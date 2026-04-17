Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τελικά ο «κόφτης» στη Βουλή μπήκε για ανθρωπιστικούς λόγους… Πόση κυβερνητική υποκρισία να αντέξει κανείς; Για τον Μακάριο Λαζαρίδη που με τον παρά του…. εκτός των όσων νομίζει ότι μπορεί να κάνει τους εκθέτει ανεπανόρθωτα, ο Κυριάκος δεν βρήκε να πει μια λέξη. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών… άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ενώ το όνομα του Ντίλιαν που εμμέσως πλην σαφώς τον αποκάλεσε Νίξον, δεν μπορούσε καν να το προφέρει. «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί»! Πάγωσε το γαλάζιο αίμα μου χθες… κυβέρνηση σε αποδρομή χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας.

Περί υγείας

Ο λαϊκισμός χειρίστης ποιότητας μας έπνιξε. Είναι δυνατόν να εργαλειοποιείς ένα τραγικό γεγονός για να γλιτώσεις την κριτική; Και τι είδους επιχείρημα είναι αυτό; Θα μπορούσα να πω πολλά για τα τραγικά συμβάντα που θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει υπεύθυνο τον πρωθυπουργό, αλλά δεν θα πέσω και εγώ στον βούρκο του λαϊκισμού.

Ο… Ντύλαν

Τις υποκλοπές τις παίζει στα δάχτυλα ο Κυριάκος και γι’ αυτό έσπευσε να μας πει με περίσσια αλαζονεία πως το θέμα αυτό έχει κριθεί δύο φορές ήδη και μάλιστα στις εκλογές. Ήταν εκείνο το γνωστό αλαζονικό ύφος. Ένα θέμα είχε μόνο, δεν θυμόταν το όνομα του Ταλ Ντίλιαν, του ισραηλινού πρώην αξιωματικού που επί της ουσίας τον παρομοίασε με τον Νίξον, υπενθυμίζοντας το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ. Και παραλίγο να τον πει Μπομπ Ντύλαν.

Κουβέντα

Λέξη δεν είπε χθες στη Βουλή – τρεις φορές μίλησε! – ο πρωθυπουργός Κυριάκος για τον Μακάριο Λαζαρίδη, παρ΄ ότι προκλήθηκε κατ΄ επανάληψη από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι προφανές ότι έχει καταλάβει το μέγεθος της γκάφας που έκανε και προσπαθεί να το «περάσει αβαβά»! Κάτι είναι κι αυτό….

Θα τα γυρίσει…

Από την άλλη πλευρά ο υφυπουργός του και βουλευτής Καβάλας ομολογώντας κατ΄ ουσίαν την ενοχή του, δήλωσε χθες πως είναι έτοιμος να επιστρέψει εντόκως τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» χρήματα που του είχαν χορηγηθεί. Τελικά πρόκειται για έναν κλαυσίγελο – με τον κ. Μητσοτάκη να εκδηλώνει καταφανέστατα την αδυναμία του να τον διαχειριστεί! Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα….

Αποκαταστάθηκε

Κατά τα άλλα ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, τοποθετήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη στη θέση του του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας – μετά από την υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη. Πρόκειται για την εξεταστική την οποία αξιολογώντας την ο πρωθυπουργός είχε πει πως δεν ήταν κι από τις καλύτερες στιγμές του κοινοβουλίου. Όχι φυσικά λόγω της ευθύνης του κ. Μαρκόπουλου – αυτός έπαιξε με … επιτυχία τον ρόλο του!

Τον βλέπουν…

Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και πάλι … «κέντησε» χθες. Αυτή τη φορά συνέχισε τις επιθέσεις του σε βάρος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – αφήνοντας μάλιστα και υπονοούμενο ότι η Ελλάδα μπορεί και να αποχωρήσει. Αναγκάστηκε εν συνεχεία ο πρωθυπουργός να το διαψεύσει από του βήματος της Βουλής. Όμως όλη αυτή η ρητορική δεν διαφεύγει της προσοχής – το ακριβώς αντίθετο μάλιστα συμβαίνει… – της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και των Βρυξελλών. Τα καλύτερα έρχονται….

Κάνει «μασάζ»

Βέβαια όπως σας έχω ξαναπεί η επιθετική ρητορική του κ. Γεωργιάδη απευθύνεται στο εσωκομματικό ακροατήριο, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να το «ντοπάρει». Όμως η χρησιμότητα της κινείται και σ΄ ένα άλλο επίπεδο. Εχοντας την κάλυψη του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού, παρέχει την κάλυψη – κυρίως κάνει «ψυχολογικό μασάζ» – που έχουν ανάγκη οι «11+2» βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αντιλαμβάνεστε ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται σε «αποστολή».

Φόβος

Αντιθέτως ο πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να ανακοινώσει ότι θα ζητήσει από τον υπουργό Δικαιοσύνης να νομοθετήσει ότι οι περιπτώσεις των βουλευτών να εξετάζονται από την δικαιοσύνη κατά προτεραιότητα. Θέλω όμως να σας επισημάνω τον φόβο που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου για το ενδεχόμενο στους αμέσως επόμενους μήνες να έρθουν κι άλλες δικογραφίες – κι όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σ΄ αυτή την περίπτωση θα χάσουν την μπάλα….

«Ξεσκόνισμα»

Από την άλλη πλευρά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία από τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος τόνισε στην πρωτομιλία του πως μετά από τις εκλογές θα γίνει οικονομικός έλεγχος για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη σύμβαση την σύμβαση. Είναι αλήθεια πως αυτό δεν ακούστηκε και πολύ καλά από τον πρωθυπουργό! Καταλάβατε γιατί δεν μπορούν να γίνουν πρόωρες εκλογές – τουλάχιστον πριν από τις 30 Ιουνίου; Πρέπει οπωσδήποτε να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου….

Δεν ήταν πειστικός

Και φυσικά το θέμα των πρόωρων εκλογών κυριαρχούσε, μεταξύ των άλλων, στην αίθουσα του κοινοβουλίου καθ΄ όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Όμως για μία ακόμη φορά – κι όχι με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο είναι αλήθεια… – ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην άνοιξη του 2027. Ηταν σαν να τους έλεγε ότι από το φθινόπωρο βλέπουμε….