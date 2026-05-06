Απαντες καταγγέλλουν θεσμική εκτροπή η κυβέρνηση ψάχνει πως θα πει όχι στην Εξεταστική

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Εντάξει, το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών – το γιατί είναι μία άλλη ιστορία…. Όμως είναι αυτό που παράγει τα μεγαλύτερα … προβλήματα για τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου! Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τους κ. Νίκο Αλιβιζάτο και Αντώνη Ρουπακιώτη στο πάνελ, στην οποία ανακοίνωσαν την προσφυγή του ΔΣΑ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη στάση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ήταν όντως μία εντυπωσιακή κίνηση. Κι όπως είπε κι ο κ. Αλιβιζάτος υπάρχει ένα χρονικό τεσσάρων μηνών γι΄ αυτή τη δυνατότητα.

Αφωνία

Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η … αφωνία πρώτον, του κ. Τζαβέλλα – ούτε μία δήλωση για … δείγμα, δεν έχει κάνει – και δεύτερον, της κατά τα άλλα λαλίστατης Ενωσης Εισαγγελέων, η οποία χάθηκε από το προσκήνιο μετά από τις αποκαλύψεις του in. Λίγο ακόμη και θα βγει … amber alert! Εκτός κι αν τους έχουν … «προσφερθεί» συμβουλές πχ από το Μέγαρο Μαξίμου, να «ποιούν την νήσσαν» για να μην τροφοδοτήσουν την αντιπαράθεση – δηλαδή με απλά λόγια να μην ρίξουν λάδι στη φωτιά, μπας και καταλαγιάσει η μπόρα….

Τους βλέπουν…

Το επόμενο βέβαια είναι η επίκληση θέματος «εθνικής ασφάλειας» από τον πρωθυπουργό στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για την πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Να απαιτηθούν δηλαδή 151 θετικές ψήφοι στην Ολομέλεια για να εγκριθεί η Εξεταστική. Τους βλέπουν όλοι, αλλά αυτοί κρύβονται πίσω από ένα … φύλλο συκής!

Ο κ. Βορίδης επί τω έργω

Δεν γνωρίζω αν έχετε προσέξει, αλλά φαίνεται πως «έλιωσαν οι πάγοι» μεταξύ του πρώην υπουργού κ. Μάκη Βορίδη και του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρώην υπουργός Επικρατείας … έπιασε και πάλι δουλειά! Οι μέρες είναι δύσκολες και χρειάζονται … «χέρια» – «μεγάλη κατάκτηση το επιτελικό κράτος» και «πολιτική η ομιλία της Κοβέσι στους Δελφούς».

Τι λέει ο κ. Βάρρας;

Δεν ξέρω όμως τι γνώμη έχει επ΄ αυτού ο σύμβουλος του πρωθυπουργού … κ. Γρηγόρης Βάρρας. Επειδή συχνά-πυκνά καλείται ως μάρτυρας στις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ – είναι η ειδικότητα του… – στις οποίες «χαρίζει» εύστοχα σχόλια στον πρώην πολιτικό του προϊστάμενο, ελπίζω μέρες που είναι, να μην χρειαστεί να το κάνει πάλι. Κι έτσι ο κ. Βορίδης να μην ταλαιπωρείται με αλλότριες σκέψεις και να αφεθεί απερίσπαστος στην στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου, του «επιτελικού κράτους» και του κ. Μητσοτάκη.

Να τους ακους τους … λατίνους!

Είναι γνωστό πως όπως έλεγαν οι λατίνοι verba volant scripta manent. Δεν τους άκουσε τους … λατίνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης κι από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης του λέει για τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον Κωστή Χατζηδάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Όπως λοιπόν αποκάλυψε ο κ. Μαρινάκης ο κ. Ανδρουλάκης για την τοποθέτηση προέδρων, που χηρεύουν στις δύο από τις τρεις ανεξάρτητες αρχές, αντάλλαξε ίσως και 30 μηνύματα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη – που είχε αναλάβει εκ μέρους της κυβέρνησης τις σχετικές συζητήσεις. Και τα είχαν συμφωνήσει! Αλλά αίφνης ο κ. Ανδρουλάκης έκανε πίσω, όταν έσκασε η «βόμβα» του «μπαζώματος» της δικογραφίας για τις υποκλοπές από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Βέβαια ο κ. Κώστας Τσουκαλάς αποκάλεσε τον κ. Μαρινάκη «κατ΄ εξακολούθηση ψεύτη» – σίγουρα κάτι περισσότερο θα γνωρίζει από μένα.

Τα ρέστα του

Είναι γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης «παίζει τα ρέστα του» αυτή την περίοδο κι οι εκλογές θα είναι μία «ζαριά» – θα φέρει «άσο-δύο» ή «εξάρες»; Εχει αποφασίσει να «ανατινάξει τις γέφυρες» με τη Νέα Δημοκρατία, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις κινδυνεύει και από το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και από το υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού! Ενδεχομένως όχι με τρομακτικές απώλειες, αλλά αν χάσει μία-δύο μονάδες προς τον ένα και άλλες μία-δύο μονάδες προς την άλλη, τότε έχει «κλειδώσει» την … τέταρτη θέση! Από την άλλη πλευρά – για διαφορετικούς λόγους βέβαια – ο κ. Μητσοτάκης δεν του κάνει την … χάρη να αποδεχθεί ούτε την σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κι αυτό του στερεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στο κοινοβούλιο, που είναι ο προνομιακός του χώρος – διότι οι άλλοι δύο είναι εκτός κοινοβουλίου. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα….