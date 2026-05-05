newspaper
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Όχι» σε Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, «όχι» σε Εξεταστική για υποκλοπές, γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο, «ναι» στο κουτόχορτο για δημοσκοπική άνοδο

Confidential

Eμπιστευτικά
 05 Μαΐου 2026, 08:12

«Όχι» σε Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, «όχι» σε Εξεταστική για υποκλοπές, γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο, «ναι» στο κουτόχορτο για δημοσκοπική άνοδο

Fast track διαδικασίες μπαζώματος ευθυνών από το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το τελευταίο

«Για να λέμε και του στραβού το δίκιο» το τελευταίο πράγμα που θέλουν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου είναι να συσταθεί μία νέα Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή και – μεσούσης της προεκλογικής περιόδου – να παρελαύνουν από εκεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «το ανήψι το … κακοκαρδισμένο», ο πρώην πράκτορας της Μοσάντ, η πρώην ηγεσία του στρατεύματος, στελέχη του κρατικού και κυβερνητικού μηχανισμού! Είναι το τελευταίο, να είστε σίγουροι!

«Εθνική ασφάλεια» και τα … σκυλιά δεμένα!

Και προκειμένου να σώσουν την «παρτίδα» … «ας πάει και το παλιάμπελο»! Οπου «παλιάμπελο» βεβαίως, εσείς μπορείτε να διαβάσετε τα ονόματα των … εισαγγελέων κκ Αχιλλέα Ζήση και Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, που έκαναν οι άνθρωποι ότι μπορούσαν για να … «μπαζώσουν» τις κυβερνητικές ευθύνες! Πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους «εθνικής ασφάλειας» – υπάρχει έντονος προβληματισμός, καταλαβαίνετε… – για την πρόταση που κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ως εκ τούτου για να εγκριθεί η πρόταση απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών – και όχι 120 βουλευτών σε διαφορετική περίπτωση. Ετσι … «πάπαλα» η πρόταση κι έχουν οι άνθρωποι και το κεφάλι τους ήσυχο.

Και η προανακριτική

«Ακλαφτη» όμως πηγαίνει και η πρόταση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τον Σπήλιο Λιβανό – έτερο φίλο και συμμαθητή του στο Κολέγιο του πρωθυπουργού… – και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, δίδυμο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις … «ένδοξες μέρες» του ΟΠΕΚΕΠΕ! «Πάπαλα» κι αυτή – όταν είσαι … «επιτελικό κράτος», όλα αυτά τα τακτοποιείς αμέσως! Εχει και know how και αντανακλαστικά! Πως το είπε στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης; Το «επιτελικό κράτος» ασχολείται με την εκτελεστική εξουσία και οι βουλευτές με τη νομοθετική – σαφή πράγματα! Ετσι ακριβώς!

Ετοιμάζεται για την Πέμπτη

Κι αφού πλέον έχει τακτοποιήσει» τις δύο επικίνδυνες επιτροπές στη Βουλή, τώρα πλέον μπορεί να ασχοληθεί απερίσπαστα με το έργο του – την … συνταγματική αναθεώρηση και την … «έκρηξη» στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια πως οι … «μασέρ» που ανέλαβαν, κάτι πέτυχαν, αλλά όχι και σπουδαία πράγματα – ως εκ τούτου ο πρωθυπουργός θα έχει μία δύσκολη ημέρα την Πέμπτη.

Πιάσαν δουλειά οι δημοσκόποι

Θα έχετε προσέξει ότι λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας καταιγισμός – φίλιων… – δημοσκοπήσεων, που δείχνουν πως το κυβερνητικό κόμμα λίγο απέχει από την … αυτοδυναμία! Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου προσπαθεί να διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα ώστε να πιέσει τους «διαμαρτυρόμενους» να κατεβάσουν τους τόνους. «Τίποτα δεν χάθηκε», «όλα παίζονται», «οι περισσότερες εταιρείες συμφωνούν ότι πάμε πρίμα» και διάφορα τέτοια. Κυρίως απευθύνονται στην κατηγορία των βουλευτών που έχουν εξασφαλισμένη την … αποτυχία στις επικείμενες εκλογές. Να τους φτιάξουν τη διάθεση. Κι αν δεν το έχετε καταλάβει, να ξέρετε ότι οι εκτιμήσεις των περισσοτέρων δημοσκόπων συμφωνούν πως η Νέα Δημοκρατία όχι με τις πρώτες, αλλά με τις δεύτερες εκλογές την αυτοδυναμία την … «ακουμπάει»! Λες και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τι λένε οι ψηφοφόροι στις εκλογικές τους περιφέρειες και περιμένουν να διαβάσουν τις … εκτιμήσεις του άλφα ή του βήτα δημοσκόπου….

Όχι μεγάλες κουβέντες!

«Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις». Το λέει η λαϊκή σοφία, αλλά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης προτίμησε να πει «μεγάλη κουβέντα» – ότι στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα! Ποια δεύτερη θέση και κουραφέξαλα, σκληρά πρώτη θέση. Όμως αυτό να το έχει υπόψη του την βραδιά των εκλογών και να μην διαμαρτύρεται όταν διάφοροι άλλοι θα το … θυμούνται!

Ο κ. Χάρης Καστανίδης

Πάντως εγώ δεν περίμενα κάτι λιγότερο απ΄ όσα έγραψε στη δήλωση αποχώρησης του από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός κ. Χάρης Καστανίδης. Κείμενο σκληρό – δεν υπάρχει αμφιβολία! – αλλά ουσιώδες και σαφές. Δύσκολα μπορεί κανείς από την Χαριλάου Τρικούπη να του αντιταχθεί. Πόσο μάλλον που με την αναφορά του πως «Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη» είναι τόσο απαξιωτική προς τον πρόεδρο του κόμματος, που δε νομίζω ότι θα μπορέσει κάποιος να γίνει συνήγορος του. Η αλήθεια πως δεν το περίμεναν – τώρα τουλάχιστον. Αλλά και ακριβώς επειδή δεν το περίμεναν τώρα γι΄ αυτό κι ο κ. Καστανίδης «τους την έκανε»!

Χαμηλούς τόνους

Βέβαια χθες ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέντευξη του στον Alpha και νωρίτερα η αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος κ. Κώστα Τσουκαλά – ήταν ομολογουμένως εξαιρετικά ευγενική, θα … «ζήλεψε» ο κ. Παύλος Μαρινάκης – αποβλέπει σε ένα πράγμα: δεν θέλει να προκαλέσει έντονους … «κυματισμούς» στην Χαριλάου Τρικούπη. Σ΄ αυτή τη συγκυρία – που αναμένεται μέρα με τη μέρα η εξαγγελία του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους ! Θα το πετύχουν;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Κόσμος
Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Ελλάδα 05.05.26

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Interview 05.05.26

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Σύνταξη
Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26

Ο Τραμπ τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ - Το χρονικό της καθοδικής του πορείας

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 05.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Σύνταξη
Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Σύνταξη
Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Πολιτική 05.05.26

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Σύνταξη
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies