακτικοί, μπας και σπάσει το μέτωπο. Απ’ την άλλη βέβαια και μετά από τέτοιο φιάσκο ο πρωθυπουργός είχε το θράσος να αποδίδει ευθύνες στους αγρότες και να υποστηρίζει πως δεν μπορεί να «παγώσει» η Οικονομία με τις κινητοποιήσεις τους. Τη μέρα ακριβώς που αποδείχθηκε ότι το επιτελικό κράτος κοροϊδεύει χιλιάδες αγρότες μες στα μούτρα τους!

Κρίσιμη μέρα

Επ αφορμή των συναντήσεων των αγροτών θα σας υπενθυμίσω ότι ενώ στην Κεντρική Ελλάδα τα μπλόκα επηρεάζονται από το ΚΚΕ – συμμετέχουν όμως και πολλοί δεξιοί αγρότες και κτηνοτρόφοι – στην Βόρειο Ελλάδα η σύνθεση και η επιρροή είναι αντίστροφη. Εκεί τον πρώτο λόγο τον έχουν οι δεξιοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι δυνάμεις του ΚΚΕ είναι πολύ περιορισμένες. Σήμερα, λοιπόν, είναι μία κρίσιμη μέρα και θα δοκιμαστεί η συνοχή των αγροτικών μπλόκων. Και θα φανεί αν θα υπάρξει κλιμάκωση ή εκτόνωση.

Οι «χαμουτζήδες» κι οι μακεδόνες

Εξάλλου, στην εκτόνωση αποσκοπούσε κι η σημερινή πληρωμή – που την «έφαγε» ο ΕΛΓΑ. Να έχουν, δηλαδή, οι δεξιοί αγροτοσυνδικαλιστές κάτι στα χέρια τους για να μπορέσουν να φανούν πιο διαλλακτικοί. Ως εκ τούτου στη σύσκεψη που πρόκειται να γίνει σήμερα θα αποφασιστεί το τι μέλλει γενέσθαι. Πάντως καλού κακού στη σύσκεψη που έγινε στη Νίκαια της Λάρισας, αποφασίστηκε η συνέχιση και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κι αυτό επειδή οι «χαμουτζήδες» το φοβούνται το κακό! Μ΄ αυτή τη θέση πηγαίνει η «Νίκαια» στις Σέρρες. Και τα καρδιοχτύπια του Μαξίμου έχουν … «ξεκουφάνει» όλη τη γειτονιά – και δεν είναι και όποια κι όποια γειτονιά…

Επιμονή

Πάμε λίγο στη Βουλή και στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου χθες κατέθεσαν δύο στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Ειδικά ο δεύτερος είχε πολύ πλάκα, όταν επανειλημμένα προσπαθούσε να πείσει άπαντες ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν γνωρίζει τον Ξυλούρη ή Φραπέ. «Σας το έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης;», τον ρώτησε κάποιος απ’ τους βουλευτές της εξεταστικής. «Επιμένω δεν τον γνωρίζει, επιμένω», χτυπιόταν ο κ. Μυλωνάκης, άγνωστο για ποιο λόγο με τέτοια θέρμη…

Περί βελόνας

Θυμάστε που ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση του με τους βουλευτές στο εντευκτήριο της Βουλής τους είχε πει ότι «ευτυχώς η δική μας βελόνα μένει ακούνητη» – εννοώντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερότητα; Τι ήταν να το πει. Η τελευταία δημοσκόπηση της MRB ήταν κόλαφος – όπως και οι προηγούμενες το τελευταίο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχασε κι άλλο – 1,1 μονάδες – και έχει «προσγειωθεί» στο 22,6%. Τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του….

Τον υπονομεύουν…

Στο ΠΑΣΟΚ πάλι έχουν άλλα ζόρια. Είδαμε ότι ξαφνικά – εντάξει όχι και τόσο ξαφνικά – η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου έθεσε και θέμα προέδρου, εφόσον το κόμμα δεν πάει καλά στις εκλογές – σου λέει γιατί οι άλλοι να το λένε, μπορώ κι εγώ. Και φυσικά για μία ακόμη φορά στη Χαριλάου Τρικούπη έγιναν … «πύραυλοι»! Ετσι συμβαίνει συνήθως η φτώχεια φέρνει γκρίνια…. Οι άνθρωποι πέριξ του Ανδρουλάκη πάντως τονίζουν δοθείσης ευκαιρίας ότι «δεν τον αφήνουν ν΄ αγιάσει» – τον υπονομεύουν συνεχώς! Ξέρετε οι διάφοροι διεκδικητές της ηγεσίας του κόμματος….

Τυχερός ο κ. Κασσελάκης;

Εν τω μεταξύ θα είδατε το χθεσινό περιστατικό με τον – πρώην πλέον – ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκο Παππά. Εγώ να σας ενημερώσω ότι από καιρό ο κ. Παππάς δεν … νιώθει και τόσο καλά στην ομάδα της Αριστεράς. Οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον κ. Στέφανο Κασσελάκη διατηρούνταν σε καλό επίπεδο και περίπου ήταν με «το ένα πόδι έξω». Λέτε μετά από λίγους μήνες το Κίνημα Δημοκρατίας να αποκτήσει και εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή;