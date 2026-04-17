Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

 17 Απριλίου 2026, 08:00

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τελικά ο «κόφτης» στη Βουλή μπήκε για ανθρωπιστικούς λόγους… Πόση κυβερνητική υποκρισία να αντέξει κανείς; Για τον Μακάριο Λαζαρίδη που με τον παρά του…. εκτός των όσων νομίζει ότι μπορεί να κάνει τους εκθέτει ανεπανόρθωτα, ο Κυριάκος δεν βρήκε να πει μια λέξη. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών… άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ενώ το όνομα του Ντίλιαν που εμμέσως πλην σαφώς τον αποκάλεσε Νίξον, δεν μπορούσε καν να το προφέρει. «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί»! Πάγωσε το γαλάζιο αίμα μου χθες… κυβέρνηση σε αποδρομή χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας.

Περί υγείας

Ο λαϊκισμός χειρίστης ποιότητας μας έπνιξε. Είναι δυνατόν να εργαλειοποιείς ένα τραγικό γεγονός για να γλιτώσεις την κριτική; Και τι είδους επιχείρημα είναι αυτό; Θα μπορούσα να πω πολλά για τα τραγικά συμβάντα που θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει υπεύθυνο τον πρωθυπουργό, αλλά δεν θα πέσω και εγώ στον βούρκο του λαϊκισμού.

Ο… Ντύλαν

Τις υποκλοπές τις παίζει στα δάχτυλα ο Κυριάκος και γι’ αυτό έσπευσε να μας πει με περίσσια αλαζονεία πως το θέμα αυτό έχει κριθεί δύο φορές ήδη και μάλιστα στις εκλογές. Ήταν εκείνο το γνωστό αλαζονικό ύφος. Ένα θέμα είχε μόνο, δεν θυμόταν το όνομα του Ταλ Ντίλιαν, του ισραηλινού πρώην αξιωματικού που επί της ουσίας τον παρομοίασε με τον Νίξον, υπενθυμίζοντας το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ. Και παραλίγο να τον πει Μπομπ Ντύλαν.

Κουβέντα

Λέξη δεν είπε χθες στη Βουλή – τρεις φορές μίλησε! – ο πρωθυπουργός Κυριάκος για τον Μακάριο Λαζαρίδη, παρ΄ ότι προκλήθηκε κατ΄ επανάληψη από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι προφανές ότι έχει καταλάβει το μέγεθος της γκάφας που έκανε και προσπαθεί να το «περάσει αβαβά»! Κάτι είναι κι αυτό….

Θα τα γυρίσει…

Από την άλλη πλευρά ο υφυπουργός του και βουλευτής Καβάλας ομολογώντας κατ΄ ουσίαν την ενοχή του, δήλωσε χθες πως είναι έτοιμος να επιστρέψει εντόκως τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» χρήματα που του είχαν χορηγηθεί. Τελικά πρόκειται για έναν κλαυσίγελο – με τον κ. Μητσοτάκη να εκδηλώνει καταφανέστατα την αδυναμία του να τον διαχειριστεί! Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα….

Αποκαταστάθηκε

Κατά τα άλλα ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, τοποθετήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη στη θέση του του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας – μετά από την υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη. Πρόκειται για την εξεταστική την οποία αξιολογώντας την ο πρωθυπουργός είχε πει πως δεν ήταν κι από τις καλύτερες στιγμές του κοινοβουλίου. Όχι φυσικά λόγω της ευθύνης του κ. Μαρκόπουλου – αυτός έπαιξε με … επιτυχία τον ρόλο του!

Τον βλέπουν…

Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και πάλι … «κέντησε» χθες. Αυτή τη φορά συνέχισε τις επιθέσεις του σε βάρος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – αφήνοντας μάλιστα και υπονοούμενο ότι η Ελλάδα μπορεί και να αποχωρήσει. Αναγκάστηκε εν συνεχεία ο πρωθυπουργός να το διαψεύσει από του βήματος της Βουλής. Όμως όλη αυτή η ρητορική δεν διαφεύγει της προσοχής – το ακριβώς αντίθετο μάλιστα συμβαίνει… – της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και των Βρυξελλών. Τα καλύτερα έρχονται….

Κάνει «μασάζ»

Βέβαια όπως σας έχω ξαναπεί η επιθετική ρητορική του κ. Γεωργιάδη απευθύνεται στο εσωκομματικό ακροατήριο, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να το «ντοπάρει». Όμως η χρησιμότητα της κινείται και σ΄ ένα άλλο επίπεδο. Εχοντας την κάλυψη του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού, παρέχει την κάλυψη – κυρίως κάνει «ψυχολογικό μασάζ» – που έχουν ανάγκη οι «11+2» βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αντιλαμβάνεστε ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται σε «αποστολή».

Φόβος

Αντιθέτως ο πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να ανακοινώσει ότι θα ζητήσει από τον υπουργό Δικαιοσύνης να νομοθετήσει ότι οι περιπτώσεις των βουλευτών να εξετάζονται από την δικαιοσύνη κατά προτεραιότητα. Θέλω όμως να σας επισημάνω τον φόβο που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου για το ενδεχόμενο στους αμέσως επόμενους μήνες να έρθουν κι άλλες δικογραφίες – κι όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σ΄ αυτή την περίπτωση θα χάσουν την μπάλα….

«Ξεσκόνισμα»

Από την άλλη πλευρά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία από τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος τόνισε στην πρωτομιλία του πως μετά από τις εκλογές θα γίνει οικονομικός έλεγχος για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη σύμβαση την σύμβαση. Είναι αλήθεια πως αυτό δεν ακούστηκε και πολύ καλά από τον πρωθυπουργό! Καταλάβατε γιατί δεν μπορούν να γίνουν πρόωρες εκλογές – τουλάχιστον πριν από τις 30 Ιουνίου; Πρέπει οπωσδήποτε να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου….

Δεν ήταν πειστικός

Και φυσικά το θέμα των πρόωρων εκλογών κυριαρχούσε, μεταξύ των άλλων, στην αίθουσα του κοινοβουλίου καθ΄ όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Όμως για μία ακόμη φορά – κι όχι με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο είναι αλήθεια… – ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην άνοιξη του 2027. Ηταν σαν να τους έλεγε ότι από το φθινόπωρο βλέπουμε….

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Vita.gr
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17.04.26

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ελλάδα 17.04.26

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Καταγγελίες 17.04.26

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης - Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

