Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Confidential

Eμπιστευτικά
 27 Απριλίου 2026, 08:00

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Μετά από πολλές προσπάθειες το κατάφερε – ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Να αλλάξει – έστω και πρόσκαιρα – την ατζέντα. Δεν το κατόρθωσε με την παροχή των 500 εκατ. ευρώ από το επιπλέον πλεόνασμα του 2025. Το πέτυχε όμως με την επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα. Στο 48ωρο της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου «έπαιζε» σε εθνικό δίκτυο η γαλλική προσφορά για την ασφάλεια της Ελλάδας – και να το μενού από τα γεύματα και να οι αναλύσεις για το τι σημαίνει η «ελληνο-γαλλική συμμαχία» και να η υπενθύμιση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και πάει λέγοντας….

Πόσο;

Αυτό όμως που δεν μάθαμε είναι πόσο μας κόστισε η γαλλική επίσκεψη – πόσα δώσαμε σε επιπλέον οπλικά συστήματα. Διότι στην προκειμένη περίπτωση ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν ο «ντίλερ» των γαλλικών πολεμικών βιομηχανιών – η Ντασώ είναι μία από αυτές. Σκοπεύει ο κ. Μητσοτάκης να ενημερώσει το «πόπολο» πόσα θα δώσουμε – που θα τα στερηθούν πχ οι συνταξιούχοι και οι άλλες ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας; Σας το έχω ξαναπεί πως το κλίμα του πολεμικού αναβρασμού που μεθοδικά καλλιεργείται από την Αθήνα, είναι για εσωτερική κατανάλωση και για να μπορέσουν να γίνουν «ευκολοχώνευτοι» οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί….

Ερχεται η συνεδρίαση

Όμως ο κ. Μακρόν μπορεί να ήταν «μία κάποια λύσις» που λέει κι ο ποιητής, αλλά τελικώς απήλθε και το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον πρωθυπουργό «προσγειώνεται» στην ζοφερή εσωτερική πραγματικότητα – την «ζώσα και δρώσα πραγματικότητα» που λέει και ο κ. Γιάννης Οικονόμου, αυτή που κατηγορεί τον υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο ότι δεν κατανοεί. Τώρα βέβαια το μεγάλο στοίχημα για τα παιδιά του Μαξίμου είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα συνεδριάσει αντί στις 30 Απριλίου στις 7 Μαΐου. Διαθέτουν καμιά δεκαριά μέρες για να εξελιχθούν οι προσπάθειες κατευνασμού κι ελπίζουν ότι τα πράγματα θα πάνε εξίσου καλά με την ψηφοφορία για την άρση της βουλευτικής ασυλίας – που οι «λεοντόκαρδοι αποδείχθηκαν… λαγόκαρδοι!

Δημοσκοπήσεις

Αυτή η εβδομάδα θα είναι δύσκολη για τον κ. Μητσοτάκη, διότι θα είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων – για λόγους που δεν γνωρίζω δεν δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν η κυβέρνηση όχι μόνο απώλεσε τα κέρδη που είχε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά έχασε και επιπλέον μία με μιάμιση μονάδα – δηλαδή καταγράφει απώλειες περίπου δυόμιση με τρεις μονάδες. Δεν το λες και λίγο….

Το παιχνίδι είναι «στημένο»;

Όμως το «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζεται. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης στην κυρία Λάουρα Κοβέσι, μέχρι τις 15 Μαΐου πρόκειται να συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με την ανανέωση της απόσπασης των τριών εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και παρά τις διαρροές που έχουν υπάρξει πως η ανανέωση θα γίνει, δεν το θεωρώ τόσο βέβαιο αν δεν το δω! Παρά το γεγονός ότι είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος και … «απονήρευτος» άνθρωπος σκέφτομαι μήπως οι κυβερνητικές διαρροές για το «πράσινο φως» κρύβουν το ενδεχόμενο να αποφασίσει εντελώς διαφορετικά το Δικαστικό Συμβούλιο – στα πλαίσια της … ανεξάρτητης δικαιοσύνης! Σ΄ αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λίγο ενδιαφέρει την κυβέρνηση τι απόφαση θα εκδώσει. Διότι το κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση είναι να «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα» – δηλαδή να σταματήσουν οι «ομοβροντίες» των … δικογραφιών! Γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν πολιτικά….

Ερχονται κι άλλες

Εγώ βέβαια μία σκέψη κάνω, διότι το έχω δει το … όνειρο – κι ελπίζω να μην βγει αληθινό! Κατά τα άλλα οι δικογραφίες θα συνεχίσουν να αποστέλλονται στη Βουλή – περί ΟΠΕΚΕΠΕ ο λόγος φυσικά. Αλλά από πίσω υπάρχει πληθώρα και αφορούν σε πολλούς τομείς της οικονομικής διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων – τελικά αυτή η κυβέρνηση παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ΄ όσα μπορεί να καταναλώσει η … κοινωνία!

Κινητικότητα

Η λεωφόρος Αμαλία έχει εισέλθει σε μεγάλη κινητικότητα. Προς το παρόν όλες οι προσπάθειες αφορούν στην εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας «παίζει εντός της έδρας» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Εχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πάνελ της εκδήλωσης, από το οποίο ξεχωρίζω τον κ. Βαγγέλη Ζάχαρη, διευθυντή καρδιολογίας του ΠΑΓΝΗ και προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης, καθώς και την κυρία Στέλλα Μανουσογιωργάκη, αντιπροέδρου της ΟΛΜΕ! Κι έχει φυσικά ανοίξει και η συζήτηση για το πότε θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σας πληροφορώ ότι η διακήρυξη του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι έτοιμη και υπάρχει συζήτηση με ποιο τρόπο, πότε κι από ποιους θα παρουσιαστεί – ενώ για την ανακήρυξη του νέου κόμματος οι πληροφορίες είναι θολές….

Ανησυχία

Αυτό όμως δεν εμποδίζει από τώρα τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη να ανησυχεί και να προσπαθεί να δημιουργήσει «άμυνες» στα αριστερά του. Φάνηκε από τις επιθέσεις προς τον πρώην πρωθυπουργό στη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Το ερώτημα όμως είναι αν ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα κάνει το …«χατίρι» στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον «παίξει δίδυμο» δίνοντας του έτσι τον αέρα που χρειάζεται….

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Κόσμος
Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης
Αυτοδιοίκηση 27.04.26

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

