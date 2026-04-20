Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι τέλειωσε με παραίτηση και χυδαιότητες, το επεισόδιο της σειράς «οικογενειακές ιστορίες» με πρωταγωνιστή τον Μακάριο Λαζαρίδη, στον ρόλο καρδιακού φίλου τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε διπλό ρόλο -γείτονες που πέφτουν από τα σύννεφα και κυρ-Παντελήδες «έλα μωρέ και τι έγινε;»- το Μαξίμου. Από μηχανής θεός η Ντόρα Μπακογιάννη. Βεβαίως σε σοβαρές κυβερνήσεις και κράτη η παραίτηση δεν σημαίνει ότι το θέμα με τους παράτυπους διορισμούς είναι λήξαν, αλλά, δυστυχώς, η σχέση πια της κυβέρνησης με τη σοβαρότητα είναι πολύ μακρινή. Ούτε πέμπτα ξαδέρφια όπως συνεχώς μας θυμίζει ο Αδωνις Γεωργιάδης που η νέα εμμονή του -ή το νέο project που του ανατέθηκε, λένε όσοι επιλέγουν να μιλάνε τσεκουράτα- είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Ακλαφτος»

Φάνηκε ήδη από τη συζήτηση στη Βουλή. Η απελπισμένη προσπάθεια του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα του δημόσιου λόγου. «Εριξε» τη συνταγματική αναθεώρηση και σ΄ αυτό το πλαίσιο έδωσε και το περίγραμμα ενός νέου εκλογικού νόμου. Επειδή όμως ουδείς ασχολήθηκε με τις νομοθετικές ακροβασίες του κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, το σύστημα «έπαιξε» το θέμα του εκλογικού νόμου και χθες. Μπας και «τσιμπήσει» κανείς και ανοίξει συζήτηση. Απ΄ ότι φαίνεται όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον και οι πρωθυπουργικές ανησυχίες περί του εκλογικού νόμου, προβλέπω να πηγαίνουν στον … «κουβά»!

Ο «ηγεμόνας» και οι «υπηκόοι»

Θέλω όμως να κάνω μία παρατήρηση. Η πρόταση του κ. Λιβάνιου που αποδέχθηκε ασμένως ο κ. Μητσοτάκης, προβλέπει Βουλή πχ 250 εδρών, από τις οποίες οι 125 θα εκλέγονται σε μονοεδρικές περιοχές και οι άλλοι 125 με λίστα. Τι προκύπτει από τα παραπάνω; Οτι ο πρόεδρος του κόμματος γίνεται … «ηγεμόνας»! Οι εκλεγμένοι με τη λίστα θα είναι τόσο πειθήνιοι όσο χρειάζεται ο «ηγεμόνας» για να τους τοποθετήσει και πάλι στη λίστα στις επόμενες εκλογές, αλλά το ίδιο πειθήνιοι θα είναι οι των μονοεδρικών περιφερειών διότι θα εκλέγονται εκ του ασφαλούς. Και το προτεινόμενο σύστημα θα είναι βέβαια η χαρά του αρχηγού, αλλά πόσοι είναι οι βουλευτές που πάσχουν από … αυτοκτονικό ιδεασμό;

Σύγκρουση

Σε ένα ιδιότυπο bras de fair εξελίσσεται η «σχέση» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με την κυβέρνηση. Από τις 15 Νοεμβρίου του 2025 έχει ανανεωθεί η παραμονή της εισαγγελέως κυρίας Πόπης Παπανδρέου στο σύστημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Το έπραξε η επικεφαλής της, η κυρία Λάουρα Κοβέσι. Οχι, λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης! Αυτό θα γίνει τον Μάιο με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ομως η κυρία Κοβέσι την άλλη εβδομάδα θα είναι στην Αθήνα. Η σύγκρουση είναι «επί θύραις»….

Του έδειξε την πόρτα

Ο πλέον πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριος Λαζαρίδης «ακολούθησε» την φορά των πραγμάτων. Βρέθηκε εκτός της κυβέρνησης. Το είχα προβλέψει εγκαίρως και σας είχα ενημερώσει σχετικά. Η καθυστέρηση οφείλονταν στο γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης ήταν άνθρωπος του κ. Μητσοτάκης και ήθελε να του δώσει λίγο χρόνο μπας και τα καταφέρει. Αλλά αυτός το έκανε χειρότερο! Και η Ντόρα Μπακογιάννη με παρέμβασή του έδειξε την πόρτα εξόδου.

Ανασχηματισμός; Ποιος ανασχηματισμός;

Εχω μία απορία. Από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου κυκλοφορούσε επιμόνως ότι επρόκειτο να γίνει νέος ανασχηματισμός. Τελευταία όμως διαπιστώνω ότι δεν λέει κανένας κουβέντα – και στο Μέγαρο Μαξίμου «κρατούν φυλαγμένα μυστικά και ντοκουμέντα». Υπάρχει κάποιος λόγος σχετικά με την … αφωνία περί ανασχηματισμού; Η μήπως πρόκειται για μία πρόδηλη πολιτική αδυναμία του πρωθυπουργού να «ανακατέψει την τράπουλα» της κυβέρνησης; Μήπως φοβάται ότι τελικά θα του προκαλέσει περισσότερα προβλήματα – με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα – απ΄ όσα θα επιχειρήσει να λύσει – και δεν το συζητάει καν;

Αντιμέτωπος με τους βουλευτές του!

Αφού, λοιπόν, με την παραίτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Μητσοτάκης -με τη βοήθεια του κοινού (βλέπε Ντόρα)- έλυσε ένα πρόβλημα, έχει μπροστά του ένα … βουνό! Πρόκειται πρώτον, για την ψήφιση από τη Βουλή της άρσης της βουλευτικής ασυλίας των ενεχομένων βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεύτερον, για τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη διάρκεια της οποίας, όπως λέγεται, ο καθένας θα βγάλει τον καημό του. Και ο κ. Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να τους κάνει ψυχολογικό μασάζ….

Τα «δώρα» των δημοσκόπων

Ομως εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να δουν την δημοσιότητα οι δημοσκοπήσεις που θα αφορούν στις εξελίξεις του Απριλίου. Οπως είναι γνωστό ήδη η Νέα Δημοκρατία έχασε όσα είχε κερδίσει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – περί την 1,5 μονάδα. Οι εξελίξεις περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα συνέβησαν, προεξοφλείται ότι έχει χάσει τουλάχιστον ακόμη μία μονάδα. Δηλαδή το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται πάλι πέρι το 22%. Επειδή όμως οι δημοσκόποι – οι περισσότεροι… – είναι … καλοί άνθρωποι και φροντίζουν να «καλοπιάνουν» το αφεντικό του Μεγάρου Μαξίμου, δεν αναφέρουν στις παρουσιάσεις των δημοσκοπήσεων τα όρια του στατιστικού λάθους – το οποίο είναι συνήθως περί το 2,5% – 3%. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι με ποσοστό 22%, το εύρος κινείται μεταξύ 19% και 25%. Και φυσικά αίσθηση δεν προκαλεί το 25%, αλλά το 19%. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ευαίσθητος άνθρωπος και οι δημοσκόποι τον … φροντίζουν!

Μεγάλη αναστάτωση, υπέροχη κατάσταση!

Εν τω μεταξύ μαθαίνω ότι εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας επικρατεί μεγάλη κινητικότητα – τηλεφωνήματα, συναντήσεις, κόσμος πάει κι έρχεται. Και μία ένταση. Λένε πως είναι θέμα χρόνου τελικά η ανακοίνωση του νέου κόμματος – πρέπει με τον σωστό τρόπο, υποστηρίζουν – από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Γι΄ αυτό και υπάρχει και μεγάλο άγχος στους πάνω ορόφους της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι φανερό πως με την ανακήρυξη – και όσα θα επακολουθήσουν… – ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα παίζει μόνος του. Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα – για τον κ. Ανδρουλάκη!

Λίγο πριν το τέλος…

Από την άλλη πλευρά η επιτάχυνση των εξελίξεων, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντίστοιχες κινήσεις στη Νέα Αριστερά – απ΄ όπου θα αποχωρήσει αν όχι όλη, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της μειοψηφίας. Στη Κουμουνδούρου τα πράγματα είναι πιο complique. Εκεί η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας περιμένει «πως και πως» την ημέρα που ο αφέτης θα πυροβολήσει – αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία του κόμματος. Το θέμα τι θα κάνει ο πρόεδρος του κόμματος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Θα ακολουθηθούν καταστατικές διαδικασίες περί αναστολής της λειτουργίας του κόμματος; Κι αν συμβεί αυτό η μειοψηφία υπό τον κ. Πολάκη θα την σεβαστεί την απόφαση; Χλωμό το βλέπω. Η ησυχία που επικρατεί στην Κουμουνδούρου το τελευταίο διάστημα μοιάζει με την ηρεμία πριν από την καταιγίδα….