Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, προϋπολογισμός ήτανε και πάει, ο τελευταίος λέει, με λεφτά απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα, υποθέτει κανείς πως τα ζόρια ξεκινούν από του χρόνου, αλλά εδώ ισχύει το γνωστό, έως του χρόνου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Πάντως, ακούστηκαν τα τέλια απ’ την Πάτρα, εκεί που ο Τσίπρας παρουσίαζε την «Ιθάκη». Μόνο το όνομα του νέου φορέα που θα ηγηθεί δεν είπε ακόμα…

Τα «κόλπα»

Θέλω να επισημάνω δύο «κόλπα» – καλά σ΄ αυτά είναι «μανούλες» εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στα σοβαρά έχουν το πρόβλημα… – που έκανε στην καταληκτική του ομιλία χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος στη Βουλή. Το αντιλαμβάνεται κι ο ίδιος – επ΄ αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία – ότι το αγροτικό κίνημα στις διαστάσεις που έχει πάρει δεν μπορεί να το σηκώσει στους ώμους του. Όμως η Νέα Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος είναι στην κυβέρνηση κι ως εκ τούτου η ίδια πρέπει να διαμορφώσει πολιτική.

Ολοι μαζί!

Τι έκανε λοιπόν χθες ο κ. Μητσοτάκης; Κάλεσε την αντιπολίτευση να διαμορφώσουν μία διακομματική επιτροπή, η οποία θα μελετήσει το αγροτικό πρόβλημα και θα προτείνει λύσεις. Στα αυτιά του κεντρώου ακροατηρίου – γιατί εκεί αποβλέπει ο πρωθυπουργός – η πρόταση αυτή μοιάζει με ευχάριστη και λυτρωτική μουσική! Όμως η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση τα τελευταία 6,5 χρόνια και επί του συγκεκριμένου θέματος απλώς … «πετούσε χαρταετό»! Χωρίς να υπολογίσω το σύστημα με τις «γαλάζιες ακρίδες» που είχε η εγκατασταθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – για τον οποίο χρειάστηκαν δύο δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Διάχυση ευθυνών

Και αίφνης ανακάλυψαν ότι υπάρχει πρόβλημα όταν 8.000 τρακτέρ εγκαταστάθηκαν στις εθνικές οδούς – λίγο πριν τους είχαν πιάσει με … την γίδα στην πλάτη! Αρα εκτός από τα … μάτια των κεντρώων που αποβλέπει η παραπάνω πρόταση; Είναι απλό, στη διάχυση ευθυνών – όπως ακριβώς επιδιώκει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και νωρίτερα στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών. Λέτε να «τσιμπήσουν» τα κόμματα της αντιπολίτευσης; Προσωπικά δεν το νομίζω…. Όπως δε νομίζω να τσιμπήσουν και οι αγρότες στα όποια κελεύσματα του Μαξίμου. Και αυτό φαίνεται έντονα πλέον, ακόμα και σε κυβερνητικούς βουλευτές της περιφέρειας που δηλώνουν αδύναμοι να συγκρατήσουν την οργή των αγροτών και κτηνοτρόφων, πολλοί εκ των οποίων εν τω μεταξύ, είναι δικοί τους ψηφοφόροι.

Το παιχνίδι με τον κ. Φάμελλο

Το δεύτερο «κόλπο» του πρωθυπουργού έχει να κάνει με τον ξαφνικό … «έρωτα» που τον έπιασε με τον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλο. Είναι γνωστό ότι στη κεντροαριστερά επικρατεί μεγάλη ρευστότητα, αντιπαραθέσεις και φυσικά αβεβαιότητα σε πολλούς και πολλές, με την ολική επαναφορά του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο. Και φυσικά ένας από αυτούς που είναι σε δύσκολη θέση είναι ο κ. Φάμελλος – αντιμετωπίζει πολιτικά υπαρξιακό πρόβλημα.

Αντίπαλος

Τι έκανε, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης; «Τοποθέτησε» ως αντίπαλο του τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας του επί της ουσίας πόντους στο παιχνίδι της κεντροαριστεράς και επιχειρώντας να ενισχύσει τα «αναχώματα» στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα. Μάλιστα ο πρωθυπουργός αμφισβήτησε ακόμη και το «ηθικό πλεονέκτημα» της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του επιχειρηματία κ. Χρήστου Καλογρίτσα – το άλλο με τον Τοτό το ξέρει;

Τα έβαλε και με τους πρώην

Εν τω μεταξύ βρήκε την ευκαιρία και απάντησε σε όλους τους πρώην – τρεις πρωθυπουργούς, του κκ Αλέξη Τσίπρα, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά και σε έναν αντιπρόεδρο κυβέρνησης, τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι αλήθεια πως τον είχαν ζορίσει πολύ το τελευταίο διάστημα. Ανέφερε συγκεκριμένα πως ««βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά»! Την «ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος» ως προς τους χαρακτηρισμούς….

Καταψήφισε ο κ. Φάμελλος…

Α, και μιας και αναφέρθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας επισημάνω την απόφαση του κόμματος να καταψηφίσουν τις στρατιωτικές δαπάνες. Λίγους μήνες νωρίτερα τις είχαν υπερψηφίσει τις επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες –την πρόταση που είχε φέρει στη Βουλή ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας. Ολο αυτό το «πίσω – μπρος» έχει τη σημασία του. Εξηγούμαι: Στα αλλεπάλληλα «φλερτ» των τελευταίων μηνών μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς – τα οποία δεν καρποφόρησαν φυσικά – ένα από τα «αγκάθια» ήταν το θέμα των στρατιωτικών δαπανών. Η Νέα Αριστερά καταψήφιζε και ο ΣΥΡΙΖΑ – από κάποια στιγμή και μετά – υπερψήφιζε.

… Για να τα βρουν με τον κ. Χαρίτση

Είναι προφανές ότι η χθεσινή στάση του κ. Φάμελλου φέρνει πιο κοντά τους δύο σχηματισμούς. Πόσο πιο κοντά θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Όμως το σχέδιο το οποίο στεντορεία τη φωνή διαλαλούν το τελευταίο διάστημα ο κ. Φάμελλος μαζί με τον κ. Αλέξη Χαρίτση, είναι η συγκρότηση ενός μετώπου – μικρού εκ των πραγμάτων – μεταξύ των δύο κομμάτων. Δεν αποκλείεται να υπάρξει κατ΄ αρχήν συμφωνία. Το θέμα είναι αν θα υπάρξουν και πόσες θα είναι οι αντιδράσεις εντός των δύο κομμάτων – και κυρίως από την Κουμουνδούρου. Πάντως στην προκειμένη περίπτωση και τα δύο κόμματα έχουν αποκτήσει ένα πλεονέκτημα. Πρόκειται για το περιστατικό με τα θεωρεία του θεάτρου Παλλάς – γεγονός που απέτρεψε τις φυγόκεντρες τάσεις, τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στην Πατησίων….

Ο δύσκολος δρόμος της κυρίας Καρυστιανού

Τώρα βέβαια είναι αναμενόμενο ότι η συγκρότηση ενός νέου κόμματος από την κυρία Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι ανέφελη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρόκειται για περίπατο. Αντιθέτως θα είναι πλήθος τα εμπόδια – για διάφορους προφανείς λόγους. Χθες εκδηλώθηκαν αντιδράσεις από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων, με την οποία της τέθηκε ευθέως το θέμα: αν θέλει να δημιουργήσει και να ηγηθεί κόμματος, θα πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου. Κι αυτή εν συνεχεία έκανε ένα βήμα πίσω. Κι απ΄ ότι φαίνεται υπάρχει και διάσταση με τους άλλους συγγενείς.

Στην Πάτρα η «Ιθάκη», το νέο κόμμα πότε;

Και όλες αυτές τις εξελίξεις τις βλέπει ο Αλέξης και προχωρά σταθερά προς τη δημιουργία του νέου φορέα. Χθες, στην Πάτρα, κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» του το είπε τόσο ξεκάθαρα που δε νομίζω να υπάρχει αμφιβολία πλέον. Το μόνο που απομένει είναι ο χρόνος που θα ανακοινωθεί το νέο εγχείρημα και οι όποιες λεπτομέρειες γύρω απ’ αυτό. Ήταν πάντως πολύ σαφής ο πρώην πρωθυπουργός, «δεν έχουμε το δικαίωμα να μην το προσπαθήσουμε, αλλά δεν έχουμε και την πολυτέλεια να αποτύχουμε…». Δηλαδή, πόσο πιο νιανιά να το κάνει;