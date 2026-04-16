Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ανεβαίνουν οι ρυθμοί σήμερα στη Βουλή με την αναμενόμενη συζήτηση για το κράτος Δικαίου. Κοινώς, ευκαιρία για τους πολιτικούς αρχηγούς να «κάψουν» όλες τις περιττές θερμίδες που πήραν εν μέσω Πάσχα. Και θα τις κάψουν, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση…

Διασυρμός

Θα αρχίσω όμως με κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση -όσο και αν σφυρίζει αδιάφορα. Είναι απορίας άξιον πως είναι δυνατόν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριος Λαζαρίδης να παραμένει στη θέση του, μετά από τον διασυρμό τον οποίο υπέστη στη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής ηθικής και πολιτικής αυτογνωσίας, αλλά προσέθεσε – ως αχρείαστο φυσικά… – ένα ακόμη πρόβλημα στη κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου προσπάθησε να «αποδραματοποιήσει» το θέμα, να το κατατάξει στην κατηγορία της μικροπολιτικής και των παραπολιτικών. Κι όμως δεν είναι!

Αλλού…

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για παρόμοια ολισθήματα χάθηκαν καριέρες. Θα μου πείτε «εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε» που τραγουδούσε κι ο Σαββόπουλος και τέτοιου είδους παραπτώματα δεν υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής παρανυχίδας! Σωστά.

Είναι προπομπός;

Όμως μετά από τον κ. Στέλιο Πέτσα που αποστασιοποιήθηκε από την γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου, ένας ακόμη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε τη διαφορά. Πρόκειται για τον κ. Ανδρέα Κατσανιώτη – σαμαρικό, αν δεν κάνω λάθος; Δηλαδή μπορώ αυτό να εκλάβω κι ως μήνυμα πως ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς σήμερα θα πάρει λόγο στη Βουλή; Και μεταξύ των άλλων θα ψέξει την κυβέρνηση και για το θέμα Λαζαρίδη; Νομίζω πως σε λίγες ώρες αυτές οι απορίες θα λυθούν….

Το πολιτικό ισοζύγιο

Φαίνεται πως για την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στη κυβέρνηση μέτρησαν ορισμένα πράγματα: πρώτον, δεν μπορεί να πετάει τους δικούς του στα σκυλιά, στο τέλος ποιος θα του μείνει; Δεύτερον, με το μπάχαλο που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει, να μην κερδίσει κι άλλους πόντους η αντιπολίτευση. Και τρίτον, στο «μένει ή φεύγει» κρίθηκε πως το να μείνει έχει μικρότερο κόστος από το φύγει. Να προσθέσω ακόμη ότι μέρες που είναι το να διώξει ο κ. Μητσοτάκης κάποιον που έχει μαζί του από τα παλιά, δηλαδή γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, δεν είναι μία σοφή κίνηση. Ετσι δεν είναι;

Περαστικά!

Βέβαια η συζήτηση για τον κ. Λαζαρίδη χθες επισκιάστηκε από το τραγικό γεγονός ότι ο υφυπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε εντός του Μαξίμου. Αργότερα χειρουργήθηκε επιτυχώς. Εχει δέκα δύσκολες μέρες μπροστά του. Και τις δικές μου τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση – διότι την κριτική την κάνει κανείς όταν ο άλλος είναι υγιής και όρθιος….

Bras de fair

Όμως σήμερα η Βουλή είναι … «όλα τα λεφτά»! Σύμπασα η αντιπολίτευση θα είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μεταξύ τους θα παιχτεί ένα ιδιότυπο bras de fair – ποιος θα επιβάλει την ατζέντα. Η αντιπολίτευση θα σταθεί στο γεγονός ότι η κυβερνητική πολιτική παράγει σκάνδαλα, έτσι που είναι η Ελλάδα είναι η … «αγαπημένη» χώρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με κορυφαία το σκάνδαλο των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών – κι όχι κατ΄ ανάγκη μ΄ αυτή τη σειρά. Και ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί ότι έχουμε γίνει μία … «ευρωπαϊκή χώρα» – Χριστός κι Απόστολος… – στον «μεταρρυθμιστικό οίστρο» της κυβέρνησης και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν στοιχηματίζω υπέρ του κ. Μητσοτάκη….

Είναι η ευκαιρία του

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να «ηγηθεί» της σύγκρουσης από την πλευρά της αντιπολίτευσης – κι όχι λόγω της θεσμικής του ιδιότητας. Αλλά διότι θεωρεί – με την απουσία του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα ακόμη… – ότι τώρα είναι η ευκαιρία του να κερδίσει δημοσκοπικούς πόντους. Γι΄ αυτό και θα ζητήσει σε όλους τους τόνους και πρόωρες εκλογές, οι οποίες βεβαίως και τον συμφέρουν – αν γίνουν αποδεκτές – που δεν θα γίνουν φυσικά.

Τι θα πει για τις υποκλοπές;

Όμως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο θέμα των υποκλοπών – όπου αναμένεται και παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού κ. Σαμαρά …. Δηλαδή πως θα τοποθετηθεί ο κ. Μητσοτάκης. Θα αρκεστεί απλώς στην αμυντική γραμμή πως το θέμα ερευνάται από τη δικαιοσύνη, όπως και στο πόρισμα του κ. Αχιλλέα Ζήση πως δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή και πέραν τούτου ουδέν; Και με τι στοιχεία θα επιτεθεί ο κ. Ανδρουλάκης; Ισως όμως να έχει ενδιαφέρον και η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου Βελόπουλου, που κατ΄ επανάληψη άφησε υπονοούμενα για στοιχεία που έχει στη διάθεση του. Θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης ή θα «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα».