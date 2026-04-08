Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, διανύουμε την εβδομάδα των Παθών και η σκέψη μου βρίσκεται στο Μαξίμου, που η αλήθεια είναι ότι περνάει πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες. Τους φαντάζομαι όλους, πρωθυπουργό, υπουργούς, βουλευτές και διάφορους παρατρεχάμενους να περιμένουν να έρθει το Μεγάλο Σάββατο, να ξεχαστεί ο κόσμος με τις μαγειρίτσες και ακολούθως τα αρνιά και τα κοκορέτσια. Ποντάρουν στην κοντή μνήμη δηλαδή. Απ’ την άλλη, οι κακές γλώσσες αναρωτιούνται γιατί έσπασε η έρευνα των υποκλοπών και το κομμάτι της κατασκοπείας το ανέλαβε ο Άρειος Πάγος, ο οποίος, ας είμεθα ειλικρινείς, την τελευταία φορά που έκανε έρευνα για το σκάνδαλο αυτό δεν τα πήγε και τόσο καλά…

Το μικρό;

Το – κανονικό – θαύμα κρατάει τρεις μέρες και το μεγάλο τέσσερις! Σωστά; Σωστά! Το μικρό όμως πόσο κρατάει; Μόλις που «βγάζει» το 24ωρο! Ε, αυτό ακριβώς συνέβη με την υιοθέτηση από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη του γαλλικού μοντέλου – κι αυτό κουτσουρεμένο…. Μετά από πρώτο σοκ που έπαθαν διάφοροι εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, η ιδέα, η πρόταση, πείτε όπως θέλετε, «απερρίφθη μετ΄ επαίνων»!

Ο «αίτιος»

Όμως αναζητούσα από χθες τον «αίτιο» – που λέει και το τραγούδι – και σήμερα – περίπου – εξεπλάγην! Λοιπόν, μου έλεγαν, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, πως ο «δράστης» δεν είναι άλλος από τον υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο κ. Σκέρτσος είχε … καταπέσει σε τέτοιο «διανοητικό οίστρο»! Κι επέμεινα, όπως αντιλαμβάνεστε – μου είπαν, λοιπόν, ότι «φαίνεται πως είναι του Ακη η ιδέα, αλλά μην το δένεις και ‘κόμπο στο μαντήλι’ διότι κι ο Κυριάκος έχει κάτι τέτοιες ιδέες, ξέρεις πως είναι οι εμμονές». Αρα, τον «αίτιο» μπορείτε να τον αναζητήσετε μεταξύ του κ. Σκέρτσου και του κ. Μητσοτάκη. Μέχρις εκεί! Τεράστια επιτυχία … «τρακόσιαι χιλιάδαι δίσκοι» – που έλεγε κι ο Νίκος Τσούκας στην ταινία «Το θύμα» το 1969!

Στο συνέδριο

Εντάξει, είναι προφανές ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι στο περίπου … χάος! Όπως μου εξηγούσαν άνθρωποι μου από την κυβέρνηση – σοβαροί και νουνεχείς! – το θέμα των πρόωρων εκλογών υπάρχει ακόμη πάνω στο τραπέζι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το θέλει με τίποτα, αλλά… Το κριτήριο για να αποφασιστεί ή να απορριφθεί είναι αν πχ το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι χειρότερα για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Μόνο σ΄ αυτή την περίπτωση. Και το κρίσιμο χρονικό σημείο είναι το βήμα του συνεδρίου του κόμματος – που θα γίνει νομίζω στις 20 Μαΐου. Αν το έχει αποφασίσει θα το ανακοινώσει τότε.

Θα έχει φανεί που πάει…

Μέχρι το συνέδριο όμως θα έχουν ξεκαθαρίσει πρωτίστως τα δεδομένα σχετικά με τον πόλεμο. Είναι κρίσιμο μέγεθος και θα καθορίσει την πορεία της οικονομίας. Επίσης θα ξέρουμε αν ο απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ Ταλ Ντίλιαν θα έχει «κελαηδήσει» ή όχι. Επίσης σημαντική παράμετρος – μέχρι τώρα πάντως «φως στο τούνελ» δεν υπάρχει από τους μεσολαβητές. Και μέχρι τότε θα ξέρουμε τι θα γίνει σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε διαφορετική περίπτωση το φθινόπωρο είναι η δεύτερη εναλλακτική….

Η κυρία Βούλτεψη κι ο «ρωσικός δάκτυλος»

Είπα ΟΠΕΚΕΠΕ και θέλω να σημειώσω μία ουσιαστική παράλειψη μου. Ημαρτον, δεν θα επαναληφθεί! Η κυρία Σοφία Βούλτεψη παρενέβη ήδη και αποκατέστησε τα πράγματα στην κανονικότητα τους! «Ρωσικός δάκτυλος» είναι τελικά πίσω από την ευρωπαία εισαγγελέα κυρία Λάουρα Κοβέσι. Ο οποίος επιβουλεύεται την πολιτική σταθερότητα που την … «φτύνουν μην την ματιάξουν» στην Ευρώπη. Μας ζηλεύουν, μας φθονούν και γενικότερα δεν θέλουν να μας βλέπουν ζωγραφιστούς. Οι Ρώσοι! Πες τα χριστιανή μου και ψάχναμε τόσο καιρό να βρούμε ποιος κινεί τα νήματα πίσω από την κυρία Κοβέσι. Διότι όπως γνωρίζετε είναι ρουμανικής καταγωγής, δηλαδή του πάλαι ποτέ ανατολικού μπλοκ. Ετσι εξηγούνται όλα. Νομίζω όμως ότι ο μακαρίτης Νικολάε Τσαουσέσκου δεν ήταν και τόσο φανατικός σοβιετόφιλος. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Και ισχύει πάντα ο αφορισμός ότι δεν αφήνεις την πραγματικότητα να σου χαλάσει μία ωραία ιστορία….

Για να … «πορωθούν»

Ρώτησα σχετικά τους συνομιλητές μου για ποιο λόγο όλη αυτή η δημόσια επιθετικότητα απέναντι στην κυρία Κοβέσι, προεξάρχοντος – συγκρατημένα είναι αλήθεια – του κ. Μητσοτάκη. Η απάντηση που έλαβα είναι η εξής: απευθύνονται στο εσωκομματικό ακροατήριο, το οποίο θέλει μία «θεωρία συνομωσίας» μπας και … πορωθεί, μέρες που είναι! Αυτά!

Μαζεύουν λεφτά

Εν τω μεταξύ στο οικονομικό επιτελείο … μαζεύουν λεφτά για τις δύσκολες ώρες. Θυμάστε που στις αρχές του χρόνου κυκλοφόρησε η πληροφορία πως η κυβέρνηση σκοπεύει να προπληρώσει ομόλογα που δεν έχουν λήξει, ύψους ενάμιση δισεκατομμυρίου; Μετά από το ξέσπασμα του πολέμου η πρόθεση … αποσύρθηκε. Κάνουν «καβάτζα» για τις δύσκολες ώρες, εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί πέραν του Απριλίου και οι Βρυξέλλες ανάψουν το «πράσινο φως» για «ρήτρα διαφυγής». Επίσης να σας ενημερώσω πως αντίθετοι με τη διενέργεια των πρόωρων εκλογών είναι όχι μόνο ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος – τουλάχιστον στη θεσμική του εκπροσώπηση.

Κακός μπελάς τον βρήκε

Ο άλλος μου ο φίλος, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, δεν πρόλαβε να καθίσει στην καρέκλα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης – τόσο αγώνα έκανε… – κι έχει βρει τον μπελά του. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παύλος Πολάκης – από ζήλεια; Είναι κάτι άλλο; Δεν γνωρίζω – τον «έχει βάλει στο μάτι». Και την εντός της Βουλής κόντρα την συνεχίζει – όπως το συνηθίζει ο Χανιώτης βουλευτής – με αναρτήσεις στο fb. Δεν διέθετε, λέει τα τυπικά προσόντα όταν ήταν σύμβουλος στην μακαρίτισσα την υπουργό Παιδείας κυρία Μαριέτα Γιαννάκου – και σε επόμενη θέση που κατέλαβε στα χρόνια της πρωθυπουργίας του κ. Κώστα Καραμανλή. Κι ο κ. Πολάκης υποστηρίζει πως πρόκειται για ποινικό αδίκημα. Μάλιστα στο τέλος της ανάρτησης του σημειώνει – απειλητικά… – «συνεχίζεται»! Κακό μπελά έχει βρει ο κ. Λαζαρίδης – μία υπουργική θέση πήρε κι αυτός να του την βγάλουν ξινή από τη μύτη….

Είναι σχεδόν έτοιμοι

Τώρα στο ΠΑΣΟΚ μου έλεγαν ότι πλέουν σε πελάγη νηνεμίας. Πρώτον, ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει τα όργανα να συγκροτηθούν ενωτικά – όλοι οι «οπλαρχηγοί» θα συμμετάσχουν, δεν θα εξαιρεθεί κανένας. Και δεύτερον, η επιτροπή ψηφοδελτίων έχει κάνει αρκετή δουλειά κι έτσι περίπου 60% των κατά τόπους ψηφοδελτίων είναι έτοιμα – για το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών….