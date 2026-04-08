08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Eμπιστευτικά
 08 Απριλίου 2026, 08:00

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, διανύουμε την εβδομάδα των Παθών και η σκέψη μου βρίσκεται στο Μαξίμου, που η αλήθεια είναι ότι περνάει πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες. Τους φαντάζομαι όλους, πρωθυπουργό, υπουργούς, βουλευτές και διάφορους παρατρεχάμενους να περιμένουν να έρθει το Μεγάλο Σάββατο, να ξεχαστεί ο κόσμος με τις μαγειρίτσες και ακολούθως τα αρνιά και τα κοκορέτσια. Ποντάρουν στην κοντή μνήμη δηλαδή. Απ’ την άλλη, οι κακές γλώσσες αναρωτιούνται γιατί έσπασε η έρευνα των υποκλοπών και το κομμάτι της κατασκοπείας το ανέλαβε ο Άρειος Πάγος, ο οποίος, ας είμεθα ειλικρινείς, την τελευταία φορά που έκανε έρευνα για το σκάνδαλο αυτό δεν τα πήγε και τόσο καλά…

Το μικρό;

Το – κανονικό – θαύμα κρατάει τρεις μέρες και το μεγάλο τέσσερις! Σωστά; Σωστά! Το μικρό όμως πόσο κρατάει; Μόλις που «βγάζει» το 24ωρο! Ε, αυτό ακριβώς συνέβη με την υιοθέτηση από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη του γαλλικού μοντέλου – κι αυτό κουτσουρεμένο…. Μετά από πρώτο σοκ που έπαθαν διάφοροι εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, η ιδέα, η πρόταση, πείτε όπως θέλετε, «απερρίφθη μετ΄ επαίνων»!

Ο «αίτιος»

Όμως αναζητούσα από χθες τον «αίτιο» – που λέει και το τραγούδι – και σήμερα – περίπου – εξεπλάγην! Λοιπόν, μου έλεγαν, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, πως ο «δράστης» δεν είναι άλλος από τον υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο κ. Σκέρτσος είχε … καταπέσει σε τέτοιο «διανοητικό οίστρο»! Κι επέμεινα, όπως αντιλαμβάνεστε – μου είπαν, λοιπόν, ότι «φαίνεται πως είναι του Ακη η ιδέα, αλλά μην το δένεις και ‘κόμπο στο μαντήλι’ διότι κι ο Κυριάκος έχει κάτι τέτοιες ιδέες, ξέρεις πως είναι οι εμμονές». Αρα, τον «αίτιο» μπορείτε να τον αναζητήσετε μεταξύ του κ. Σκέρτσου και του κ. Μητσοτάκη. Μέχρις εκεί! Τεράστια επιτυχία … «τρακόσιαι χιλιάδαι δίσκοι» – που έλεγε κι ο Νίκος Τσούκας στην ταινία «Το θύμα» το 1969!

Στο συνέδριο

Εντάξει, είναι προφανές ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι στο περίπου … χάος! Όπως μου εξηγούσαν άνθρωποι μου από την κυβέρνηση – σοβαροί και νουνεχείς! – το θέμα των πρόωρων εκλογών υπάρχει ακόμη πάνω στο τραπέζι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το θέλει με τίποτα, αλλά… Το κριτήριο για να αποφασιστεί ή να απορριφθεί είναι αν πχ το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι χειρότερα για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Μόνο σ΄ αυτή την περίπτωση. Και το κρίσιμο χρονικό σημείο είναι το βήμα του συνεδρίου του κόμματος – που θα γίνει νομίζω στις 20 Μαΐου. Αν το έχει αποφασίσει θα το ανακοινώσει τότε.

Θα έχει φανεί που πάει…

Μέχρι το συνέδριο όμως θα έχουν ξεκαθαρίσει πρωτίστως τα δεδομένα σχετικά με τον πόλεμο. Είναι κρίσιμο μέγεθος και θα καθορίσει την πορεία της οικονομίας. Επίσης θα ξέρουμε αν ο απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ Ταλ Ντίλιαν θα έχει «κελαηδήσει» ή όχι. Επίσης σημαντική παράμετρος – μέχρι τώρα πάντως «φως στο τούνελ» δεν υπάρχει από τους μεσολαβητές. Και μέχρι τότε θα ξέρουμε τι θα γίνει σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε διαφορετική περίπτωση το φθινόπωρο είναι η δεύτερη εναλλακτική….

Η κυρία Βούλτεψη κι ο «ρωσικός δάκτυλος»

Είπα ΟΠΕΚΕΠΕ και θέλω να σημειώσω μία ουσιαστική παράλειψη μου. Ημαρτον, δεν θα επαναληφθεί! Η κυρία Σοφία Βούλτεψη παρενέβη ήδη και αποκατέστησε τα πράγματα στην κανονικότητα τους! «Ρωσικός δάκτυλος» είναι τελικά πίσω από την ευρωπαία εισαγγελέα κυρία Λάουρα Κοβέσι. Ο οποίος επιβουλεύεται την πολιτική σταθερότητα που την … «φτύνουν μην την ματιάξουν» στην Ευρώπη. Μας ζηλεύουν, μας φθονούν και γενικότερα δεν θέλουν να μας βλέπουν ζωγραφιστούς. Οι Ρώσοι! Πες τα χριστιανή μου και ψάχναμε τόσο καιρό να βρούμε ποιος κινεί τα νήματα πίσω από την κυρία Κοβέσι. Διότι όπως γνωρίζετε είναι ρουμανικής καταγωγής, δηλαδή του πάλαι ποτέ ανατολικού μπλοκ. Ετσι εξηγούνται όλα. Νομίζω όμως ότι ο μακαρίτης Νικολάε Τσαουσέσκου δεν ήταν και τόσο φανατικός σοβιετόφιλος. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Και ισχύει πάντα ο αφορισμός ότι δεν αφήνεις την πραγματικότητα να σου χαλάσει μία ωραία ιστορία….

Για να … «πορωθούν»

Ρώτησα σχετικά τους συνομιλητές μου για ποιο λόγο όλη αυτή η δημόσια επιθετικότητα απέναντι στην κυρία Κοβέσι, προεξάρχοντος – συγκρατημένα είναι αλήθεια – του κ. Μητσοτάκη. Η απάντηση που έλαβα είναι η εξής: απευθύνονται στο εσωκομματικό ακροατήριο, το οποίο θέλει μία «θεωρία συνομωσίας» μπας και … πορωθεί, μέρες που είναι! Αυτά!

Μαζεύουν λεφτά

Εν τω μεταξύ στο οικονομικό επιτελείο … μαζεύουν λεφτά για τις δύσκολες ώρες. Θυμάστε που στις αρχές του χρόνου κυκλοφόρησε η πληροφορία πως η κυβέρνηση σκοπεύει να προπληρώσει ομόλογα που δεν έχουν λήξει, ύψους ενάμιση δισεκατομμυρίου; Μετά από το ξέσπασμα του πολέμου η πρόθεση … αποσύρθηκε. Κάνουν «καβάτζα» για τις δύσκολες ώρες, εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί πέραν του Απριλίου και οι Βρυξέλλες ανάψουν το «πράσινο φως» για «ρήτρα διαφυγής». Επίσης να σας ενημερώσω πως αντίθετοι με τη διενέργεια των πρόωρων εκλογών είναι όχι μόνο ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος – τουλάχιστον στη θεσμική του εκπροσώπηση.

Κακός μπελάς τον βρήκε

Ο άλλος μου ο φίλος, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, δεν πρόλαβε να καθίσει στην καρέκλα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης – τόσο αγώνα έκανε… – κι έχει βρει τον μπελά του. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παύλος Πολάκης – από ζήλεια; Είναι κάτι άλλο; Δεν γνωρίζω – τον «έχει βάλει στο μάτι». Και την εντός της Βουλής κόντρα την συνεχίζει – όπως το συνηθίζει ο Χανιώτης βουλευτής – με αναρτήσεις στο fb. Δεν διέθετε, λέει τα τυπικά προσόντα όταν ήταν σύμβουλος στην μακαρίτισσα την υπουργό Παιδείας κυρία Μαριέτα Γιαννάκου – και σε επόμενη θέση που κατέλαβε στα χρόνια της πρωθυπουργίας του κ. Κώστα Καραμανλή. Κι ο κ. Πολάκης υποστηρίζει πως πρόκειται για ποινικό αδίκημα. Μάλιστα στο τέλος της ανάρτησης του σημειώνει – απειλητικά… – «συνεχίζεται»! Κακό μπελά έχει βρει ο κ. Λαζαρίδης – μία υπουργική θέση πήρε κι αυτός να του την βγάλουν ξινή από τη μύτη….

Είναι σχεδόν έτοιμοι

Τώρα στο ΠΑΣΟΚ μου έλεγαν ότι πλέουν σε πελάγη νηνεμίας. Πρώτον, ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει τα όργανα να συγκροτηθούν ενωτικά – όλοι οι «οπλαρχηγοί» θα συμμετάσχουν, δεν θα εξαιρεθεί κανένας. Και δεύτερον, η επιτροπή ψηφοδελτίων έχει κάνει αρκετή δουλειά κι έτσι περίπου 60% των κατά τόπους ψηφοδελτίων είναι έτοιμα – για το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών….

Μέση Ανατολή: Τι λένε φορείς της αγοράς για την εκεχειρία στο Ιράν και τις τιμές

Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Το Ισραήλ χτύπησε κατοικημένες περιοχές στον Λίβανο, εκατοντάδες θύματα

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
in Confidential 19.03.26

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Γιώργος Μανέττας
Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Άκης Στρατόπουλος
Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς
Αστείο; 08.04.26

Την αγαπημένη φράση της Gen Alpha, το «6-7» χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 08.04.26

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη για το Predator, Χρήστος Κακλαμάνης, αναφέρεται στην εισαγγελική έρευνα για τις υποκλοπές, τονίζοντας πως «η υπόθεση οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή»

Σύνταξη
Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
Εικόνες 08.04.26

Στην περίπτωση της πτώσης πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη στιγμή έπαιζαν δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Super League 08.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
InShorts 08.04.26

Ο πιλότος με χαλαρή διάθεση και αυτοσαρκασμό, εξηγεί πως όσα λέει δεν είναι υπερβολή, αλλά… απλώς η πραγματικότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά γέλια και θερμή αντίδραση από το κοινό.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Σχολιασμός 08.04.26

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

