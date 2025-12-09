newspaper
«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Confidential

Eμπιστευτικά
 09 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το λέω και αμαρτία ουκ έχω. Η κυβέρνηση έχει απασφαλίσει και ο κίνδυνος να έχουμε χειρότερα και να κάνουμε μαύρες γιορτές είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Ο λόγος για τους αγρότες βέβαια και τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες φαίνεται πως θα κλιμακωθούν και αυτό επειδή η κυβέρνηση νομίζει ότι ζει ακόμα στην εποχή του 41%.

Από τους πατριώτες του θα το’ βρει

Τα όσα έγιναν στην Κρήτη χθες είναι φοβάμαι μια πρόγευση των όσων θα βιώσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Κι επειδή η Κρήτη δεν είναι Σύνταγμα όπου έχουμε πολλές φορές δει τα ΜΑΤ να χτυπάνε χωρίς αιτία και αφορμή τον κόσμο και να ρίχνουν χημικά, τα πράγματα πήγαν κάπως αλλιώς τόσο στο Ηράκλειο, όσο και στα Χανιά. Έχω την αίσθηση ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα το βρει απ’ τους δικούς του, τους πατριώτες του. Εκτός κι αν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, ικανοποιώντας τα αιτήματα των αγροτών. Αλλά δε νομίζω πως θα το κάνει.

Ψυχωμένοι

Στα παλιά χρόνια το πρώτο πράγμα που μάθαινε κανείς επίδοξος δημοσιογράφος ήταν πως «δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει έναν άνθρωπο – είδηση είναι αν ένας άνθρωπος δαγκώσει έναν σκύλο». Την σύγχρονη εννοιολογική προσέγγιση της «είδησης» πάντως την έδωσαν χθες οι Κρήτες κτηνοτρόφοι: δεν είναι είδηση αν τα ΜΑΤ χτυπήσουν διαδηλωτές – είδηση είναι αν οι διαδηλωτές κυνηγήσουν και χτυπήσουν τα ΜΑΤ! Συνέβη χθες στα Χανιά και στο Ηράκλειο, παρά το γεγονός ότι και στις δύο πόλεις ήταν μόλις λίγες εκατοντάδες – ναι, αλλά ήταν ψυχωμένοι.

Η κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης

Αντιθέτως, όπως έγινε γνωστό από διαρροή του Μαξίμου, η κυβέρνηση σκοπεύει να πάει τους συλληφθέντες της Κρήτης ως κατηγορούμενους για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ πραγματικά το πράγμα ξεφεύγει της λογικής. Νόμιζα, αγαπημένοι μου, πως τις κατηγορίες τις αποδίδει η Δικαιοσύνη στους πολίτες και όχι η εκάστοτε κυβέρνηση και μάλιστα με διαρροές… Είναι προφανές πως το Μαξίμου είναι πανικόβλητο απέναντι στις εξελίξεις και επειδή κατά κύριο λόγο δεν έχει κανένα τρόπο να έρθει σε διάλογο με τους αγρότες. Ποιός θα τον κάνει; Ο υπουργός Τσιάρας ή οι ανύπαρκτοι υφυπουργοί της Θεσσαλίας που δεν τολμάνε ούτε στις περιφέρειές τους να πάνε;

Διάλογος (;) με κλούβες

Και μιας και θυμήθηκα για τον υπουργό Τσιάρα, μάλλον δεν τον σηκώνει το κλίμα στην πατρίδα του την Καρδίτσα. Χθες, εκατοντάδες αγρότες απέκλεισαν το γραφείο του στην πόλη με τρακτέρ. Τι έλεγαν οι αγρότες που αρχικά πήγαν να συζητήσουνε με τον υπουργό; Πως διάλογος με τα ΜΑΤ και τις κλούβες δεν γίνεται. Κάπως έτσι άρχισε το πανηγύρι και οι αγρότες απέκλεισαν το γραφείο του υπουργού. Ο τελευταίος έσπευσε να δηλώσει πως δεν φώναξε την αστυνομία μπας και γλιτώσει το μαύρισμα που έρχεται στις κάλπες, όταν και αν…

Περί ενισχύσεων

Ο οποίος κ. Τσιάρας χθες βράδυ στο Action πούλησε και λίγο τρέλα. Από τη μια έλεγε πόσο δίκιο έχουν οι αγρότες για τα αιτήματα που έχουν και την αγανάκτησή τους και από την άλλη έλεγε πως δεν γίνεται διάλογος με τη βία. Δεν είπε αν αναφέρεται στην κρατική βία βέβαια. Είπε όμως άλλα. Για παράδειγμα πως δεν δόθηκαν οι ενισχύσεις από Ιούνιο έως Οκτώβριο επειδή η Ευρώπη είχε ανάψει κόκκινο στις ελληνικές αρχές για το σχέδιό της αναφορικά με τους ελέγχους. Αυτό που δεν είπε ο κ. Τσιάρας είναι ποιος έφταιξε και επήλθαν οι καθυστερήσεις. Ο Χατζηπετρής ή η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Για να μην τρελαθούμε εντελώς δηλαδή…

Συμβαίνει στας Ευρώπας

Γίνεται λοιπόν ο κακός χαμός και την ίδια ώρα βλέπεις τον πρωθυπουργό Κυριάκο να σου λέει γενικά και αόριστα πως οι διαμαρτυρίες των αγροτών συμβαίνουν κι αλλού στην Ευρώπη. Και συνέχισε με κάτι νουθεσίες περί ορθής διαχείρισης των πόρων και δη των κοινοτικών για να μην έχουμε πρόστιμα! Ζούμε δηλαδή το θέατρο του παραλόγου. Την ώρα που τρέχει η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο που όλη η Ελλάδα έχει μάθει τους Φραπέδες τους Χασάπηδες και την αγρότισσα και τον αγρότη με τη Φεράρι και κυρίως την ώρα που οι επισυνδέσεις της εισαγγελίας έχουν αποδείξει όλο το γαλάζιο πάρτυ πάνω στις επιδοτήσεις, έρχεται περήφανος και καμαρωτός ο πρωθυπουργός της χώρας να στο παίζει… Κινέζος. Λες και τα σκάνδαλα δεν έγιναν στη χώρα του, ο άνθρωπος νομίζει ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.

Σπόντες και καρφιά

Το κακό για τον πρωθυπουργό Κυριάκο είναι ότι δεν τον ξεχνάνε οι δικοί του, οι προερχόμενοι από το κόμμα του, πρώην και νυν. Οι σπόντες και τα… καρφιά πήγαν και ήρθαν χθες βράδυ, στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία». Που σε πονεί και που σε σφάζει ήταν η φάση και απ΄όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ από κοντά είπε και τα δικά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στο προσκήνιο βρέθηκαν οι αγρότες με τεράστιο άδειασμα προς την παρούσα κυβέρνηση για το πως χειρίζεται το θέμα, ενώ εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως όλοι αναφέρθηκαν στις υποκλοπές και στη δίκη που λαμβάνει χώρα στην Ευελπίδων. Ξέρετε, μιλάμε για τις υποκλοπές, ένα θέμα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν θέλει να θυμάται καν…

Μέτωπο

Η φίλη μου η Ντιντί που έχει κονέ και μέσα στο Μαξίμου, με πήρε στο τηλέφωνο για να μου πει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος είχε αφρίσει με τη στάση του Καραμανλή και πως ήταν στο τσακ να τον διαγράψει…. εντάξει, λέμε και καμιά ανοησία να περνάει η ώρα, πρόσθεσε. Δεν τον παίρνει εξάλλου τον πρωθυπουργό Κυριάκο ν΄ανοίξει κι άλλο μέτωπο, εσωκομματικό αυτή τη φορά. Μόνο που τα εσωκομματικά τον έχουν βρει και δύσκολα θα τον αφήσουν…

Δεν θα πλήξουμε…

Εν τω μεταξύ στην κεντροαριστερά ζουν το δικό τους δράμα. «Είναι μια μέρα δύσκολη, του χωρισμού η ώρα…»! Θα το τραγουδήσει «α καπέλα» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος! Αύριο, Τετάρτη μπορεί να μην έγινε δυνατή η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στην Κουμουνδούρου, αλλά συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με την συμμετοχή – κι αυτό είναι η είδηση! – της Κεντρικής Επιτροπής! Υποτίθεται ότι το θέμα είναι ο κρατικός προϋπολογισμός! Εσείς ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το θέμα της συζήτησης;

Τον … διευκόλυνε

Σχετικά με την κρίση της Αυγής, να σας ενημερώσω ότι από την Παρασκευή το βράδυ ο διευθυντής της εφημερίδας κ. Σπύρος Σουρμελίδης είχε δείξει το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας στον πρόεδρο του κόμματος και πήρε το «πράσινο φως» για την δημοσίευση του. Και την Κυριακή αργά το μεσημέρι ο κ. Φάμελλος του ζήτησε να τον «διευκολύνει» – κι αυτός παραιτήθηκε! Και δεν σηκώνω διαψεύσεις….

