Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, νομίζω ότι μετά απ’ όσα είδα και άκουσα στη Βουλή οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη στην παράταξη της ΝΔ. Και την οφείλω επειδή, το ομολογώ, παρασύρθηκα κι εγώ απ’ τις σειρήνες του λαϊκισμού, από τις δικογραφίες των ευρωπαίων εισαγγελέων που είναι προφανές ότι δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και κατηγόρησα άδικα αυτούς τους «υπηρέτες» του πολίτη. Τους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν, που ό,τι κάνουν, το κάνουν για το καλό των ψηφοφόρων και πολιτών τους. Αυτοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε. Ντρέπομαι…

Τα κατάφερε!

Στα πρακτικά ζητήματα πρώτα. Με «το μαστίγιο και το καρότο» οι επιτελείς του πρωθυπουργού Κυριάκου κατόρθωσαν να τον διασώσουν! Ούτε καν αμυχές δεν έπαθε στη διάρκεια των ψηφοφοριών. Κι έχει καλαμπούρι διότι η γραμμή ήταν πως δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Σ΄ αυτή την κατηγορία ήταν η … ψήφος κατά συνείδηση. Τα τηλέφωνα όμως πήραν φωτιά τις προηγούμενες μέρες. Μαθαίνω πως άλλους τους «γλύκαναν» με το ενδεχόμενο συμμετοχής στον ανασχηματισμό – οψέποτε συμβεί… – σ΄ άλλους άφηναν υπονοούμενα πως μπορεί και να μην είναι στις εκλογικές λίστες, σ΄ άλλους τους έταζαν αυτά που θέλουν – κλασσικό αλισβερίσι ή παζάρι κατά το κοινώς λεγόμενο.

«Μας κακομαθαίνετε…»

Τελικά ο κ. Μητσοτάκη έδωσε χθες «τροφή» στο σύστημα να «παίζει»! Κι όπως είπε η κυρία Εφη Αχτσιόγλου πήρε η κυβέρνηση επιπλέον 6 δισ. ευρώ από τους πολίτες και επέστρεψε 500 εκατ. ευρώ. Απ΄ όλα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μ΄ άρεσε το «χουβαρνταλίκι» των 50 ευρώ το χρόνο στους συνταξιούχους! Δηλαδή 4,166 ευρώ τον μήνα! Για να παραφράσω την ατάκα της παλιάς διαφήμισης: μας κακομαθαίνετε κ. Μητσοτάκη! Ελπίζω οι συνταξιούχοι να μην αρχίσουν τις τρέλες και τις σπατάλες.

Οι πιρουέτες του κ. Γεωργιάδη

Μ αυτά και μ΄ αυτά οι διάφοροι επιτελείς είτε του Μεγάρου Μαξίμου είτε της Βουλής, πέτυχαν να εκτονώσουν την κρίση στην κοινοβουλευτική ομάδα – κι ήταν ελάχιστοι αυτοί που δεν προσήλθαν να ψηφίσουν. Ακόμη και ο υπουργός Υγείας ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης που εμφανιζόταν ως ο … «επικεφαλής των άτακτων» βουλευτών έκανε μία εξαιρετική «κωλοτούμπα» που θύμιζε την παλιά Ρουμάνα αθλήτρια, την Κομανέτσι! Τον ζήλεψα – με τι … «τσαχπινιά και νάζι» το γύριζε έμεινα μ΄ ανοιχτό το στόμα! Αν μη τι άλλο ο άνθρωπος έχει ταλέντο – δεν θα είναι τυχαία υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος…

Ο Κώστας Αχ.

Εκείνος που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ο Κώστας Αχ. Καραμανλής. Τι είπε ο αθεόφοβος; Πως είναι στοχοποιημένος λόγω του ονόματός του. Εδώ είναι που λένε στα χωριά, «έχει κόψει άλυσο». Σοβαρά τώρα; Το όνομα είναι ή η προκλητική ανεπάρκεια και ασχετοσύνη του εν λόγω; Θα ξεχάσουμε ότι μία εβδομάδα πριν την τραγωδία των Τεμπών ωρυόταν στη Βουλή έναντι τις αντιπολίτευσης και την καλούσε να ανακαλέσει, επειδή έθετε θέματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο; Μα ειλικρινά απορώ με ορισμένους… Ο δεύτερος που με εντυπωσίασε ήταν ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου. Που ψήφισε τις άρσεις ασυλίας όλων των συναδέλφων του και στη δική του δήλωσε «παρών». Έπος…

Σήμερα τα σπουδαία

Είπα όμως Ρουμάνα και θυμήθηκα ότι χθες ήρθε στην Αθήνα η ευρωπαία εισαγγελέας, η κυρία Λάουρα Κοβέσι. Και συναντήθηκε με τρία μέλη του υπουργικού συμβουλίου – φυσικά με τον υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Γιώργο Φλωρίδη για τα γνωστά θέματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για τα τελωνεία και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – έχει τις νόμιμες επισυνδέσεις στην ευθύνη του, μεταξύ των άλλων. Αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων δικογραφιών που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υποσχέθηκε να τα πει όλα σήμερα. Προφανώς και είναι ενημερωμένη – πλήρως θα έλεγα – για όσα λέγονται για την ίδια και τον ευρωπαϊκό θεσμό που εκπροσωπεί. Μία αγωνία – μην σας πω και δύο… – εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου την έχουν. Εν αναμονή, λοιπόν….

Η κυρία Βούλτεψη μαινόμενη

Όμως δεν θα μπορούσε να λείπει από το … «ρόστερ» της επικαιρότητας και η κυρία Σοφία Βούλτεψη! Η οποία χθες έκανε μία εξαιρετική ανάλυση περί Μοντεσκιέ και … Τσαουσέσκου – στο Πανεπιστήμιο θα της είχαν δώσει το διδακτορικό μόνο με την … προφορική ομιλία, δεν θα χρειαζόταν να καταθέσει σύγγραμμα! «Χάρμα ιδέσθαι» η κυρία Βούλτεψη μας αποκάλυψε για ποιο λόγο έπρεπε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να είναι Γάλλος δικαστικός κι όχι η ρουμανικής καταγωγής κυρία Κοβέσι. Η διαφορά βρίσκεται μεταξύ του Μοντεσκιέ και του Τσαουσέσκου! Και φυσικά την «καταχέριασε» ακόμη μία – που έλεγε κι ο μακαρίτης ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος – την κυρία Κοβέσι. Όχι, θα την άφηνε. Τέτοια που είναι – έχει κάνει άνω κάτω την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα….

Συγκρίσεις

Θέλω όμως να κάνω μία παρατήρηση, που νομίζω ότι είναι αρκούντως σοβαρή. Ενας από τους λόγους που το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου απεχθάνεται την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι το γεγονός ότι το ελληνικό της τμήμα ασχολείται επιμελώς με την έρευνα των σκανδάλων – που είναι σαν την άμμο της θάλασσας. Και προφανώς στους πολίτες προκαλείται συνειρμός για το εγχώριο δικαστικό σύστημα – ειδικά στα «πάνω πατώματα» του. Εκεί όπου το Μέγαρο Μαξίμου στις επιλογές έχει τον πρώτο λόγο. Τελικά φαίνεται πως υπάρχουν δικαστές στο … Λουξεμβούργο – για να παραφράσω τη γνωστή φράση του Βίσμαρκ….

Αρχισαν τα όργανα

Σας έχω πει ότι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά επιταχύνονται. Κι εντός του Μαΐου πιθανώς ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη νέα κομματική του πρωτοβουλία. Κι όπως θα θυμάστε ζήτησε απ΄ όσους βουλευτές σκοπεύουν να τον ακολουθήσουν να παραδώσουν την έδρα τους. Ε, άρχισαν τα όργανα. Χθες ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε – σε σχετική συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM – ότι σκοπεύει να παραιτηθεί και να συστρατευθεί με τον κ. Τσίπρα. Και λίγο αργότερα αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα ο κ. Κεδίκογλου είπε πως η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό. Δε νομίζω ότι χάρηκαν εκεί στην Κουμουνδούρου – αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι τα προεόρτια των όσων μέλλεται να ακολουθήσουν.

Το ερώτημα Πολάκη

Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος του κόμματος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία με βάση το καταστατικό του κόμματος να συγκληθεί το διαρκές συνέδριο και να αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας του. Ο άλλος τρόπος είναι να συγκληθεί το διαρκές συνέδριο και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές. Και στις δύο περιπτώσεις όμως το ερώτημα είναι αν η μειοψηφία, την οποία εκφράζει ο κ. Παύλος Πολάκης θα δεχθεί να εφαρμόσει την κομματική απόφαση ή θα προχωρήσει σε νέα διάσπαση. Το επόμενο διάστημα όσο ο κ. Τσίπρας θα «φουλάρει τις μηχανές» για το νέο κόμμα, τόσο θα εντείνονται τα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξελιχθούν σκηνές απείρου κάλλους να μου το θυμηθείτε…