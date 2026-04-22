Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όλα βαίνουν καλώς. Αυτό πιστεύει η κυβέρνηση δηλαδή που φαίνεται ότι ζει σ’ ένα παράλληλο σύμπαν. Το έχουν αυτό εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους την εξουσία για πολύ καιρό. Χάνουν την επαφή με το πόπολο και άστα να πάνε μετά. Τέλος πάντων, εγώ άλλο περιμένω τώρα. Να σηκωθεί ο τιτανομέγιστος υπουργός Άδωνις, να πάει στη Βουλή, εκεί που θα βρίσκεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, και να της ψιθυρίσει δυο, τρία φωνήεντα. Και στα αρχαία αν είναι ανάγκη. Να της δείξει τέλος πάντων ότι εδώ είναι Βαλκάνια..

Όλοι μαζί

Κι αν δεν μπορεί μόνος του ας πάρει από κοντά τη Σοφία τη Βούλτεψη που έχει μια έφεση να την πέφτει στην εισαγγελέα από τη Ρουμανία, εν ανάγκη ας τους συντροφέψει και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης που ανέβαζε τουίτς άλλων τα οποία έκαναν λόγο για τη «συμμορία της Κοβέσι». Να πάνε μπροστά της να τα πουν ρε παιδί μου, να δείξουν πόσο μάγκες είναι. Να βγουν και να πουν «έλα εδώ μαντάμ, αρκετά σε ανεχτήκαμε κι εσένα και τα τσιράκια σου στην Ελλάδα. Εδώ τα μέρη είναι δικά μας και κανείς δεν θα μας πει τι να κάνουμε και πως θα διαχειριστούμε τους πόρους. Γκέγκε;» Και αν η Κοβέσι δεν ακούσει, τότε να ξεκινήσουν και τον ανένδοτο με δήλωση αποχώρησης από τον θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αμέ!

Επειγόντως

Η επικοινωνιακή τακτική του Μεγάρου Μαξίμου είναι για γέλια και για κλάματα! Προσέξτε για να καταλάβετε τα όρια του πανικού που τους διακατέχει – και πρωτίστως τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των «11+2» βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – όπου βεβαίως ακούγονται διάφορα πιθανά και απίθανα, πως 40-60 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είτε θα απέχουν είτε θα καταψηφίσουν την άρση της ασυλίας των συναδέλφων τους. Εχουν πέσει «λυτοί και δεμένοι» για να πείσουν τους αντιδρώντες βουλευτές – και θα δούμε σήμερα πόσοι θα είναι τελικά όσοι θα αντισταθούν στις πιέσεις. Τι μας λέει το Μαξίμου λοιπόν;

Γρήγορα στο γυαλί…

Προσπαθεί ακόμη μία φορά να αλλάξει την ατζέντα. Πως; Προσέξτε. Σήμερα βγαίνουν από την Eurostat τα οριστικά μακροοικονομικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Και κυρίως το μέγεθος του πλεονάσματος. Υπολογίζεται ότι το επιπλέον πλεόνασμα που προέκυψε το 2025, με βάση τα οριστικά στοιχεία, θα ανέρχεται στα περίπου 500 εκατ. ευρώ. Με το που τα ανακοινώνει η Eurostat ο κ. Μητσοτάκης σε διάστημα μόλις λίγων ωρών, πρόκειται να ανακοινώσει νέο πακέτο παροχών, που θα ανέρχεται στα 400 – 500 εκατ. ευρώ. Μπας και κατορθώσει να απομακρύνει από τα κεντρικά σημεία της ατζέντας την επίσκεψη της κυρίας Κοβέσι και τη ψηφοφορία στη Βουλή.

«Βλέπω εδώ φραγκάκι…»

Μάλιστα χθες το Μέγαρο Μαξίμου ήταν σε διαρκή συνεννόηση με τον υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για το ακριβές ύψος του επιπλέον πλεονάσματος και την «σύνθεση» του πακέτου μέτρων και το κόστος του καθενός. Τέτοιος πανικός…. Θα μου πείτε τι θα καταφέρει. Κατά την γνώμη μου όχι σπουδαία πράγματα, διότι απ΄ ότι λέγεται σκοπεύει να δώσει πολύ λίγα σε πολλούς. Κι όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για peanuts – «βλέπω εδώ φραγκάκι βγαίνει για σένα» που έλεγε ο Νίκος Ρίζος στον Κώστα Χατζηχρήστο στον «Μπακαλόγατο»! Θα τους υποσχεθεί βέβαια ότι από τον Σεπτέμβριο θα «έχουν λαμβάνειν» νέο πακέτο. Να κάνουν υπομονή – και την προσευχή τους θα έλεγα εγώ….

Το μάζεψαν…

Σχετικά τώρα με την έλευση της κυρίας Κοβέσι θα έχετε παρατηρήσει ότι έχουν πέσει οι τόνοι από τους διάφορους της κυβερνητικής πλευράς – μέχρι να κινηθούν δικαστικά σε βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέως σκέφτηκαν διάφοροι. Για να καταλάβετε την κατάσταση που επικρατεί. Ενα θέμα είναι τι θα συζητήσουν η Ρουμάνα δικαστικός με τον κ. Φλωρίδη κι ένα άλλο θέμα είναι τι θα πει στο συνέδριο των Δελφών, στη συνέντευξη που θα δώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλοι «τσιτωμένοι»….

Στον τάκο ο κ. Σκέρτσος

Σας το επεσήμανα εγκαίρως ότι το θέμα του προς συζήτηση εκλογικού νόμου, παραλλαγή του γερμανικού μοντέλου, πηγαίνει άπατη. Ουδείς ασχολείται! Κάποιοι όμως δεν ξεχνούν! Όπως επί παραδείγματι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Φθιώτιδας κ. Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος χθες τα έβαλε με τον φίλο μου το υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο. Οι πληροφορίες υποστηρίζουν ότι είναι αυτός που πρότεινε την συγκεκριμένη ρύθμιση στον πρωθυπουργό – κι αυτός την «αγόρασε»! Και τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά ΦΜ ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο κ. Σκέρτσος δεν έχει σχέση με την «ζώσα πραγματικότητα»! Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Σκέρτσος είναι εξωκοινοβουλευτικός – κι όπως για όλους τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι βουλευτές θεωρούν ότι τους … «παίρνουν την μπουκιά από το στόμα»! Κι ο κ. Οικονόμου είναι ο δεύτερος – ο πρώτος ήταν ο κ. Γιώργος Βλάχος που είπε πως «κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»! Φτιάχνεται κλίμα σιγά – σιγά ή κάνω λάθος;

Αλλα αντ΄ άλλων

Τελικά ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης αν μη τι άλλο έχει πλάκα. «Πλακώθηκε» χθες για μία ακόμη φορά με το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ έχει οικογενειακή συμμετοχή σε σκάνδαλα. Και πως αυτά δεν τα βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ασκείται στην σκανδαλολογία για να πλήξει την κυβέρνηση και να προλάβει τον κ. Αλέξη Τσίπρα.

Θα κάνουν … εισαγωγή;

Όπως καταλαβαίνετε άλλο είναι το θέμα του κ. Σάντσεθ, άλλο το άγχος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη για τον κ. Τσίπρα και άλλο πράγμα η «σκανδαλολογία». Αρκούμαι στο τελευταίο. Διότι είναι τέτοια η … παραγωγή σκανδάλων από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που δεν έχει προηγούμενο. Σκεφτείτε πως οι απευθείας αναθέσεις ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ και οι διαγωνισμοί με την συμμετοχή μιας μόνο εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή τόνισε πως θα υπάρξει έλεγχος μία – μία την σύμβαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή … εισαγγελέων από την Ευρώπη γιατί οι εγχώριοι δεν φτάνουν για να κάνουν τον έλεγχο!