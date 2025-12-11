Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή είναι πλέον κατανοητό σε όλους μας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε απόγνωση και ως γνωστό το πολύ γαρ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ένα περίεργο πράγμα με τον Κυριάκο θέλει να υποφέρει ο κόσμος σιωπηλά και να διεκδικεί από μέσα του. Η στάση απέναντι στους αγρότες αλλάζει ανά μέρα. Κάποιους δε δεν τους ειδοποιούν ότι «σήμερα θα είμαστε καλοί και υπέρ του διαλόγου…» και μένουν στο προηγούμενο επεισόδιο της άγριας καταστολής και των απειλών με αυτόφωρο. Μπάχαλο.

Ηρθεν η ώρα του…

Σε κάποιο από τα αγροτικά μπλόκα πήρε το μάτι μου ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο! Αυτό είναι κάτι σαν εφιάλτης εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, που ορισμένοι πλέον που καταλαβαίνουν κάτι περισσότερο βρίσκονται στα όρια του πανικού! Ηταν θέμα χρόνου να συμβεί. Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει το «κοκαλάκι της νυχτερίδας» και νομίζω πως δεν διαθέτει ούτε το … «χέρι της Φατιμά» – είναι για το κακό μάτι! Είναι ίσως ο μοναδικός πρωθυπουργός που μέχρι τώρα δεν αντιμετώπισε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις – το γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα – εξαιρουμένων του κινήματος των Τεμπών. Ε, λοιπόν, τώρα ήρθε η σειρά του….

Η απορία του κ. Βορίδη

Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές στην μεταπολιτευτική ιστορία. Ολη η Ελλάδα είναι γεμάτη με αγροτικά μπλόκα. Κι ως εκ τούτου ευλόγως ο πρώην υπουργός κ. Μάκης Βορίδης ρώτησε χθες στην σύσκεψη της Πειραιώς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα «υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης; Γιατί δεν την βλέπω». Και σωστά δεν την βλέπει γιατί δεν υπάρχει! Σας ενημέρωσα και χθες πως εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν «χάσει τη μπάλα». Και μετά από τόσες μέρες που το θέμα το χειρίζονταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης μαζί με τον κ. Τσιάρα, χθες ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε να το παίρνει πάνω του.

Μπας και τσιμπήσει καμία μονάδα…

Προσέξτε, το πήρε επάνω του διότι έχει … «βγάλει φραγκάκια» για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και θέλει να τους τα δώσει ο ίδιος – όπως η θεία από το Σικάγο… – για να αποσπάσει και θετική δημοσιότητα. Και με τη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες στο Μαξίμου και μάλιστα εκτάκτως, ήθελε να στείλει το μήνυμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι «παιδιά μιλάτε μαζί μου τώρα». Βέβαια είχε βάλει από νωρίς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη να καλέσει τους αγρότες να συγκροτήσουν μία επιτροπή για να συζητήσουν τα θέματα τους με τον πρωθυπουργό.

Επιτέλους ο κ. Γιώργος Φλωρίδης

Λίγο αργότερα – κι είναι αλήθεια ότι μου είχε λείψει ο … μελιστάλαχτος λόγος του – ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλεσε αυτούς που συγκρούστηκαν με την αστυνομία ως … «γκάγκστερς»! Πως λέει το τραγούδι «ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά»; Ε, αυτό ακριβώς! Αν ξέρεις από πολιτική τακτική αυτό δεν … κρύβεται! Ετσι δεν είναι; Όμως οι χειρότεροι φόβοι που είχαν διάφοροι νουνεχείς κυβερνητικοί παράγοντες εδώ και πολλούς μήνες φαίνεται πως βγαίνουν αληθινοί. Δηλαδή οι κυβερνητικοί παράγοντες – μηδέ του πρωθυπουργού εξαιρουμένου – μιλάνε και η κοινωνία δεν τους … ακούει! Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μία κυβέρνηση….

Πήραν σειρά κι άλλοι…

Αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο! Η κοινή δήλωση των έξι βουλευτών που διαμαρτυρήθηκαν για τους αγρότες που κόπηκαν από την επιδότηση του λεγόμενου Μέτρου 23, δεν ήταν τίποτα από όσα πέρασε χθες το μεσημέρι ο κ. Τσιάρας στην Πειραιώς από του 55 βουλευτές που συμμετείχαν στην σύσκεψη που είχε καλέσει. Τον σταύρωσαν σα τον Χριστό!

Μπρος γκρεμός…

Και καμιά δεκαπενταριά απ΄ αυτούς λίγο έλειψε να τα κάνουν «γης μαδιάμ». Οι φωνές ακούγονταν σ΄ όλο το κτίριο! Λογικό. Διότι όλοι αυτοί γνωρίζουν πως η πιο πιθανή εκδοχή των πραγμάτων είναι να διανύουν την τελευταία κοινοβουλευτικής τους θητεία! Ο πανικός τους μάλιστα είναι ότι αυτοί που βρίσκονται στους δρόμους είναι οι ψηφοφόροι τους! Πχ η κυρία Ζέττα Μακρή είπε ότι «τρώμε πολύ ξύλο, όλοι οι δικοί μας είναι μέσα» κι έχει δίκιο διότι από το μπλόκο των Μικροθηβών οι περισσότεροι είναι ψηφοφόροι της κυρίας Μακρή! Αντιστοίχως και οι υπόλοιποι. Εκτός κι αν την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια λίγο πριν από τις επόμενες εκλογές για τον κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά….

Κι ο προϋπολογισμός;

Πως όμως είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κατασκηνώσει στους δρόμους σχεδόν όλης της επικράτειας, να αποσυρθούν; Ελα μου ντε, πως είναι δυνατόν; Μ΄ αυτή την «άσκηση» ασχολούνται στην κυβέρνηση. Διότι υπάρχουν οι εξής κίνδυνοι: πρώτον, το βήμα της Βουλής στη διάρκεια του της συζήτησης του προϋπολογισμού να γίνει «περατζάδα» διαμαρτυρίας των … κυβερνητικών βουλευτών, δεύτερον, αν παραμείνουν – όπως απειλούν – μέχρι τα Χριστούγεννα, που είναι «τετραημεράκι», πως θα βγουν οι αθηναίοι να πάνε στα χωριά τους; Ενδεχομένως να έχουμε θεματάκια «κοινωνικού αυτοματισμού».

Η δικογραφία;

Υπάρχει όμως, παιδιά, και κάτι άλλο, που μπορεί να το δει κανείς είτε ως «κερασάκι στην τούρτα – αυτή είναι η καλή εκδοχή – είτε ως πυροκροτητή! Σκεφτείτε να έρθει η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τους αγρότες στους δρόμους; Ούτε στον χειρότερο εχθρό μου….

Τα σπαθιά στα θηκάρια…

Εν τω μεταξύ τα πράγματα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – με την συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής – κύλησαν ομαλά! Οι βουλευτές που ανήκουν στην επιρροή του κ. Αλέξη Τσίπρα – ή έτσι νομίζουν, τι να σα πως… – αποφάσισαν να μην «κοντράρουν». Αλλά και ο κ. Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του δεν έβαλε … ακανθώδη ζητήματα – τα απέφυγε! Επίσης από την πλευρά της Νέας Αριστεράς υπάρχει μία ενδιαφέρουσα … λεπτομέρεια. Τα αγροτικά μπλόκα της Μαγνησίας τα επισκέφτηκαν μαζί – δεν ξέρω αν ήταν και «χεράκι – χεράκι»… – ο γραμματέας του κόμματος κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης και από την μειοψηφία ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος!