Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το πέτυχε!

Μετά από πολλές προσπάθειες το κατάφερε – ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Να αλλάξει – έστω και πρόσκαιρα – την ατζέντα. Δεν το κατόρθωσε με την παροχή των 500 εκατ. ευρώ από το επιπλέον πλεόνασμα του 2025. Το πέτυχε όμως με την επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα. Στο 48ωρο της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου «έπαιζε» σε εθνικό δίκτυο η γαλλική προσφορά για την ασφάλεια της Ελλάδας – και να το μενού από τα γεύματα και να οι αναλύσεις για το τι σημαίνει η «ελληνο-γαλλική συμμαχία» και να η υπενθύμιση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και πάει λέγοντας….

Πόσο;

Αυτό όμως που δεν μάθαμε είναι πόσο μας κόστισε η γαλλική επίσκεψη – πόσα δώσαμε σε επιπλέον οπλικά συστήματα. Διότι στην προκειμένη περίπτωση ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν ο «ντίλερ» των γαλλικών πολεμικών βιομηχανιών – η Ντασώ είναι μία από αυτές. Σκοπεύει ο κ. Μητσοτάκης να ενημερώσει το «πόπολο» πόσα θα δώσουμε – που θα τα στερηθούν πχ οι συνταξιούχοι και οι άλλες ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας; Σας το έχω ξαναπεί πως το κλίμα του πολεμικού αναβρασμού που μεθοδικά καλλιεργείται από την Αθήνα, είναι για εσωτερική κατανάλωση και για να μπορέσουν να γίνουν «ευκολοχώνευτοι» οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί….

Ερχεται η συνεδρίαση

Όμως ο κ. Μακρόν μπορεί να ήταν «μία κάποια λύσις» που λέει κι ο ποιητής, αλλά τελικώς απήλθε και το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον πρωθυπουργό «προσγειώνεται» στην ζοφερή εσωτερική πραγματικότητα – την «ζώσα και δρώσα πραγματικότητα» που λέει και ο κ. Γιάννης Οικονόμου, αυτή που κατηγορεί τον υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο ότι δεν κατανοεί. Τώρα βέβαια το μεγάλο στοίχημα για τα παιδιά του Μαξίμου είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα συνεδριάσει αντί στις 30 Απριλίου στις 7 Μαΐου. Διαθέτουν καμιά δεκαριά μέρες για να εξελιχθούν οι προσπάθειες κατευνασμού κι ελπίζουν ότι τα πράγματα θα πάνε εξίσου καλά με την ψηφοφορία για την άρση της βουλευτικής ασυλίας – που οι «λεοντόκαρδοι αποδείχθηκαν… λαγόκαρδοι!

Δημοσκοπήσεις

Αυτή η εβδομάδα θα είναι δύσκολη για τον κ. Μητσοτάκη, διότι θα είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων – για λόγους που δεν γνωρίζω δεν δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν η κυβέρνηση όχι μόνο απώλεσε τα κέρδη που είχε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά έχασε και επιπλέον μία με μιάμιση μονάδα – δηλαδή καταγράφει απώλειες περίπου δυόμιση με τρεις μονάδες. Δεν το λες και λίγο….

Το παιχνίδι είναι «στημένο»;

Όμως το «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζεται. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης στην κυρία Λάουρα Κοβέσι, μέχρι τις 15 Μαΐου πρόκειται να συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με την ανανέωση της απόσπασης των τριών εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και παρά τις διαρροές που έχουν υπάρξει πως η ανανέωση θα γίνει, δεν το θεωρώ τόσο βέβαιο αν δεν το δω! Παρά το γεγονός ότι είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος και … «απονήρευτος» άνθρωπος σκέφτομαι μήπως οι κυβερνητικές διαρροές για το «πράσινο φως» κρύβουν το ενδεχόμενο να αποφασίσει εντελώς διαφορετικά το Δικαστικό Συμβούλιο – στα πλαίσια της … ανεξάρτητης δικαιοσύνης! Σ΄ αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λίγο ενδιαφέρει την κυβέρνηση τι απόφαση θα εκδώσει. Διότι το κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση είναι να «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα» – δηλαδή να σταματήσουν οι «ομοβροντίες» των … δικογραφιών! Γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν πολιτικά….

Ερχονται κι άλλες

Εγώ βέβαια μία σκέψη κάνω, διότι το έχω δει το … όνειρο – κι ελπίζω να μην βγει αληθινό! Κατά τα άλλα οι δικογραφίες θα συνεχίσουν να αποστέλλονται στη Βουλή – περί ΟΠΕΚΕΠΕ ο λόγος φυσικά. Αλλά από πίσω υπάρχει πληθώρα και αφορούν σε πολλούς τομείς της οικονομικής διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων – τελικά αυτή η κυβέρνηση παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ΄ όσα μπορεί να καταναλώσει η … κοινωνία!

Κινητικότητα

Η λεωφόρος Αμαλία έχει εισέλθει σε μεγάλη κινητικότητα. Προς το παρόν όλες οι προσπάθειες αφορούν στην εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας «παίζει εντός της έδρας» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Εχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πάνελ της εκδήλωσης, από το οποίο ξεχωρίζω τον κ. Βαγγέλη Ζάχαρη, διευθυντή καρδιολογίας του ΠΑΓΝΗ και προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης, καθώς και την κυρία Στέλλα Μανουσογιωργάκη, αντιπροέδρου της ΟΛΜΕ! Κι έχει φυσικά ανοίξει και η συζήτηση για το πότε θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σας πληροφορώ ότι η διακήρυξη του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι έτοιμη και υπάρχει συζήτηση με ποιο τρόπο, πότε κι από ποιους θα παρουσιαστεί – ενώ για την ανακήρυξη του νέου κόμματος οι πληροφορίες είναι θολές….

Ανησυχία

Αυτό όμως δεν εμποδίζει από τώρα τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη να ανησυχεί και να προσπαθεί να δημιουργήσει «άμυνες» στα αριστερά του. Φάνηκε από τις επιθέσεις προς τον πρώην πρωθυπουργό στη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Το ερώτημα όμως είναι αν ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα κάνει το …«χατίρι» στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον «παίξει δίδυμο» δίνοντας του έτσι τον αέρα που χρειάζεται….