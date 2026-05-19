newspaper
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»

Confidential

Eμπιστευτικά
 19 Μαΐου 2026, 08:00

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δεν πρέπει να έχουν παράπονο εκεί στη ΝΔ. Τελείωσε το συνέδριο, μέτρησαν τα κουκιά, προχωράνε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο και όπου τους βγάλει. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις εντός γαλάζιας παράταξης θα μείνουν στις… μουρμούρες, έτσι για να δικαιολογούν την ύπαρξή τους και θα περιμένουν πότε θα γίνει η στραβή. Πανάρχαιος νόμος της πολιτικής, η λογική του ώριμου φρούτου. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το φρούτο να ωριμάσει και να πέσει, αλλά την ίδια ώρα να έχει… ξεραθεί το δέντρο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε λατρεμένοι μου.

Παραλειπόμενα (1)

Λεπτομέρεια: Από τους 6.500 παρόντες και παρούσες στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας, οι 3.500 ήταν σύνεδροι. Ωραία; Ωραία! Πόσοι ψήφισαν για την εκλογή των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής; Μόλις 1.683 σύνεδροι! Τούτο σημαίνει ότι η πλειοψηφία (!) των αντιπροσώπων – δηλαδή πάνω από 1.800 σύνεδροι – δεν ψήφισαν! Πρωτοφανές; Πιθανόν. Γιατί; Αγνωσται αι βουλαί του ταπεινού … νεοδημοκράτη συνέδρου! Εγώ πάντως μπορώ να υποθέσω ότι θεωρούν πως η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος – ένα όργανο που ουδέποτε συνεδριάζει – απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από τους ευνοούμενους της εξουσίας. Εκτός από την συνεδρίαση για την εκλογή του νέου γραμματέα. Το κάθε μέλος της όλο και κάπου είναι τοποθετημένο – εννοώ στην κρατική μηχανή. Απλώς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θεωρούνται ως το τμήμα της κομματικής γραφειοκρατίας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας. Αρα; Αρα για ποιο λόγο να στηθούν στην ουρά για να τους ψηφίσουν – φαίνεται πως είχαν σημαντικότερες δουλειές να κάνουν….

Παραλειπόμενα (2)

Μου έλεγαν επίσης ο ανεψιός είχε μεγάλες φιλοδοξίες σ΄ αυτό το συνέδριο – γι΄ αυτό κι είχε «οργώσει» την Ελλάδα για να «στήσει» τον συσχετισμό. Σχεδίαζε να είναι αντιπρόσωπος, να εκλεγεί πρώτος και πανηγυρικά στην Πολιτική Επιτροπή και να κάνει την «ολική επαναφορά» – τουλάχιστον – στο κομματικό προσκήνιο. Ο μπάρμπας του όμως καραδοκούσε και του κατέστρεψε τις κομματικές ελπίδες και φιλοδοξίες. Οι τελευταίες μάλιστα απειλές για τον ρόλο του ως … «Ιφιγένεια» του Μεγάρου Μαξίμου, έκαναν τον μπάρμπα του να βγάζει «καπνούς από τα αυτιά». Ετσι προσήλθε ως … εθελοντής. Κατόρθωσε όμως να εκλέξει (το πολύ) 5 – 6 μέλη στην Πολιτική Επιτροπή. Μεταξύ αυτών ξεχωρίσουν τα «παιδιά» της «Ομάδας Αλήθειας» – και το αναφέρω όχι για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο για να δείτε πως όλα δένουν αρμονικά μεταξύ τους….

Ο κ. Τζαβέλλας στη Βουλή

Η πολιτική ζωή για ένα τριήμερο μετατοπίζεται στα έδρανα της Βουλής. Και τι τριήμερο; Φωτιά και λαύρα! Αύριο, την Τετάρτη πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή ο διοικητής της της ΕΥΠ κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης – φυσικά κεκλεισμένων των θυρών. Αντικείμενο της εξέτασης θα είναι – τι άλλο; – οι υποκλοπές! Κι αμέσως μετά από τον κ. Δεμίρη – την ίδια μέρα – θα πάρει σειρά να εξεταστεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Δεν γνωρίζω αν θα και σ΄ αυτή την περίπτωση η εξέταση θα είναι κεκλεισμένων των θυρών. Πάντως θα ήθελα να μάθω – το έχω μεγάλη απορία… – τι όρους εθνικής ασφάλειας πληρούσε η παρακολούθηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη ή του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια – και ο κ. Τζαβέλλας ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, τω καιρώ εκείνω, την συνυπέγραψε. Συνολικά υπέγραψε την παρακολούθηση από την ΕΥΠ 11 προσώπων – κυβερνητικών παραγόντων, στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου και άλλων – τα οποία αμέσως μετά τα έβαλε στο … monitor το σύστημα του predator. Εχω απορία…. Την Πέμπτη θα συζητηθεί η πρόταση για την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκαλούμενους τον κ. Σπήλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και την Παρασκευή η πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Πάρτε ποπ κορν σε μεγάλες ποσότητες….

Το «ρωσικό κόμμα»;

Εχει ανοίξει μία ολόκληρη συζήτηση σχετικά με τον χαρακτήρα του κόμματος που πρόκειται να εξαγγείλει την Πέμπτη από την Θεσσαλονίκη, η κυρία Μαρία Καρυστιανού. Κυρίως από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Πως, δηλαδή, πρόκειται για κόμμα «ρωσικής επιρροής» στην ελληνική πολιτική σκηνή. Κι αυτό το διαρρέουν και το τονίζουν επικριτικά! Προφανώς δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων χρόνων που αφορούσε τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις οποίες ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού είναι … ισχυρά φιλορωσικών αισθημάτων. Κι όλη αυτή η … επικριτική φιλολογία ευνοεί την κυρία Καρυστιανού. Ε, κάποτε θα μάθουν….

Πανικός

Εν τω μεταξύ στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν «χάσει τα αυγά και τα πασχάλια» ενόψει της εμφάνισης στο πολιτικό προσκήνιο του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούν – λόγω του πανικού – να διαμορφώσουν μία συνεκτική τακτική τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και απέναντι στον κ. Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πως ο κίνδυνος να βρεθεί στην … πέμπτη θέση είναι πιθανός! Κι αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Επί της ουσίας εκεί κλείνει και ο πολιτικός του κύκλος – διότι η αμφισβήτηση την οποία θα δεχθεί από το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ ισχυρή και δεν θα μπορεί να σταθεί. Επί της ουσίας ο κ. Ανδρουλάκης παίζει τα ρέστα του….

Οι μετρήσεις του Μαΐου

Την επόμενη Τρίτη, στις 26 Μαίου, ο κ. Τσίπρας θα εξαγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος και θα δώσει στη δημοσιότητα 300 υπογραφές για την σύσταση του. Το παιχνίδι στην κεντροαριστερά – και επισήμως πλέον… – ανοίγει. Το πιο ενδιαφέρον σε πρώτη φάση θα είναι οι μετρήσεις που θα αφορούν στον Μάιο. Μάλιστα κάποιοι εκτιμούν πως η επίσπευση της αναγγελίας του νέου κόμματος έγινε προκειμένου να μην καταγραφεί μόνο του νέο κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Εν πάση περιπτώσει και σε κάθε περίπτωση οι δημοσκοπήσεις του Μαΐου μάλλον θα καθυστερήσουν για να συμπεριλάβουν τα δύο νέα κόμματα. Κι πρώτη εντύπωση που θα προκληθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει την σημασία της. Από εκεί και μετά ο κ. Τσίπρας έχει όλο τον χρόνο – και το επικοινωνιακό ταλέντο δεν του λείπει… – να περιδιαβεί γειτονιές και πόλεις να συναντήσει ανθρώπους και να μιλήσει σε συγκεντρώσεις….

Ο ΣΥΡΙΖΑ προς αναστολή

Στην Κουμουνδούρου πάντως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος δεν σκοπεύει να συγκαλέσει άμεσα ούτε την Πολιτική Γραμματεία – που την ζητάει επιμόνως ο διαγραφείς από την κοινοβουλευτική ομάδα κ. Παύλος Πολάκης ή ο κ. Νίκος Παππάς – αλλά ούτε και την Κεντρική Επιτροπή. Οσο μπορεί βέβαια, δεδομένου ότι οι αντιδράσεις στις επόμενες ημέρες θα δυναμώσουν και θα ενταθούν. Το ερώτημα βέβαια είναι πότε θα συγκληθεί το διαρκές συνέδριο που θα συζητήσει την αναστολή της λειτουργίας του κόμματος….

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Business
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Σύνταξη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Σύνταξη
Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Αναζητούν επιζώντες 19.05.26

Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη στην Ανατολική Γερμανία - Αγνοούνται τρεις άνθρωποι

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

Σύνταξη
«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Σύνταξη
Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Ελλάδα 19.05.26 Upd: 15:02

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Τραγική κατάσταση 19.05.26

Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF στον Λίβανο - Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Σύνταξη
Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της Λετονίας, λέει η Ρωσία - «Δεν θα σας προστατεύσει το ΝΑΤΟ»

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies