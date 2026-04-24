Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κόβεσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δεν έχετε παράπονο. Η Λάουρα δεν μασάει. Πήγε στους Δελφούς και πέρασε πριονοκορδέλα τους επικριτές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θυμίζοντας κάτι που όλοι βολικά δείχνουν να έχουν ξεχάσει. Όταν λέω όλοι αναφέρομαι στην κυβέρνηση. Έχουν ξεχάσει το γεγονός ότι εδώ υπάρχει διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ για να ταϊστούν ημέτεροι. Έχουν ξεχάσει ότι υπάρχουν τεκμήρια και αυτό που προσπαθούν να πετύχουν είναι να τα ξεχάσουμε κι εμείς. Ωραία; Ωραία…

Επιστρέφει!

Θα αρχίσω όμως ανάποδα. Μετά την Κοβέσι ο Τσίπρας. Το «επιστρέφω» του πρώην πρωθυπουργού – ουδεμία σχέση με το «Επέστρεφε» του Καβάφη στην περιοχή των αναμνήσεων… – ήταν ένα από τα κεντρικά και πολιτικά highlights της χθεσινής μέρας του συνεδρίου των Δελφών. Παρ΄ ότι αρνήθηκε να αποκαλύψει το «πότε θα επιστρέψει» στην κεντρική πολιτική σκηνή, ωστόσο από την αναφορά του προκύπτει ότι η ημερομηνία δεν θα είναι μακρινή! Ηταν ο κλασικός Τσίπρας, ο επικοινωνιακό και ετοιμόλογος και με ισχυρή αίσθηση του χιούμορ. Είναι προφανές ότι η επιστροφή του θα αλλάξει τα δεδομένα….

Ο κ. Βενιζέλος και οι … επισυνδέσεις

Όμως αίσθηση προκάλεσε και ο πληθωρικός πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο οποίος έκανε κάποιες αναφορές, στις οποίες δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή. Και νομίζω ότι χρειάζεται η διερεύνηση τους. Είπε χαρακτηριστικά – σε συνέντευξη του με τον κ. Παύλο Τσίμα – αναφερόμενος στις «νόμιμες επισυνδέσεις» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως «αυτές οι παρακολουθήσεις οι οποίες έγιναν με αίτημα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και διετάχθησαν με αλλεπάλληλα βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών, αλλεπάλληλα βουλεύματα, παρεμπιπτόντως συνέλαβαν τους βουλευτές. Βεβαίως, από ένα σημείο και μετά, επειδή ήταν συστημικό το φαινόμενο των βουλευτών που τηλεφωνούσαν στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (…) ενδεχομένως θα έπρεπε να ζητηθεί άδεια παρακολούθησης των βουλευτών, αλλά το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε μεταξύ 2021 και 2022, συγκεντρώθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, γινόντουσαν νόμιμες υποκλοπές από άλλο δίαυλο, όχι από την ΕΥΠ, για διακρίβωση εγκλήματος και όχι για λόγους εθνικής ασφαλείας, αυτό δεν μπορούσε να ήταν εν αγνοία της κυβέρνησης εν ευρεία εννοία, κράτησε πολύ καιρό, παρεμβλήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, συγκεντρώθηκε ένα υλικό από την Ελληνική Εισαγγελία, ιδρύθηκε μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πήρε ένα υλικό το οποίο είχε συγκεντρωθεί από τις ελληνικές αρχές, δεν είχε παραγγείλει παρακολουθήσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ περισσότερο των βουλευτών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν υπήρχε» – πριν το 2021!

Ποιος τις διέταξε και γιατί;

Όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για μία διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τηλεφωνικών υποκλοπών, που δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό. Δηλαδή με απλά λόγια δεν ζήτησε η Ευρωπαική Εισαγγελία τις «νόμιμες επισυνδέσεις», αλλά αυτές έγιναν μετά από αίτημα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Απλώς όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαική Εισαγγελία και άρχισε να διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα των νόμιμων υποκλοπών της παραδόθηκαν! Ενδιαφέρον δεν είναι;

Μήνυμα προς Μαξίμου (1)

Βέβαια η συνέντευξη της κυρίας Λάουρας Κοβέσι ήταν «όλα τα λεφτά». Και θεωρώ πως σε ορισμένα σημεία της αποστέλλει και μηνύματα. Κατ΄ αρχήν προς την κυβέρνηση λέγοντας ότι «Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν πήρε τη σωστή απόφαση, πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και αμφισβητήστε αυτήν την απόφαση. Αν όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι δύο συνάδελφοι που εργάζονταν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είναι εξαιρετικοί εισαγγελείς. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; Γιατί; Ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ανανεωθούν;». Παρεπιμπτόντως φαίνεται πως; Τελικά προκρίθηκαν … συνετές σκέψεις και πρόκειται να ανανεωθεί η απόσπαση τους – μεταξύ αυτών και της κυρίας Πόπης Παπανδρέου – στην Ευρωπαική Εισαγγελία!

Μήνυμα προς κ. Γεωργιάδη(2)

Εστειλε, επίσης μήνυμα στον φωνασκούντα το τελευταίο διάστημα υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη λέγοντας ότι «Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών»! Κι έκλεισε έτσι όλη αυτή την φιλολογία που αναπτύχθηκε με την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών από τη Βουλή….

Μήνυμα προς την κυρία Βούλτεψη(3)

Αλλά και για την … «φιλενάδα» της, την κυρία Σοφία Βούλτεψη επεφύλασσε απάντηση η κυρία Κοβέσι. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Μπορώ να αναφέρω ως παράδειγμα την Ρουμανία, που ήταν ένα διεφθαρμένο κράτος και αυτό άλλαξε – και είμαι ευτυχής γι’ αυτό»! Πάει στον «κουβά» η «μελέτη» περί Μοντεσκιέ και Τσαουσέσκου της κυρίας Βούλτεψη….

Ο κ. Σκέρτσος στο στόχαστρο

Κατά τα άλλα διαπιστώνω ότι ο φίλος μου ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος – για μία ακόμη φορά – βρίσκεται στο στόχαστρο – μειοψηφικής ή πλειοψηφικής – μερίδας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το επίδικο είναι μία ανάρτηση του κ. Σκέρτσου που επέκρινε το θέμα των πάσης φύσεως ρουσφετιών από τους βουλευτές. Τον χορό άνοιξε ο κ. Γιάννης Οικονόμου, ακολούθησε ο κ. Στέλιος Πέτσας και – ως βαρύ πυροβολικό – «επέδραμε» ο κ. Μάκης Βορίδης. Ο τελευταίος μάλιστα τόνισε πως «καλό είναι να μη γίνεται κριτική αφ΄ υψηλού». Υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Επικρατείας είναι διορισμένος από τον πρωθυπουργό. Προκειμένου από το Μέγαρο Μαξίμου να προλάβουν ένα νέο ορυμαγδό καταδικαστικών δηλώσεων βουλευτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης … «ένοιωσε την ανάγκη» να δηλώσει πως οι βουλευτές έχουν παρερμηνεύσει τις αναφορές του συναδέλφου του. Ελπίζοντας φυσικά ότι δεν θα επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν αμέσως μετά από την ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών….

Πάλι θα αγοράσουμε όπλα…

Εδώ και μέρες κυκλοφορεί μία περίεργη πληροφορία – η οποία αναπαράγεται από εδώ κι από εκεί. Σύμφωνα μ΄αυτήν είναι «επί θύραις» συμφωνία με την Γαλλία – και το «τρίγωνο» συμπληρώνει η Dassault – για την μεταφορά στην Ουκρανία 43 αεροπλάνων Μιράζ και η αντικατάσταση τους με 16 Ραφάλ τα οποία θα αγοράσει η Ελλάδα «κοψοχρονιάς» – λέμε και κανένα αστείο! Δόθηκε αρκετή δημοσιότητα στη σχετική πληροφορία, κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την διέψευσε μόλις χθες αφού αναδημοσιεύτηκε σε γαλλικό έντυπο. Επειδή δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη, περιμένω να δω τη συνέχεια με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα. Α, και να μην το ξεχάσω. Οι αναφορές του πρωθυπουργού για την απόκτηση πυρηνικών εργοστασίων θα είναι πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και η στάθμευση στην Ελλάδα πυρηνικών βομβαρδιστικών. Να σας θυμίσω πάντως την τύχη του τελευταίου – υπουργού εν προκειμένω… – που είχε μεγάλο πάθος με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Ηταν ο μακαρίτης Ακης Τσοχατζόπουλος! Και συνεχίζει να ισχύει το «κανόνια αντί για βούτυρο». Δείτε πόσα έδωσε ο κ. Μητσοτάκης προχθές και πόσα θα δώσει σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς! Αυτά….