Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τί είναι αυτό που ζούμε λατρεμένοι μου; Πώς μπήκε έτσι ο μήνας; Πόσο οξύμωρο είναι άραγε, απ’ τη μια ο πρωθυπουργός Κυριάκος να βρίσκεται στο Λονδίνο και να παρουσιάζει μια ειδυλλιακή κατάσταση στην Ελλάδα και απ’ την άλλη να καίγεται ο κόσμος στο εσωτερικό, με τους αγρότες να έχουν εξαγριωθεί και να κλείνουν τον ένα δρόμο μετά τον άλλο, ειδικά απ’ τη στιγμή που κάποιοι στην κυβέρνηση είχαν τη φαεινή ιδέα να ρίξουν ξύλο και χημικά με το καλημέρα;

Οι συνέπειες

Απ’ τη μια πλευρά υπάρχει το «όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος». Σου λέει δηλαδή το Μαξίμου, «εγώ ξεσκίζομαι να βρω τους πόρους να σας τους δώσω μπας και ηρεμήσετε και ηρεμήσω και εγώ, αλλά δεν θα ανεχθώ να μου τα κάνετε μαντάρα όλα. Κι όποιος τολμήσει και το κάνει, θα υποστεί τις συνέπειες». Απ’ την άλλη, δεν λέει κουβέντα για τις επιδοτήσεις στα γαλάζια παιδιά, για τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και γενικότερα για το χάλι με τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Αυταρχική

Με τούτα και με κείνα, δεν ξέρω αν πλέον το 48%, ποσοστό των αγροτών που ψήφισε τη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές εξακολουθεί να υφίσταται. Θα μου πείτε, όλα σχετικά είναι στη ζωή, πριν από δύο χρόνια η ΝΔ μετρούσε το περίφημο 41%, τώρα οι δημοσκοπήσεις της δίνουν βία μέχρι 25-26% στην πρόθεση ψήφου. Πάντως, όσο η κυβέρνηση γίνεται περισσότερο αυταρχική τόσο το χειρότερο γι’ αυτήν. Και αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία, για όλες τις κυβερνήσεις που λειτουργούν ανάλογα, δεν το κατεβάζει η κούτρα μου αγαπημένοι μου.

Η επιστροφή του «Φραπέ»

Πάντως, για να πούμε τα σύκα, σύκα και τα λουμπουτέν, λουμπουτέν, αυτό που έχει πραγματικό ενδιαφέρον είναι η απειλή (;) του κ. Ξυλούρη, γνωστού και ως «κουμπάρου», περισσότερο γνωστού ως «φραπέ» πως θα παραστεί τελικά στη συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν. Είπε πως θα κατέβει με ντοσιέ και στοιχεία και πως θ’ ανοίξει το στόμα του. Κρατώ μικρό καλάθι, βέβαια, καθώς την προηγούμενη φορά που τον περιμέναμε έγινε… λαγός. Φρονώ ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες γίνονται από πλευράς του ώστε να σταλεί μήνυμα προς Μαξίμου μεριά… Και ο νοών νοείτο.

Ο μόνος

Θέλω όμως να σας επισημάνω κάτι, το οποίο θεωρώ ότι θα το συναντήσουμε την επομένη των εκλογών – οψέποτε γίνουν. Μέχρι τώρα ο μόνο κυβερνητικός παράγοντας ο οποίος έχει αποφύγει να «βρίσει» τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης! Οπως επίσης είναι ευγενής και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκο Ανδρουλάκη! Καμία σχέση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κάθε δεύτερη μέρα λέει διάφορες ανοησίες ή τον υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη, που σκιαμαχεί στα social media. Οφείλεται στην ευγένεια του χαρακτήρα του; Κάνει υστερόβουλες σκέψεις; Συμβαίνει κάτι άλλο; Δεν το γνωρίζω, την αλήθεια σας λέω. Θεωρώ όμως ότι έχει ενδιαφέρον….

Στον πηγαιμό για την Ιθάκη

Τώρα η κεντροαριστερά ζει στο «κλίμα Τσίπρα». Κι έχω την εντύπωση ότι διάφοροι ετεροκαθορίζονται! Κλείσανε οι μέρες, την Τετάρτη στο «Παλάς» παρουσιάζει την «Ιθάκη». Κι είναι ένα θέμα – το βασικότερο! – τι θα πεί. Πως θα απαντήσει στα όσα ακούστηκαν και τι θα πει για το μέλλον – το προσεχές! Κι είναι ένα άλλο θέμα, ποιοι και ποιες θα προσέλθουν – αυθορμήτως! Όμως έχω την εντύπωση πως οι «αποκλεισμένοι» από το «ιερό» του νέου σχηματισμού, αρχίζουν να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πως θα σας φαινόταν το ενδεχόμενο – ανάλογα και το πως θα εξελιχθεί δημοσκοπικά ο νέος σχηματισμός… – της με κάποιο τρόπο συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει απομείνει και η τάση του κ. Αλέξη Χαρίτση αφού διασπαστεί από την έτερη εντός της Νέας Αριστεράς;

Παιδιά… εκτίθεστε

Εντωμεταξύ όσοι θέλουν να χτυπήσουν τον Τσίπρα έχουν βάλει στο φουλ τις μηχανές και πέφτουν σε γκάφες. Τέτοιο το μένος και ο ζήλος να κάνουν τη δουλίτσα που όποιος λέει κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του Τσίπρα τι και αν απευθυνόταν σε άλλον Αλέξη, τι και αν ειπώθηκε πολύ πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο αυτοί νομίζουν πιάσανε λαβράκι. Και όταν αποδεικνύεται άνθρακες ο θησαυρός αναγκάζονται να κατεβάζουν άρθρα και να βλέπω αυτό το αντιαισθητικό 404. Λίγος έλεγχος βρε παιδιά, ένα δεύτερο μάτι. Ατυχία τώρα και αυτή να παρουσιάζει αρχές Νοέμβρη βιβλίο ο Πατέλης, να τον λένε Αλέξη, να χει και καλεσμένο τον Στουρνάρα. «Ο Αλέξης βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας» είπε ο Στουρνάρας. Βούτυρο στο ψωμί όσων θέλουν να χτυπήσουν τον Τσίπρα από αριστερά από δεξιά δεν έχει σημασία, σημασία έχει να τον πλήξουν. Και δόλιε εκδότη πάς και βάνεις και μετά ξεβάνεις την αποκάλυψη ότι ο Τσίπρας αναγνωρίζεται από τους δεξιούς. Σου λέει και ο Πατέλης ο καλοβαλμένος ο άνθρωπος ο δικός μας, για μένα το λέει ο διοικητής της ΤτΕ. Είναι δυνατόν να τον καλέσω στην παρουσίαση του βιβλίου μου και να μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα; Εδώ που τα λέμε δεν είναι, αλλά το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη Αλέξη μου.. Και τώρα απευθύνομαι και στου δύο.

Ο κ. Ανδρουλάκης

Φαίνεται πως ο κ. Ανδρουλάκης έχει αλλάξει την τακτική του έναντι των άλλων κομμάτων της Αριστεράς. Από τα φοβικά αντανακλαστικά δείχνει να περνάει σε μία επιθετική τακτική συνεργασίας. Πρώτον, με την έστω και βιντεοσκοπημένη συμμετοχή του στην κοινή εκδήλωση που έγινε προσφάτως για το κλίμα και δεύτερον, με την πρόταση του προς τα κόμματα της Αριστεράς ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης για το άρθρο 86 – περί ευθύνης υπουργών. Και κατ΄ αυτό τον τρόπο εξουδετερώνει και την εσωκομματική αντιπολίτευση του κ. Χάρη Δούκα. Μία τακτική με την οποία επιχειρεί να περάσει όσο γίνεται αλώβητος μέσα από την επερχόμενη «θύελλα Τσίπρα»….

Ο κ. Σκέρτσος στο δικαστήριο

Στην Ευελπίδων βρέθηκε χθες ο κ. Σκέρτσος, ως μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis και των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Εκεί λοιπόν ο κ. Σκέρτσος μίλησε για μια απ’ τις μελανότερες σελίδες της Μεταπολίτευσης. Όλως τυχαίως, δύο πόρτες πιο πέρα συνεχίζεται η δίκη των υποκλοπών. Δικάζονται δηλαδή οι υπεύθυνοι του Predator, το οποίο επιβεβαιωμένα είχε ανάμεσα στους στόχους του τον κ. Σκέρτσο. Ο υπουργός απέφυγε να περάσει απ’ τη δίκη, προφανώς για τον ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι τόσο σημαντικό για το πολίτευμα, τους θεσμούς κλπ. Είναι περιττό βέβαια να θυμίσουμε ότι δεν συμμετέχει στη δίκη ούτε μέσω δικηγόρων του, ενώ το ίδιο ισχύει για όλους τους παρακολουθούμενους υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη….

Το «παλτό»

Τα έχουν αυτά οι μεταγραφές, μπορεί να σου αποδειχθούν «παλτά». Ποδοσφαιρικός ο όρος, αλλά τι μπορεί να πει κανείς για την αγιογραφία του βουλευτή ΠΑΣΟΚ (πρώην ΣΥΡΙΖΑ), Πέτρου Παππά, στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη; Φράσεις τύπου, «έχετε καταφέρει τα μέγιστα» κλπ. που μόλις τ’ άκουσαν στην Χαριλάου Τρικούπη γύρισε το μάτι τους κι έβαλαν χέρι στον Πετράν. Τόσο χέρι που έκανε διορθωτική δήλωση άμεσα δηλώνοντας πως αυτός δεν εξήρε το έργο του υπουργού, αντιθέτως υπήρξε φανατικός επικριτής του. Για κακό δικό του τα βίντεο τον διαψεύδουν, αποδεικνύοντας ότι είναι πολύ εύκολο για κάποιον βουλευτή να εξευτελιστεί, όταν προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο.