Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Απαντες καταγγέλλουν θεσμική εκτροπή η κυβέρνηση ψάχνει πως θα πει όχι στην Εξεταστική

Eμπιστευτικά
 06 Μαΐου 2026, 08:05

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, μόνο γκρεμός για την κοινωνία όσο ο Μητσοτάκης δεν λέει να το αποδεχθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Εντάξει, το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών – το γιατί είναι μία άλλη ιστορία…. Όμως είναι αυτό που παράγει τα μεγαλύτερα … προβλήματα για τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου! Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τους κ. Νίκο Αλιβιζάτο και Αντώνη Ρουπακιώτη στο πάνελ, στην οποία ανακοίνωσαν την προσφυγή του ΔΣΑ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη στάση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ήταν όντως μία εντυπωσιακή κίνηση. Κι όπως είπε κι ο κ. Αλιβιζάτος υπάρχει ένα χρονικό τεσσάρων μηνών γι΄ αυτή τη δυνατότητα.

Αφωνία

Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η … αφωνία πρώτον, του κ. Τζαβέλλα – ούτε μία δήλωση για … δείγμα, δεν έχει κάνει – και δεύτερον, της κατά τα άλλα λαλίστατης Ενωσης Εισαγγελέων, η οποία χάθηκε από το προσκήνιο μετά από τις αποκαλύψεις του in. Λίγο ακόμη και θα βγει … amber alert! Εκτός κι αν τους έχουν … «προσφερθεί» συμβουλές πχ από το Μέγαρο Μαξίμου, να «ποιούν την νήσσαν» για να μην τροφοδοτήσουν την αντιπαράθεση – δηλαδή με απλά λόγια να μην ρίξουν λάδι στη φωτιά, μπας και καταλαγιάσει η μπόρα….

Τους βλέπουν…

Το επόμενο βέβαια είναι η επίκληση θέματος «εθνικής ασφάλειας» από τον πρωθυπουργό στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για την πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Να απαιτηθούν δηλαδή 151 θετικές ψήφοι στην Ολομέλεια για να εγκριθεί η Εξεταστική. Τους βλέπουν όλοι, αλλά αυτοί κρύβονται πίσω από ένα … φύλλο συκής!

Ο κ. Βορίδης επί τω έργω

Δεν γνωρίζω αν έχετε προσέξει, αλλά φαίνεται πως «έλιωσαν οι πάγοι» μεταξύ του πρώην υπουργού κ. Μάκη Βορίδη και του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρώην υπουργός Επικρατείας … έπιασε και πάλι δουλειά! Οι μέρες είναι δύσκολες και χρειάζονται … «χέρια» – «μεγάλη κατάκτηση το επιτελικό κράτος» και «πολιτική η ομιλία της Κοβέσι στους Δελφούς».

Τι λέει ο κ. Βάρρας;

Δεν ξέρω όμως τι γνώμη έχει επ΄ αυτού ο σύμβουλος του πρωθυπουργού … κ. Γρηγόρης Βάρρας. Επειδή συχνά-πυκνά καλείται ως μάρτυρας στις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ – είναι η ειδικότητα του… – στις οποίες «χαρίζει» εύστοχα σχόλια στον πρώην πολιτικό του προϊστάμενο, ελπίζω μέρες που είναι, να μην χρειαστεί να το κάνει πάλι. Κι έτσι ο κ. Βορίδης να μην ταλαιπωρείται με αλλότριες σκέψεις και να αφεθεί απερίσπαστος στην στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου, του «επιτελικού κράτους» και του κ. Μητσοτάκη.

Να τους ακους τους … λατίνους!

Είναι γνωστό πως όπως έλεγαν οι λατίνοι verba volant scripta manent. Δεν τους άκουσε τους … λατίνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης κι από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης του λέει για τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον Κωστή Χατζηδάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Όπως λοιπόν αποκάλυψε ο κ. Μαρινάκης ο κ. Ανδρουλάκης για την τοποθέτηση προέδρων, που χηρεύουν στις δύο από τις τρεις ανεξάρτητες αρχές, αντάλλαξε ίσως και 30 μηνύματα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη – που είχε αναλάβει εκ μέρους της κυβέρνησης τις σχετικές συζητήσεις. Και τα είχαν συμφωνήσει! Αλλά αίφνης ο κ. Ανδρουλάκης έκανε πίσω, όταν έσκασε η «βόμβα» του «μπαζώματος» της δικογραφίας για τις υποκλοπές από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Βέβαια ο κ. Κώστας Τσουκαλάς αποκάλεσε τον κ. Μαρινάκη «κατ΄ εξακολούθηση ψεύτη» – σίγουρα κάτι περισσότερο θα γνωρίζει από μένα.

Τα ρέστα του

Είναι γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης «παίζει τα ρέστα του» αυτή την περίοδο κι οι εκλογές θα είναι μία «ζαριά» – θα φέρει «άσο-δύο» ή «εξάρες»; Εχει αποφασίσει να «ανατινάξει τις γέφυρες» με τη Νέα Δημοκρατία, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις κινδυνεύει και από το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και από το υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού! Ενδεχομένως όχι με τρομακτικές απώλειες, αλλά αν χάσει μία-δύο μονάδες προς τον ένα και άλλες μία-δύο μονάδες προς την άλλη, τότε έχει «κλειδώσει» την … τέταρτη θέση! Από την άλλη πλευρά – για διαφορετικούς λόγους βέβαια – ο κ. Μητσοτάκης δεν του κάνει την … χάρη να αποδεχθεί ούτε την σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κι αυτό του στερεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στο κοινοβούλιο, που είναι ο προνομιακός του χώρος – διότι οι άλλοι δύο είναι εκτός κοινοβουλίου. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα….

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
ETUI-Εurostat 06.05.26

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Μηδενικά κέρδη για τις ΗΠΑ 06.05.26

Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Αρνητική εξέλιξη 06.05.26

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Συναγερμός στο Λιμενικό 06.05.26

Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Ελλάδα 06.05.26

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Ελλάδα 06.05.26

Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Στην Ελβετία 06.05.26

Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
Κόσμος 06.05.26

«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

