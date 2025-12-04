newspaper
04.12.2025
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Confidential

Eμπιστευτικά
 04 Δεκεμβρίου 2025

Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση ενός νέου κινήματος που θα κληθεί να βρεθεί απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το τι στριμωξίδι βίωσα χθες βράδυ, ούτε στον εχθρό μου. Επέμενε η φίλη μου η Ντιντί να περάσουμε από το «Παλλάς» και να δούμε τι κόσμο θα είχε η παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα. Και είδαμε και μας στριμώξανε και μας πατήσανε και χρειάστηκα του κόσμου τα άλατα για να συνεφέρω τα πόδια μου έπειτα απ’ αυτή τη δοκιμασία. Η Ντιντί το χάρηκε όμως, καθώς όπως είπε, μετά απ’αυτό «αρχίζει ν’ αποκτά και πάλι ενδιαφέρον η πολιτική».

Ήταν η μέρα του!

Χθες ήταν όντως η μέρα του – του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα! Η μέρα της επιστροφής του στο πραγματικό πεδίο της πολιτικής. Και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως η χθεσινή εκδήλωση είναι και η αφετηρία της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού σχηματισμού στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Big Bang

Η αναφορά του πως «παραιτήθηκα από τη Βουλή, αλλά δεν παραιτήθηκα από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί» είναι εξαιρετικά σαφής! Και για όσους δεν το κατάλαβαν πρόσθεσε λίγο αργότερα για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης. Διευκρινίζοντας «με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού big bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς»! Και για όσους δεν ήταν σαφής η πρόθεση του κ. Τσίπρα αμέσως μετά έκανε λόγο για μια προοδευτική παράταξη που θα διεκδικήσει την «διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές»! Τελεία!

Επιταχύνονται οι εξελίξεις

Από εδώ και πέρα όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση, αλλά και όσοι απείχαν απ΄ αυτήν πήραν … «τροφή για σκέψη»! Κι όπως καταλαβαίνετε στο επόμενο διάστημα θα δρομολογηθούν εκτός από τα σενάρια και οι – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο – εξελίξεις στην περιοχή της κεντροαριστεράς….

Τον Μάρτιο;

Όμως η «εγκυμοσύνη» του νέου σχηματισμού θα έχει διάρκεια μόνο λίγων μηνών. Οσο δηλαδή θα χρειαστεί για να πραγματοποιήσει αντίστοιχες εκδηλώσεις – με την χθεσινή – σε ορισμένες ακόμη μεγάλες πόλεις. Με το νέο χρόνο όμως…. Προβλέπω όμως ότι ο Μάρτιος του 2026 θα έχει ένα ορισμένο πολιτικό traffic. Θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, από τις 15 Ιανουαρίου ως τις 15 Μαρτίου πρόκειται να ανακοινώσει το δικό του κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς και με βάση τα σημερινά δεδομένα ο κ. Τσίπρας θα ολοκληρώσει τον κύκλο των εκδηλώσεων για την παρουσίαση του βιβλίου του και εξαγγείλει τον δικό του σχηματισμό!

Εστάλησαν προσκλήσεις!

Για να επανέλθω στη χθεσινή εκδήλωση, να σας ενημερώσω κατ΄ αρχήν ότι είχαν αποσταλεί προσκλήσεις – το λέω μετά λόγου γνώσεως! – σε έναν ορισμένο αριθμό προσώπων. Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός ήθελε να δείξει μ΄ αυτό τον τρόπο ότι μ΄ αυτά τα πρόσωπα προσβλέπει να συνεργαστεί στο προσεχές μέλλον. Και δεν αναφέρομαι σε προβεβλημένα στελέχη των υπαρχόντων κομμάτων – του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Αναφέρομαι σε κεντρικά κομματικά στελέχη με τα οποία συνεργάστηκε εκτός των φώτων της δημοσιότητας.

Παρόντες και απόντες

Τώρα βέβαια παρόντες ήταν 29 βουλευτές του παλιού ΣΥΡΙΖΑ – 19 εκ των οποίων του νυν ΣΙΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κ. Σωκράτη Φάμελλο, 7 της Νέας Αριστεράς με παρόντες τόσο τον Αλέξη Χαρίτση όσο και την Έφη Αχτσιόγλου αλλά και 3 ανεξάρτητοι. Από κοντά και ο Νίκος Παππάς, απών ο Παύλος Πολάκης, πράγμα λογικό εδώ που τα λέμε, Οι δρόμοι του με τον Τσίπρα έχουν χωρίσει πλέον μια και καλή.

Τα μεγάλα ζόρια

Βέβαια, εδώ που τα λέμε, από τις εξελίξεις που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα το μεγάλο πρόβλημα δεν το έχει ο κ. Αλέξης Χαρίτσης ο οποίος μαζί με την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν στο νέο σχηματισμό. Το θέμα είναι αν ο κ. Τσίπρας τους θέλει μαζί του – ανεξάρτητα από την χθεσινή παρουσία τους στην εκδήλωση και τις δηλώσεις που έκαναν τις προηγούμενες μέρες. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει ο κ. Φάμελλος. Ο ίδιος βρίσκεται ενώπιον του εξής διλήμματος: ως κόμμα δεν φαίνεται πρώτον, να γίνεται δεκτό – το είπε εξάλλου προσφάτως και ο κ. Νίκος Μαραντζίδης ο κ. Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να συνεργαστεί μαζί του; – δεύτερον, ο ίδιος ως πρόεδρος θα φανεί ως λιποταξία αν το εγκαταλείψει. Παράλληλα υπάρχει μία μειοψηφία με επικεφαλής τον κ. Παύλο Πολάκη που επιμένει στην ανεξάρτητη παρουσία, με συνεργασίες φυσικά, του ΣΥΡΙΖΑ. Η διάσπαση θα ήταν μία λύση – όπως θα συμβεί με τη Νέα Αριστερά. Αλλά όπως συμβαίνει με τα διαζύγια, η περιουσία είναι το επίδικο….

Διαφθορά

Σας το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, ένα από τους άξονες που θα κινηθεί ο κ. Τσίπρας είναι η «κλεπτοκρατία»! Το θέμα δηλαδή της διαφθοράς που όζει στο υπάρχον σύστημα εξουσίας, θα είναι από τα βασικά στοιχεία της προεκλογικής του καμπάνιας. Και στο 50% του πληθυσμού που δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα από τον μισθό που παίρνει, όπως αντιλαμβάνεστε, η διαφθορά τους … «χτυπάει στη καρδιά»!

Η πιο έντιμη….

Το είπε χθες ο Τσίπρας. Είμασταν η πιο έντιμη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Και επ’ αυτού ουδείς μπορεί να πει κάτι. Μπορεί δηλαδή να φορολόγησε τη μεσαία τάξη αλλά τα χρήματα δεν τα έκανε ούτε κότερα, ούτε βίλες, ούτε τα έφαγε στα σουβλάκια. Κυρίως δεν τα μοίρασε στα κομματικά παιδιά, όπως είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε με τα γαλάζια, είτε με τα πράσινα παιδιά. Τα γαλάζια, δε, τρώνε ακόμα με δέκα μασέλες, δες παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον Τσίπρα όμως, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. 37 δισ. από το υστέρημα του ελληνικού λαού άφησε στα ταμεία…

Κινδυνεύει η Ελλάς

Και ποια είναι η γραμμή της κυβέρνησης απέναντι στην επανεμφάνιση Τσίπρα; Το γνωστό αφήγημα «κινδυνεύει η Ελλάς από τους κομμουνιστάς». Εντάξει για κομμουνιστές δεν λένε πια αλλά η μόνιμη επωδός τους είναι τι συνέβη το 2015 και ειδικά στο πρώτο εξάμηνο. Επιμελώς δεν αναφέρονται στα χρόνια πριν το 2015 και στην κατάρρευση και χρεοκοπία της χώρας για την οποία ήταν υπεύθυνοι. Αλλά για να τα παραδεχτείς αυτά πρέπει να έχεις τσίπα, η οποία αγνοείται σταθερά στο κόμμα της ΝΔ.

