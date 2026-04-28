newspaper
Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Eμπιστευτικά
 28 Απριλίου 2026, 08:00

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ξεκινώ με παράφραση παροιμίας «Ξέρεις να κάνεις υποκλοπές; Ναι. Ξέρεις να κρυφτείς; Όχι. Τότε μην κάνεις υποκλοπές». Γιατί η κεραμίδα της αρχειοθέτησης χθες από τον Αρειο Πάγο δείχνει ότι τελικά δεν ξέρουν, ή έχουν πανικοβληθεί τόσο που και να ήξεραν το ξεχνούν ή ο κόσμος ξύπνησε και οι συνταγές δεν πετυχαίνουν πια. Ούτε μια έρευνα έστω για τα μάτια του κόσμου; Και φταίνε μετά οι πολίτες και οι ειδικοί που μιλούν για θεσμική κρίση που απειλεί τον κοινωνικό δεσμό διαλύοντας τη συνοχή; Να βάλουμε την ένδειξη ακατάλληλο για ανηλίκους στις ειδήσεις, γιατί αν εθιστούν σε αυτά που βλέπουν ο χρόνος της Ελλάδας θα φρενάρει στην «εποχή των τεράτων».

Εκτροπή!

«Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα» έλεγε πριν από την δικτατορία του 1967 ο μακαρίτης ο Ηλίας Ηλιού, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΔΑ. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης χθες – ευφυώς ποιώντας – ανακοίνωσε πως θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο για να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά από την ανακοίνωση ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρχειοθέτησε την έρευνα για κατασκοπεία – όπως προέκυψε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις – μεταξύ αυτών και τον Ταλ Ντίλιαν – σε 126 χρόνια φυλακή! Αλλά κι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας δήλωσε με νόημα πως ότι αρχειοθετείται μπορεί να επανέλθει.

Χωρίς υποκλοπές και … δικογραφίες!

Προκειμένου να μείνουν «γαντζωμένοι» στην εξουσία, οι άνθρωποι δεν έχουν φρένο, ήταν το σχόλιο πολλών, και δεξιών! Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πάει σε εκλογές, κλείνοντας με διάφορους νομικούς ακροβατισμούς το σκάνδαλο των υποκλοπών για να «καταπραΰνει» την οργή του απόστρατου συνταγματάρχη των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Ντίλιαν. Μην ξεχνάτε ότι ο εκβιασμός του Ντιλιαν στον πρωθυπουργό έγινε σε δημόσια θέα! Είμαι περίεργη να δω τι θα γίνει με το εφετείο τον Δεκέμβριο. Ακούγονται πολλά και διάφορα, αλλά εγώ περιμένω να δω…. Και παράλληλα να μου το θυμηθείτε αντίστοιχους ακροβατισμούς θα κάνουν και για το θέμα των Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – διότι δεν αντέχουν άλλες δικογραφίες. Κινδυνεύουν το σύνθημα των εκλογών να είναι «να φύγουν οι κλέφτες»! Είναι αυτό που φοβούνται όσο τίποτ΄ άλλο….

Θα τους βρει;

Ο κ. Ανδρουλάκης στην έκτακτη συνέντευξη τύπου ζήτησε από τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνδράμουν στην πρόταση του για την σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τις υποκλοπές. Πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ψήφους για να συσταθεί. Εχω την εντύπωση ότι μάλλον θα κατορθώσει να τους βρει….

Αντανακλαστικά και … άμυνα!

Όμως πολιτικά μιλώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευφυώς – όπως προείπα – εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δείξει ότι είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην αντιπολίτευση. Παρά το γεγονός ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την απόφαση, είναι προφανές ότι τον πρώτο λόγο τον έχει το ΠΑΣΟΚ, ως εκ της θέσεως του και των αντανακλαστικών που επέδειξε…. Κι έχει κι άλλο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να είναι «στην τσίτα». Εντός των επόμενων εβδομάδων φαίνεται πως ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει την δημιουργία του νέου κόμματος. Κι ως εκ τούτου η κεντροαριστερά θα είναι πεδίο διεκδίκησης…. Ετσι οι δημοσκόποι θα σταματήσουν να μετρούν την «δυνητική ψήφο» και θα μετράνε κανονικά το νέο κόμμα. Και μία τεχνική παράμετρος: η «δεξαμενή» των αναποφάσιστων θα αποκτήσει ακόμη έναν διεκδικητή – αυτό δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία οι δημοσκόποι δίνουν ένα «μπαμπάτσικο» ποσοστό στην αναγωγή. Ετσι δεν είναι; Από το 23% στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται ξαφνικά στο 30% με την αναγωγή των αναποφάσιστων!

Φοβάται το ειδικό δικαστήριο

Είπε ένα ακόμη ωραίο χθες ο κ. Ανδρουλάκης – να κοπεί ο «ομφάλιος λώρος» μεταξύ της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό βέβαια στις παρούσες συνθήκες ακούγεται ως … ανέκδοτο! Μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να διευθετήσει στα τέλη του Ιουνίου ο κ. Μητσοτάκης είναι να διορίσει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου για να έχει την … «πλάτη του φυλαγμένη». Διότι έχει απειληθεί από την αντιπολίτευση. Και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον κ. Τσίπρα πως έρχονται … ειδικά δικαστήρια! Μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους! Σκεφτείτε πως το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ και το ύψος των διαγωνισμών με τη συμμετοχή μίας μόνο εταιρείας σε 8 δισ. ευρώ. Συνολικά 20 δισ. ευρώ χρήζουν οικονομικής έρευνας. Καταλαβαίνετε τι έχει να βγει…. Γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο και «τακτοποιεί» τις ηγεσίες του ανώτατου δικαστηρίου. Τόσο απλά….

Η έκπληξη του κ. Ράμμου

Εξαιρετική όμως ήταν και η αντίδραση του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ του κ. Χρήστου Ράμμου – το Μέγαρο Μαξίμου έκανε ότι μπορούσε για να του κάνει την ζωή δύσκολη και να τον διώξει τελικά. Όταν το έμαθε δήλωσε «Μένω άφωνος»! Να σας θυμίσω ότι ο κ. Ράμμος είχε πρωταγωνιστήσει θεσμικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου!

Οι ελπίδες στον Μακρόν

Εχει πλάκα το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Θεωρεί – κατά τις διαρροές – ότι η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα, θα την κεφαλαιοποιήσει στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θυμάστε τον «κάθετο διάδρομο» της ενέργειας με την επίσκεψη στην Αθήνα τριών υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ; Πάλι τα ίδια όνειρα έκαναν – αλλά ήταν μόνο … όνειρα! Τώρα περιμένουν από τον Μακρόν και διαρρέουν μάλιστα ότι μπορεί να έχει «τσιμπήσει» και μία – μιάμιση μονάδα! Η ουσία είναι πως έχουν «καθίσει» στο 23% και μετά βίας «ξεκολλάνε»….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Standard & Poor's: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Icon από τα λίγα 28.04.26

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Έφη Αλεβίζου
Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ελλάδα 28.04.26

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Πάνος Τσίκαλας
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Σύνταξη
Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Αν και αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, οι εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι καθαρές και θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ.

Σύνταξη
Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies