Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Confidential

Eμπιστευτικά
 22 Απριλίου 2026, 08:00

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όλα βαίνουν καλώς. Αυτό πιστεύει η κυβέρνηση δηλαδή που φαίνεται ότι ζει σ’ ένα παράλληλο σύμπαν. Το έχουν αυτό εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους την εξουσία για πολύ καιρό. Χάνουν την επαφή με το πόπολο και άστα να πάνε μετά. Τέλος πάντων, εγώ άλλο περιμένω τώρα. Να σηκωθεί ο τιτανομέγιστος υπουργός Άδωνις, να πάει στη Βουλή, εκεί που θα βρίσκεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, και να της ψιθυρίσει δυο, τρία φωνήεντα. Και στα αρχαία αν είναι ανάγκη. Να της δείξει τέλος πάντων ότι εδώ είναι Βαλκάνια..

Όλοι μαζί

Κι αν δεν μπορεί μόνος του ας πάρει από κοντά τη Σοφία τη Βούλτεψη που έχει μια έφεση να την πέφτει στην εισαγγελέα από τη Ρουμανία, εν ανάγκη ας τους συντροφέψει και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης που ανέβαζε τουίτς άλλων τα οποία έκαναν λόγο για τη «συμμορία της Κοβέσι». Να πάνε μπροστά της να τα πουν ρε παιδί μου, να δείξουν πόσο μάγκες είναι. Να βγουν και να πουν «έλα εδώ μαντάμ, αρκετά σε ανεχτήκαμε κι εσένα και τα τσιράκια σου στην Ελλάδα. Εδώ τα μέρη είναι δικά μας και κανείς δεν θα μας πει τι να κάνουμε και πως θα διαχειριστούμε τους πόρους. Γκέγκε;» Και αν η Κοβέσι δεν ακούσει, τότε να ξεκινήσουν και τον ανένδοτο με δήλωση αποχώρησης από τον θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αμέ!

Επειγόντως

Η επικοινωνιακή τακτική του Μεγάρου Μαξίμου είναι για γέλια και για κλάματα! Προσέξτε για να καταλάβετε τα όρια του πανικού που τους διακατέχει – και πρωτίστως τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των «11+2» βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – όπου βεβαίως ακούγονται διάφορα πιθανά και απίθανα, πως 40-60 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είτε θα απέχουν είτε θα καταψηφίσουν την άρση της ασυλίας των συναδέλφων τους. Εχουν πέσει «λυτοί και δεμένοι» για να πείσουν τους αντιδρώντες βουλευτές – και θα δούμε σήμερα πόσοι θα είναι τελικά όσοι θα αντισταθούν στις πιέσεις. Τι μας λέει το Μαξίμου λοιπόν;

Γρήγορα στο γυαλί…

Προσπαθεί ακόμη μία φορά να αλλάξει την ατζέντα. Πως; Προσέξτε. Σήμερα βγαίνουν από την Eurostat τα οριστικά μακροοικονομικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Και κυρίως το μέγεθος του πλεονάσματος. Υπολογίζεται ότι το επιπλέον πλεόνασμα που προέκυψε το 2025, με βάση τα οριστικά στοιχεία, θα ανέρχεται στα περίπου 500 εκατ. ευρώ. Με το που τα ανακοινώνει η Eurostat ο κ. Μητσοτάκης σε διάστημα μόλις λίγων ωρών, πρόκειται να ανακοινώσει νέο πακέτο παροχών, που θα ανέρχεται στα 400 – 500 εκατ. ευρώ. Μπας και κατορθώσει να απομακρύνει από τα κεντρικά σημεία της ατζέντας την επίσκεψη της κυρίας Κοβέσι και τη ψηφοφορία στη Βουλή.

«Βλέπω εδώ φραγκάκι…»

Μάλιστα χθες το Μέγαρο Μαξίμου ήταν σε διαρκή συνεννόηση με τον υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για το ακριβές ύψος του επιπλέον πλεονάσματος και την «σύνθεση» του πακέτου μέτρων και το κόστος του καθενός. Τέτοιος πανικός…. Θα μου πείτε τι θα καταφέρει. Κατά την γνώμη μου όχι σπουδαία πράγματα, διότι απ΄ ότι λέγεται σκοπεύει να δώσει πολύ λίγα σε πολλούς. Κι όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για peanuts – «βλέπω εδώ φραγκάκι βγαίνει για σένα» που έλεγε ο Νίκος Ρίζος στον Κώστα Χατζηχρήστο στον «Μπακαλόγατο»! Θα τους υποσχεθεί βέβαια ότι από τον Σεπτέμβριο θα «έχουν λαμβάνειν» νέο πακέτο. Να κάνουν υπομονή – και την προσευχή τους θα έλεγα εγώ….

Το μάζεψαν…

Σχετικά τώρα με την έλευση της κυρίας Κοβέσι θα έχετε παρατηρήσει ότι έχουν πέσει οι τόνοι από τους διάφορους της κυβερνητικής πλευράς – μέχρι να κινηθούν δικαστικά σε βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέως σκέφτηκαν διάφοροι. Για να καταλάβετε την κατάσταση που επικρατεί. Ενα θέμα είναι τι θα συζητήσουν η Ρουμάνα δικαστικός με τον κ. Φλωρίδη κι ένα άλλο θέμα είναι τι θα πει στο συνέδριο των Δελφών, στη συνέντευξη που θα δώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλοι «τσιτωμένοι»….

Στον τάκο ο κ. Σκέρτσος

Σας το επεσήμανα εγκαίρως ότι το θέμα του προς συζήτηση εκλογικού νόμου, παραλλαγή του γερμανικού μοντέλου, πηγαίνει άπατη. Ουδείς ασχολείται! Κάποιοι όμως δεν ξεχνούν! Όπως επί παραδείγματι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Φθιώτιδας κ. Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος χθες τα έβαλε με τον φίλο μου το υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο. Οι πληροφορίες υποστηρίζουν ότι είναι αυτός που πρότεινε την συγκεκριμένη ρύθμιση στον πρωθυπουργό – κι αυτός την «αγόρασε»! Και τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά ΦΜ ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο κ. Σκέρτσος δεν έχει σχέση με την «ζώσα πραγματικότητα»! Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Σκέρτσος είναι εξωκοινοβουλευτικός – κι όπως για όλους τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι βουλευτές θεωρούν ότι τους … «παίρνουν την μπουκιά από το στόμα»! Κι ο κ. Οικονόμου είναι ο δεύτερος – ο πρώτος ήταν ο κ. Γιώργος Βλάχος που είπε πως «κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»! Φτιάχνεται κλίμα σιγά – σιγά ή κάνω λάθος;

Αλλα αντ΄ άλλων

Τελικά ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης αν μη τι άλλο έχει πλάκα. «Πλακώθηκε» χθες για μία ακόμη φορά με το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ έχει οικογενειακή συμμετοχή σε σκάνδαλα. Και πως αυτά δεν τα βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ασκείται στην σκανδαλολογία για να πλήξει την κυβέρνηση και να προλάβει τον κ. Αλέξη Τσίπρα.

Θα κάνουν … εισαγωγή;

Όπως καταλαβαίνετε άλλο είναι το θέμα του κ. Σάντσεθ, άλλο το άγχος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη για τον κ. Τσίπρα και άλλο πράγμα η «σκανδαλολογία». Αρκούμαι στο τελευταίο. Διότι είναι τέτοια η … παραγωγή σκανδάλων από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που δεν έχει προηγούμενο. Σκεφτείτε πως οι απευθείας αναθέσεις ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ και οι διαγωνισμοί με την συμμετοχή μιας μόνο εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή τόνισε πως θα υπάρξει έλεγχος μία – μία την σύμβαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή … εισαγγελέων από την Ευρώπη γιατί οι εγχώριοι δεν φτάνουν για να κάνουν τον έλεγχο!

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

