«Όχι» σε Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, «όχι» σε Εξεταστική για υποκλοπές, γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο, «ναι» στο κουτόχορτο για δημοσκοπική άνοδο

«Για να λέμε και του στραβού το δίκιο» το τελευταίο πράγμα που θέλουν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου είναι να συσταθεί μία νέα Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή και – μεσούσης της προεκλογικής περιόδου – να παρελαύνουν από εκεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «το ανήψι το … κακοκαρδισμένο», ο πρώην πράκτορας της Μοσάντ, η πρώην ηγεσία του στρατεύματος, στελέχη του κρατικού και κυβερνητικού μηχανισμού! Είναι το τελευταίο, να είστε σίγουροι!

«Εθνική ασφάλεια» και τα … σκυλιά δεμένα!

Και προκειμένου να σώσουν την «παρτίδα» … «ας πάει και το παλιάμπελο»! Οπου «παλιάμπελο» βεβαίως, εσείς μπορείτε να διαβάσετε τα ονόματα των … εισαγγελέων κκ Αχιλλέα Ζήση και Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, που έκαναν οι άνθρωποι ότι μπορούσαν για να … «μπαζώσουν» τις κυβερνητικές ευθύνες! Πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους «εθνικής ασφάλειας» – υπάρχει έντονος προβληματισμός, καταλαβαίνετε… – για την πρόταση που κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ως εκ τούτου για να εγκριθεί η πρόταση απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών – και όχι 120 βουλευτών σε διαφορετική περίπτωση. Ετσι … «πάπαλα» η πρόταση κι έχουν οι άνθρωποι και το κεφάλι τους ήσυχο.

Και η προανακριτική

«Ακλαφτη» όμως πηγαίνει και η πρόταση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τον Σπήλιο Λιβανό – έτερο φίλο και συμμαθητή του στο Κολέγιο του πρωθυπουργού… – και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, δίδυμο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις … «ένδοξες μέρες» του ΟΠΕΚΕΠΕ! «Πάπαλα» κι αυτή – όταν είσαι … «επιτελικό κράτος», όλα αυτά τα τακτοποιείς αμέσως! Εχει και know how και αντανακλαστικά! Πως το είπε στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης; Το «επιτελικό κράτος» ασχολείται με την εκτελεστική εξουσία και οι βουλευτές με τη νομοθετική – σαφή πράγματα! Ετσι ακριβώς!

Ετοιμάζεται για την Πέμπτη

Κι αφού πλέον έχει τακτοποιήσει» τις δύο επικίνδυνες επιτροπές στη Βουλή, τώρα πλέον μπορεί να ασχοληθεί απερίσπαστα με το έργο του – την … συνταγματική αναθεώρηση και την … «έκρηξη» στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια πως οι … «μασέρ» που ανέλαβαν, κάτι πέτυχαν, αλλά όχι και σπουδαία πράγματα – ως εκ τούτου ο πρωθυπουργός θα έχει μία δύσκολη ημέρα την Πέμπτη.

Πιάσαν δουλειά οι δημοσκόποι

Θα έχετε προσέξει ότι λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας καταιγισμός – φίλιων… – δημοσκοπήσεων, που δείχνουν πως το κυβερνητικό κόμμα λίγο απέχει από την … αυτοδυναμία! Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου προσπαθεί να διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα ώστε να πιέσει τους «διαμαρτυρόμενους» να κατεβάσουν τους τόνους. «Τίποτα δεν χάθηκε», «όλα παίζονται», «οι περισσότερες εταιρείες συμφωνούν ότι πάμε πρίμα» και διάφορα τέτοια. Κυρίως απευθύνονται στην κατηγορία των βουλευτών που έχουν εξασφαλισμένη την … αποτυχία στις επικείμενες εκλογές. Να τους φτιάξουν τη διάθεση. Κι αν δεν το έχετε καταλάβει, να ξέρετε ότι οι εκτιμήσεις των περισσοτέρων δημοσκόπων συμφωνούν πως η Νέα Δημοκρατία όχι με τις πρώτες, αλλά με τις δεύτερες εκλογές την αυτοδυναμία την … «ακουμπάει»! Λες και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τι λένε οι ψηφοφόροι στις εκλογικές τους περιφέρειες και περιμένουν να διαβάσουν τις … εκτιμήσεις του άλφα ή του βήτα δημοσκόπου….

Όχι μεγάλες κουβέντες!

«Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις». Το λέει η λαϊκή σοφία, αλλά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης προτίμησε να πει «μεγάλη κουβέντα» – ότι στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα! Ποια δεύτερη θέση και κουραφέξαλα, σκληρά πρώτη θέση. Όμως αυτό να το έχει υπόψη του την βραδιά των εκλογών και να μην διαμαρτύρεται όταν διάφοροι άλλοι θα το … θυμούνται!

Ο κ. Χάρης Καστανίδης

Πάντως εγώ δεν περίμενα κάτι λιγότερο απ΄ όσα έγραψε στη δήλωση αποχώρησης του από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός κ. Χάρης Καστανίδης. Κείμενο σκληρό – δεν υπάρχει αμφιβολία! – αλλά ουσιώδες και σαφές. Δύσκολα μπορεί κανείς από την Χαριλάου Τρικούπη να του αντιταχθεί. Πόσο μάλλον που με την αναφορά του πως «Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη» είναι τόσο απαξιωτική προς τον πρόεδρο του κόμματος, που δε νομίζω ότι θα μπορέσει κάποιος να γίνει συνήγορος του. Η αλήθεια πως δεν το περίμεναν – τώρα τουλάχιστον. Αλλά και ακριβώς επειδή δεν το περίμεναν τώρα γι΄ αυτό κι ο κ. Καστανίδης «τους την έκανε»!

Χαμηλούς τόνους

Βέβαια χθες ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέντευξη του στον Alpha και νωρίτερα η αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος κ. Κώστα Τσουκαλά – ήταν ομολογουμένως εξαιρετικά ευγενική, θα … «ζήλεψε» ο κ. Παύλος Μαρινάκης – αποβλέπει σε ένα πράγμα: δεν θέλει να προκαλέσει έντονους … «κυματισμούς» στην Χαριλάου Τρικούπη. Σ΄ αυτή τη συγκυρία – που αναμένεται μέρα με τη μέρα η εξαγγελία του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους ! Θα το πετύχουν;