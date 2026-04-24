Δίκη για έκρηξη στους Αμπελόκηπους: 19 και 8 χρόνια κάθειρξη στις δύο γυναίκες – Αθωώθηκε ο Ρωμανός

Σε πολυετείς ποινές κάθειρξης καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι δυο κατηγορούμενες, οι οποίες ομόφωνα κρίθηκαν ένοχες για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Με βάση την απόφαση επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών στην πρώτη κατηγορούμενη η οποία είχε τραυματιστεί από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, από την οποία έχασε τη ζωή του ο 36χρονος σύντροφος της. Το δικαστήριο, επίσης ομόφωνα, δεν αναγνώρισε στη συγκεκριμένη γυναίκα κανένα ελαφρυντικό.

Αντίθετα, στην δεύτερη κατηγορούμενη αναγνωρίστηκε, κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών .

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν να έχει η έφεση τους ανατέλλουσα δύναμη για να αφεθούν ελεύθερες έως ότου δικαστούν σε δεύτερο βαθμό. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει η πρώτη κατηγορούμενη λόγω των επιπλοκών από το σοβαρό τραυματισμό της που επιβάλλουν τη συνεχή παρακολούθηση της από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε και κατέθεσε ο θεράπων γιατρός της που μίλησε για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει τα οποία αν μείνει στη φυλακή υπάρχει κίνδυνος να επιδεινωθούν.

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής, με όρους, αιτήθηκε η δεύτερη κατηγορούμενη με την υπεράσπιση της να επικαλείται τις σπουδές της. «Να της δοθεί η ευκαιρία, αν μπορεί κάτι να διασώσει από την ακαδημαϊκή της διαδρομή, με οποίους περιοριστικούς όρους.

Μπορεί να ολοκληρώσει την έρευνα της για το διδακτορικό της σε πανεπιστήμιο της Ελβετίας, από την Ελλάδα . Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αν αφεθεί ελεύθερη μέχρι το εφετείο» ανέφερε ο συνήγορος .

Η καταδικασμένη σε κάθειρξη 8 ετών, παίρνοντας με τη σειρά της το λόγο, ευχαρίστησε εκείνους που τη στήριξαν σημειώνοντας ,απευθυνόμενη στο Δικαστήριο, ότι «με τη καταδίκη μου καταδικάζετε τον αναρχικό χώρο…».

Το δικαστήριο πάντως απέρριψε ομόφωνα το αίτημα τους για ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Και οι δυο γυναίκες τόνισαν πως με τη στάση τους υπερασπίστηκαν τη μνήμη του «αγωνιστή και συντρόφου Κυριάκου» που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη. «Κυριάκο ζεις για πάντα αγωνιστής» φώναζαν από το ακροατήριο.

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός

Νωρίτερα, το δικαστήριο έκρινε αθώους, λόγω αμφιβολιών, τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση μεταξύ των οποίων και το Νίκο Ρωμανό .

Η απόφαση ήταν ομόφωνη και υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως που ζήτησε την αθώωση λόγω «σοβαρών αμφιβολιών» ενώ ελήφθη στην εκπνοή του χρόνου λήξης του 18μηνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι τις επόμενες ώρες.

Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού

Νωρίτερα υπήρξε ένταση έξω από το Εφετείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να περάσει στο χώρο μπροστά από την αίθουσα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με κρότου λάμψης και με δακρυγόνα, με τους πολίτες να τρέχουν στο δρόμο για να προστατευθούν.

Δήλωση δικηγόρων του Νίκου Ρωμανού

«Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την σημερινή ομόφωνη απόφαση και μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους εντολείς μας Νίκο Ρωμανό και Α.Κ., καθώς δέχθηκε το προφανές. Ότι η θέση τους πως δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες, που ήταν σταθερή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, είναι αληθινή και ειλικρινής», τονίζουν σε δήλωσή τους οι συνήγοροι του Νίκου Ρωμανού, Μαρίνα Δαλιάνη, Μιχάλης Καλογήρου, Αλέξανδρος Κανελλόπουλος και Λίλα Ραγκούση.

«Η σημερινή αθώωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί δικαίωση για εμάς, διότι οι 17 μήνες άδικης προσωρινής κράτησης δεν θα επιστραφούν και η βλάβη που υπέστησαν δεν θα αποκατασταθεί. Ωστόσο η αθώωση αποκαθιστά την λογική η οποία παραβιάστηκε σε όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι το δικαστήριο», προσθέτουν.

«Η άνευ ορίων επιβολή προσωρινής κράτησης εξαντλώντας κάθε έννοια αυστηρότητας, η κατασκευή σεναρίων, η διαπόμπευση αθώων στα ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού», καταλήγουν στη δήλωσή τους οι τέσσερις δικηγόροι.