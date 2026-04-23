newspaper
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Confidential

Eμπιστευτικά
 23 Απριλίου 2026, 08:00

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, νομίζω ότι μετά απ’ όσα είδα και άκουσα στη Βουλή οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη στην παράταξη της ΝΔ. Και την οφείλω επειδή, το ομολογώ, παρασύρθηκα κι εγώ απ’ τις σειρήνες του λαϊκισμού, από τις δικογραφίες των ευρωπαίων εισαγγελέων που είναι προφανές ότι δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και κατηγόρησα άδικα αυτούς τους «υπηρέτες» του πολίτη. Τους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν, που ό,τι κάνουν, το κάνουν για το καλό των ψηφοφόρων και πολιτών τους. Αυτοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε. Ντρέπομαι…

Τα κατάφερε!

Στα πρακτικά ζητήματα πρώτα. Με «το μαστίγιο και το καρότο» οι επιτελείς του πρωθυπουργού Κυριάκου κατόρθωσαν να τον διασώσουν! Ούτε καν αμυχές δεν έπαθε στη διάρκεια των ψηφοφοριών. Κι έχει καλαμπούρι διότι η γραμμή ήταν πως δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Σ΄ αυτή την κατηγορία ήταν η … ψήφος κατά συνείδηση. Τα τηλέφωνα όμως πήραν φωτιά τις προηγούμενες μέρες. Μαθαίνω πως άλλους τους «γλύκαναν» με το ενδεχόμενο συμμετοχής στον ανασχηματισμό – οψέποτε συμβεί… – σ΄ άλλους άφηναν υπονοούμενα πως μπορεί και να μην είναι στις εκλογικές λίστες, σ΄ άλλους τους έταζαν αυτά που θέλουν – κλασσικό αλισβερίσι ή παζάρι κατά το κοινώς λεγόμενο.

«Μας κακομαθαίνετε…»

Τελικά ο κ. Μητσοτάκη έδωσε χθες «τροφή» στο σύστημα να «παίζει»! Κι όπως είπε η κυρία Εφη Αχτσιόγλου πήρε η κυβέρνηση επιπλέον 6 δισ. ευρώ από τους πολίτες και επέστρεψε 500 εκατ. ευρώ. Απ΄ όλα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μ΄ άρεσε το «χουβαρνταλίκι» των 50 ευρώ το χρόνο στους συνταξιούχους! Δηλαδή 4,166 ευρώ τον μήνα! Για να παραφράσω την ατάκα της παλιάς διαφήμισης: μας κακομαθαίνετε κ. Μητσοτάκη! Ελπίζω οι συνταξιούχοι να μην αρχίσουν τις τρέλες και τις σπατάλες.

Οι πιρουέτες του κ. Γεωργιάδη

Μ αυτά και μ΄ αυτά οι διάφοροι επιτελείς είτε του Μεγάρου Μαξίμου είτε της Βουλής, πέτυχαν να εκτονώσουν την κρίση στην κοινοβουλευτική ομάδα – κι ήταν ελάχιστοι αυτοί που δεν προσήλθαν να ψηφίσουν. Ακόμη και ο υπουργός Υγείας ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης που εμφανιζόταν ως ο … «επικεφαλής των άτακτων» βουλευτών έκανε μία εξαιρετική «κωλοτούμπα» που θύμιζε την παλιά Ρουμάνα αθλήτρια, την Κομανέτσι! Τον ζήλεψα – με τι … «τσαχπινιά και νάζι» το γύριζε έμεινα μ΄ ανοιχτό το στόμα! Αν μη τι άλλο ο άνθρωπος έχει ταλέντο – δεν θα είναι τυχαία υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος…

Ο Κώστας Αχ.

Εκείνος που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ο Κώστας Αχ. Καραμανλής. Τι είπε ο αθεόφοβος; Πως είναι στοχοποιημένος λόγω του ονόματός του. Εδώ είναι που λένε στα χωριά, «έχει κόψει άλυσο». Σοβαρά τώρα; Το όνομα είναι ή η προκλητική ανεπάρκεια και ασχετοσύνη του εν λόγω; Θα ξεχάσουμε ότι μία εβδομάδα πριν την τραγωδία των Τεμπών ωρυόταν στη Βουλή έναντι τις αντιπολίτευσης και την καλούσε να ανακαλέσει, επειδή έθετε θέματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο; Μα ειλικρινά απορώ με ορισμένους… Ο δεύτερος που με εντυπωσίασε ήταν ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου. Που ψήφισε τις άρσεις ασυλίας όλων των συναδέλφων του και στη δική του δήλωσε «παρών». Έπος…

Σήμερα τα σπουδαία

Είπα όμως Ρουμάνα και θυμήθηκα ότι χθες ήρθε στην Αθήνα η ευρωπαία εισαγγελέας, η κυρία Λάουρα Κοβέσι. Και συναντήθηκε με τρία μέλη του υπουργικού συμβουλίου – φυσικά με τον υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Γιώργο Φλωρίδη για τα γνωστά θέματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για τα τελωνεία και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – έχει τις νόμιμες επισυνδέσεις στην ευθύνη του, μεταξύ των άλλων. Αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων δικογραφιών που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υποσχέθηκε να τα πει όλα σήμερα. Προφανώς και είναι ενημερωμένη – πλήρως θα έλεγα – για όσα λέγονται για την ίδια και τον ευρωπαϊκό θεσμό που εκπροσωπεί. Μία αγωνία – μην σας πω και δύο… – εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου την έχουν. Εν αναμονή, λοιπόν….

Η κυρία Βούλτεψη μαινόμενη

Όμως δεν θα μπορούσε να λείπει από το … «ρόστερ» της επικαιρότητας και η κυρία Σοφία Βούλτεψη! Η οποία χθες έκανε μία εξαιρετική ανάλυση περί Μοντεσκιέ και … Τσαουσέσκου – στο Πανεπιστήμιο θα της είχαν δώσει το διδακτορικό μόνο με την … προφορική ομιλία, δεν θα χρειαζόταν να καταθέσει σύγγραμμα! «Χάρμα ιδέσθαι» η κυρία Βούλτεψη μας αποκάλυψε για ποιο λόγο έπρεπε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να είναι Γάλλος δικαστικός κι όχι η ρουμανικής καταγωγής κυρία Κοβέσι. Η διαφορά βρίσκεται μεταξύ του Μοντεσκιέ και του Τσαουσέσκου! Και φυσικά την «καταχέριασε» ακόμη μία – που έλεγε κι ο μακαρίτης ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος – την κυρία Κοβέσι. Όχι, θα την άφηνε. Τέτοια που είναι – έχει κάνει άνω κάτω την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα….

Συγκρίσεις

Θέλω όμως να κάνω μία παρατήρηση, που νομίζω ότι είναι αρκούντως σοβαρή. Ενας από τους λόγους που το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου απεχθάνεται την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι το γεγονός ότι το ελληνικό της τμήμα ασχολείται επιμελώς με την έρευνα των σκανδάλων – που είναι σαν την άμμο της θάλασσας. Και προφανώς στους πολίτες προκαλείται συνειρμός για το εγχώριο δικαστικό σύστημα – ειδικά στα «πάνω πατώματα» του. Εκεί όπου το Μέγαρο Μαξίμου στις επιλογές έχει τον πρώτο λόγο. Τελικά φαίνεται πως υπάρχουν δικαστές στο … Λουξεμβούργο – για να παραφράσω τη γνωστή φράση του Βίσμαρκ….

Αρχισαν τα όργανα

Σας έχω πει ότι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά επιταχύνονται. Κι εντός του Μαΐου πιθανώς ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη νέα κομματική του πρωτοβουλία. Κι όπως θα θυμάστε ζήτησε απ΄ όσους βουλευτές σκοπεύουν να τον ακολουθήσουν να παραδώσουν την έδρα τους. Ε, άρχισαν τα όργανα. Χθες ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε – σε σχετική συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM – ότι σκοπεύει να παραιτηθεί και να συστρατευθεί με τον κ. Τσίπρα. Και λίγο αργότερα αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα ο κ. Κεδίκογλου είπε πως η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό. Δε νομίζω ότι χάρηκαν εκεί στην Κουμουνδούρου – αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι τα προεόρτια των όσων μέλλεται να ακολουθήσουν.

Το ερώτημα Πολάκη

Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος του κόμματος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία με βάση το καταστατικό του κόμματος να συγκληθεί το διαρκές συνέδριο και να αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας του. Ο άλλος τρόπος είναι να συγκληθεί το διαρκές συνέδριο και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές. Και στις δύο περιπτώσεις όμως το ερώτημα είναι αν η μειοψηφία, την οποία εκφράζει ο κ. Παύλος Πολάκης θα δεχθεί να εφαρμόσει την κομματική απόφαση ή θα προχωρήσει σε νέα διάσπαση. Το επόμενο διάστημα όσο ο κ. Τσίπρας θα «φουλάρει τις μηχανές» για το νέο κόμμα, τόσο θα εντείνονται τα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξελιχθούν σκηνές απείρου κάλλους να μου το θυμηθείτε…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Delphi Economic Forum XI
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Σύνταξη
Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Έκθεση 23.04.26

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Αντιπολίτευση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Σύνταξη
Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Το αίτημα 23.04.26

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου

Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 23.04.26

«Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο - Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια

Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies